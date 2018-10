Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e797812-2497-4140-8d1a-d999d03470d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szerb kamionsofőrök tiltakoznak Kelebiánál a határ részleges lezárásával a magas üzemanyagárak és a jövedéki adó alacsony visszatérítése miatt. A személyautók mehetnek, a kamionok vesztegelhetnek.","shortLead":"Szerb kamionsofőrök tiltakoznak Kelebiánál a határ részleges lezárásával a magas üzemanyagárak és a jövedéki adó...","id":"20181003_Lezarjak_a_magyar_szerb_hatart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e797812-2497-4140-8d1a-d999d03470d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b396502c-7cc0-4514-8eed-e7bd00c1754e","keywords":null,"link":"/kkv/20181003_Lezarjak_a_magyar_szerb_hatart","timestamp":"2018. október. 03. 13:50","title":"Lezárják a magyar-szerb határt Kelebiánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2e3efa-5e0a-4865-86eb-9f2a298b9949","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tát és Nagysáp között közlekedő motoros kamerája felvette, ahogy az elé kanyarodó furgon leszorítja őt az útról.","shortLead":"A Tát és Nagysáp között közlekedő motoros kamerája felvette, ahogy az elé kanyarodó furgon leszorítja őt az útról.","id":"20181003_furgon_motor_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc2e3efa-5e0a-4865-86eb-9f2a298b9949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d4a7ab-9454-48c2-8bf7-03bfdbc999fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20181003_furgon_motor_video","timestamp":"2018. október. 03. 04:01","title":"Kikanyarodott a furgon, centikre volt a magyar motorostól – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A benzin 406, a gázolaj 427 forintra drágul ezzel.","shortLead":"A benzin 406, a gázolaj 427 forintra drágul ezzel.","id":"20181003_400_felett_ujabb_uzemanyagaremeles_jon_penteken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6648f075-4ee5-4493-adfa-add82f8dfaf7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_400_felett_ujabb_uzemanyagaremeles_jon_penteken","timestamp":"2018. október. 03. 12:51","title":"400 felett: újabb üzemanyag-áremelés jön pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b876b6b2-105f-455b-9737-5a9c7f7a8f59","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már a sorozat legelső epizódjában megszerettük, de jó ideje nem kaptunk hírt felőle.","shortLead":"Már a sorozat legelső epizódjában megszerettük, de jó ideje nem kaptunk hírt felőle.","id":"20181003_Visszaterhet_egy_nagy_kedvenc_a_Tronok_harca_utolso_evadaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b876b6b2-105f-455b-9737-5a9c7f7a8f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be25a83b-554f-4893-94b6-8cedacdfa7e4","keywords":null,"link":"/kultura/20181003_Visszaterhet_egy_nagy_kedvenc_a_Tronok_harca_utolso_evadaban","timestamp":"2018. október. 03. 12:17","title":"Visszatérhet egy nagy kedvenc a Trónok harca utolsó évadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e22ef4b-8dfb-4751-b1f6-bfabf0ec29a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egységét demonstrálta a megmaradt LMP-frakció.","shortLead":"Egységét demonstrálta a megmaradt LMP-frakció.","id":"20181003_Az_LMP_vezetoje_szerint_nem_szakad_tovabb_a_part_de_Hadhazy_nem_mond_igazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e22ef4b-8dfb-4751-b1f6-bfabf0ec29a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dd2288d-0058-40eb-863d-cbca881e8265","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Az_LMP_vezetoje_szerint_nem_szakad_tovabb_a_part_de_Hadhazy_nem_mond_igazat","timestamp":"2018. október. 03. 12:20","title":"Az LMP vezetője szerint nem szakad tovább a párt, de Hadházy nem mond igazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aec9d101-b087-4153-b86e-0854a7075d24","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó sportos kompaktjának alaposan megvadították a külcsínjét. ","shortLead":"A dél-koreai gyártó sportos kompaktjának alaposan megvadították a külcsínjét. ","id":"20181003_ujabb_gyomros_a_gtiknek_itt_a_meg_sportosabb_hyundai_i30_n_option_tuning_karbon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aec9d101-b087-4153-b86e-0854a7075d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d393d9f0-87d5-4b81-b89b-9a45d112d7f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20181003_ujabb_gyomros_a_gtiknek_itt_a_meg_sportosabb_hyundai_i30_n_option_tuning_karbon","timestamp":"2018. október. 03. 13:21","title":"Újabb gyomros a GTI-knek: itt a még sportosabb Hyundai i30 N","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea58cd88-6f9e-49bb-8dca-e883bd7b62a7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szlovákia önkéntes alapon fogadna be tíz szíriai árvát – jelentett be tegnap este Igor Skoček, a külügyminisztérium sajtófőnöke. A nemzeti hírügynökség (TASR) beszámolója szerint a gyermekek jelenleg egy görögországi menekülttáborban vannak.","shortLead":"Szlovákia önkéntes alapon fogadna be tíz szíriai árvát – jelentett be tegnap este Igor Skoček, a külügyminisztérium...","id":"20181002_Sziriai_arvakat_fogadna_be_Szlovakia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea58cd88-6f9e-49bb-8dca-e883bd7b62a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f19d3a9-7948-494c-88f9-f19dc387d8a0","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_Sziriai_arvakat_fogadna_be_Szlovakia","timestamp":"2018. október. 02. 16:59","title":"Szíriai árvákat fogadna be Szlovákia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a5e9536-4f66-4323-94af-f508d2a9d9c2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Interaktív epizóddal érkezik az ötödik évad.","shortLead":"Interaktív epizóddal érkezik az ötödik évad.","id":"20181003_Bele_akar_szolni_mi_tortenjen_a_Black_Mirror_szereploivel_Eljott_az_ido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a5e9536-4f66-4323-94af-f508d2a9d9c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9a98de-e4a1-4688-b0af-01db728959f9","keywords":null,"link":"/kultura/20181003_Bele_akar_szolni_mi_tortenjen_a_Black_Mirror_szereploivel_Eljott_az_ido","timestamp":"2018. október. 03. 14:02","title":"Bele akar szólni, mi történjen a Black Mirror szereplőivel? Eljött az idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]