[{"available":true,"c_guid":"56f595fd-0934-4ed8-b0a3-16729e11da7a","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"El lehet-e két szereplővel játszani a Büszkeség és balítéletet? A kérdésre a Centrál Színház határozott igennel válaszol. Balsai Móni és Schmied Zoltán főszereplésével, Ujj Mészáros Károly rendezésében és a nézők tevékeny fantáziájának a segítségével elevenedik meg Jane Austen 1813-as klasszikusa. Azt elárulhatjuk, hogy Mr. Darcyt valami mindig elárulja.","shortLead":"El lehet-e két szereplővel játszani a Büszkeség és balítéletet? A kérdésre a Centrál Színház határozott igennel...","id":"20181002_Buszkeseg_es_balitelet_Central_Szinhaz_Ujj_Meszaros_Karoly_Balsai_Schmied","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56f595fd-0934-4ed8-b0a3-16729e11da7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e4215c-c56d-493e-98f9-bf5ec3ad76fc","keywords":null,"link":"/kultura/20181002_Buszkeseg_es_balitelet_Central_Szinhaz_Ujj_Meszaros_Karoly_Balsai_Schmied","timestamp":"2018. október. 02. 20:00","title":"Mr. Darcy most kicsit másképp mozgatja meg a nézők fantáziáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három tendert is nyert ugyanaz a cég, ráadásul igen furcsa körülmények között akkor, amikor Domokos László ÁSZ-elnök még a Békés Megyei Önkormányzat elnöke volt.","shortLead":"Három tendert is nyert ugyanaz a cég, ráadásul igen furcsa körülmények között akkor, amikor Domokos László ÁSZ-elnök...","id":"20181003_Harom_orditoan_gyanus_kozbeszerzest_nyert_ugyanaz_a_ceg_az_ASZelnok_megyei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7720d43a-b570-4370-963a-a3b604203ecd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_Harom_orditoan_gyanus_kozbeszerzest_nyert_ugyanaz_a_ceg_az_ASZelnok_megyei","timestamp":"2018. október. 03. 14:09","title":"Három ordítóan gyanús közbeszerzés is köthető az ÁSZ-elnök megyei elnökségéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce22d4eb-2de5-4d4d-bb50-005c1551c8dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemcsak zenésznek profi, hanem photobombernek is.

","shortLead":"Nemcsak zenésznek profi, hanem photobombernek is.

","id":"20181002_Senki_nem_tud_ugy_megzavarni_egy_eskuvot_mint_Paul_McCartney","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce22d4eb-2de5-4d4d-bb50-005c1551c8dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d9b18f8-2f40-4070-b76e-cb37549928a9","keywords":null,"link":"/elet/20181002_Senki_nem_tud_ugy_megzavarni_egy_eskuvot_mint_Paul_McCartney","timestamp":"2018. október. 02. 09:23","title":"Senki nem tud úgy megzavarni egy esküvőt, mint Paul McCartney","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a47a346-99fa-428f-ab0c-6c6b635da6a9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A szigetországban tanulni készülőknek nincs mitől tartaniuk.","shortLead":"A szigetországban tanulni készülőknek nincs mitől tartaniuk.","id":"20181002_Ujabb_reszletek_arrol_hogyan_korlatoznak_a_britek_az_unios_munkavallalast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a47a346-99fa-428f-ab0c-6c6b635da6a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11cd644d-f5d1-42c8-a6aa-e4a12e083cde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181002_Ujabb_reszletek_arrol_hogyan_korlatoznak_a_britek_az_unios_munkavallalast","timestamp":"2018. október. 02. 14:17","title":"Újabb részletek arról, hogyan korlátoznák a britek az uniós munkavállalást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP korábbi társelnöke szerint lehet egymással szórakozni, de ha bűncselekménnyel vádolják egymást párton belül, az már furcsa dolog. Szél azt ígérte: a tárgyalóteremben újra találkoznak Sallaival.","shortLead":"Az LMP korábbi társelnöke szerint lehet egymással szórakozni, de ha bűncselekménnyel vádolják egymást párton belül...","id":"20181001_Szel_Bernadett_meguzente_Sallaival_a_birosagon_fogunk_talalkozni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc22f71-0cd0-419e-b7a7-00f01c2b5891","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Szel_Bernadett_meguzente_Sallaival_a_birosagon_fogunk_talalkozni","timestamp":"2018. október. 01. 20:32","title":"Szél Bernadett megüzente: Sallaival a bíróságon fogunk találkozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335fefbd-c2b7-48ca-931e-2e7feec7225b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legtöbb haláleset Indiában és Oroszországban történik, de az Egyesült Államokban is sokan az életükkel fizetnek egy-egy Insta-fotóért.","shortLead":"A legtöbb haláleset Indiában és Oroszországban történik, de az Egyesült Államokban is sokan az életükkel fizetnek...","id":"20181002_Mindent_a_tokeletes_fotoert_egyre_tobben_halnak_meg_szelfizes_kozben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=335fefbd-c2b7-48ca-931e-2e7feec7225b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40e7918f-e76a-49d6-84e0-c3399e8ce876","keywords":null,"link":"/elet/20181002_Mindent_a_tokeletes_fotoert_egyre_tobben_halnak_meg_szelfizes_kozben","timestamp":"2018. október. 02. 11:02","title":"Mindent a tökéletes fotóért: egyre többen halnak meg szelfizés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d417a92c-6a9b-41a0-933a-dec6852d0926","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rövidesen csődöt jelenthet a vásárhelyi városi televíziót működtető cég, az önkormányzat nem utal pénzt a tévének, így már fizetésekre sem futja. A fideszesek Márki-Zay Pétert okolják, a polgármester szerint a helyi Fidesz lavírozta csőd felé a várost, minden fillér kiadást meg kell gondolniuk, ezért nem tudnak már a tévének sem fizetni.","shortLead":"Rövidesen csődöt jelenthet a vásárhelyi városi televíziót működtető cég, az önkormányzat nem utal pénzt a tévének...","id":"20181003_Lazar_Janos_kore_uralja_a_helyi_mediat_Hodmezovasarhelyen_most_az_onkormanyzati_teve_is_bezarhat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d417a92c-6a9b-41a0-933a-dec6852d0926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec03f0c-300b-4ed2-9bf6-3f6db40e8e38","keywords":null,"link":"/kkv/20181003_Lazar_Janos_kore_uralja_a_helyi_mediat_Hodmezovasarhelyen_most_az_onkormanyzati_teve_is_bezarhat","timestamp":"2018. október. 03. 10:44","title":"Lázár János köre uralja a helyi médiát Hódmezővásárhelyen, most az önkormányzati tévé is bezárhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b73991-4825-4bd6-bdcc-d9209f7f8a0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A főszereplőjét már kiválasztotta, a srácnak van rutinja a könnyes drámákban.","shortLead":"A főszereplőjét már kiválasztotta, a srácnak van rutinja a könnyes drámákban.","id":"20181002_Spielberg_leforgatja_a_West_Side_Storyt_es_mar_azt_is_tudja_ki_lesz_Tony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18b73991-4825-4bd6-bdcc-d9209f7f8a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04794ed7-c394-48c3-91c5-97be5935d753","keywords":null,"link":"/kultura/20181002_Spielberg_leforgatja_a_West_Side_Storyt_es_mar_azt_is_tudja_ki_lesz_Tony","timestamp":"2018. október. 02. 10:02","title":"Spielberg ismét egy klasszikushoz nyúl: nagyon fogunk sírni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]