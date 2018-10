Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fad6f07-821c-496c-819d-83470dd31794","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság az egészséges környezethez való jog megsértése miatt megsemmisítette azt az autóverseny-pályákra vonatkozó szabályozást, amely megengedte volna a zajterhelés aránytalan növelését.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság az egészséges környezethez való jog megsértése miatt megsemmisítette azt az autóverseny-pályákra...","id":"20181004_alkotmanybirosag_hungaroring_zajterheles_normakontroll","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fad6f07-821c-496c-819d-83470dd31794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1332e091-1ec1-4dbe-afa5-fed3a28d7ef9","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_alkotmanybirosag_hungaroring_zajterheles_normakontroll","timestamp":"2018. október. 04. 10:02","title":"Nyertek a környékbeliek, nem lehet zajosabb a Hungaroring","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már több gyártó is megelőzte az ötlettel azóta, hogy Kanadában legalizálták a kannabiszt.","shortLead":"Már több gyártó is megelőzte az ötlettel azóta, hogy Kanadában legalizálták a kannabiszt.","id":"20181003_Vegul_a_Pepsi_is_bejelentette_hogy_piacra_dobna_a_marihuanas_kolat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d4100fd-41c4-4b98-a7f6-7e6e759a668c","keywords":null,"link":"/elet/20181003_Vegul_a_Pepsi_is_bejelentette_hogy_piacra_dobna_a_marihuanas_kolat","timestamp":"2018. október. 03. 17:41","title":"Végül a Pepsi is bejelentette, hogy piacra dobná a marihuánás kólát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23657714-07a1-4477-9622-2c1e4ce21931","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Czira Szabolcs 1987-től volt tagja az állampártnak, nyilvántartó lapja szerint a feladata az volt, hogy hangulatjelentéseket írjon.","shortLead":"Czira Szabolcs 1987-től volt tagja az állampártnak, nyilvántartó lapja szerint a feladata az volt...","id":"20181002_MSZMPtag_volt_a_Sargentinijelentest_lekommunistazo_nagykorosi_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23657714-07a1-4477-9622-2c1e4ce21931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f91dc834-fa4c-4c9f-b90f-e6244f615263","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_MSZMPtag_volt_a_Sargentinijelentest_lekommunistazo_nagykorosi_polgarmester","timestamp":"2018. október. 02. 19:30","title":"MSZMP-tag volt a Sargentini-jelentést lekommunistázó nagykőrösi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d431ee3b-46d1-4b9f-9f81-b624eb78a955","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Ripost tulaja 112 ezer euróért növelte részesedését a szlovén szélsőjobboldali pártsajtóban. Úgy néz ki, Habonyék Szlovéniában is felpörgetik a menekültellenes EP-kampányt.","shortLead":"A Ripost tulaja 112 ezer euróért növelte részesedését a szlovén szélsőjobboldali pártsajtóban. Úgy néz ki, Habonyék...","id":"20181004_Habony_uzlettarsa_milliokkal_segiti_Orban_szloven_baratjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d431ee3b-46d1-4b9f-9f81-b624eb78a955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b58738-1eb8-48a0-814e-426acc2f57b8","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Habony_uzlettarsa_milliokkal_segiti_Orban_szloven_baratjat","timestamp":"2018. október. 04. 14:54","title":"Habony üzlettársa milliókkal segíti Orbán szlovén barátját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c103794-2c52-43f7-9984-9ba685b85032","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ausztrália lehet az első ország, ahol néhány évtizeden belül eltűnik a méhnyakrák, ha a jelenlegi ütemben folytatódik a vakcináció és a szűrés. Helyzetüket nem a szerencsének köszönhetik.","shortLead":"Ausztrália lehet az első ország, ahol néhány évtizeden belül eltűnik a méhnyakrák, ha a jelenlegi ütemben folytatódik...","id":"20181004_ausztralia_mehnyakrak_szurese_vakcina_megelozes_hpv_oltas_human_papillomavirus_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c103794-2c52-43f7-9984-9ba685b85032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff99bb6-21e1-4efe-96b3-7fb23144382a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_ausztralia_mehnyakrak_szurese_vakcina_megelozes_hpv_oltas_human_papillomavirus_fertozes","timestamp":"2018. október. 04. 14:03","title":"Megvan a recept, amivel egy egész országból kisöpörhető a méhnyakrák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97fac809-14dc-4fce-87ed-fc7e4574dfac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem engedélyezett összetevők voltak bennük.","shortLead":"Nem engedélyezett összetevők voltak bennük.","id":"20181004_Potencianovelo_etrendkiegeszitoket_vont_ki_a_forgalombol_a_Nebih","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97fac809-14dc-4fce-87ed-fc7e4574dfac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5c21c2-6ffc-4773-bad8-658416ec52f4","keywords":null,"link":"/elet/20181004_Potencianovelo_etrendkiegeszitoket_vont_ki_a_forgalombol_a_Nebih","timestamp":"2018. október. 04. 08:13","title":"Potencianövelő étrend-kiegészítőket vont ki a forgalomból a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2ea13cf-6539-4724-9b0e-01d8fe8dc7bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Saját játékstreaming szolgáltatást fejlesztett a Google, amely egy távoli gépparkra bízza az erőforrásigényes videojátékok futtatását. A Project Streamet a napokban kezdik el tesztelni az Egyesült Államokban. ","shortLead":"Saját játékstreaming szolgáltatást fejlesztett a Google, amely egy távoli gépparkra bízza az erőforrásigényes...","id":"20181002_google_project_stream_chrome_videojatek_tavoli_szerver_assassins_creed_odyssey","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2ea13cf-6539-4724-9b0e-01d8fe8dc7bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b67c8e34-fda7-4dc6-9fe9-8417ba31889b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181002_google_project_stream_chrome_videojatek_tavoli_szerver_assassins_creed_odyssey","timestamp":"2018. október. 02. 20:03","title":"Nem kell méregdrága számítógép, a régi PC-ken is elfutnak az új játékok – csak legyen gyors internete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"696c5927-7d87-496a-8324-51384f421180","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"MGU-K és MGU-H. Eddig csak a Forma–1-ben hallhattunk róluk, de most egy utcai autóba is bepakolta ezeket a Nissan prémium márkája. ","shortLead":"MGU-K és MGU-H. Eddig csak a Forma–1-ben hallhattunk róluk, de most egy utcai autóba is bepakolta ezeket a Nissan...","id":"20181003_valodi_f1_technikat_hoz_a_kozutakra_ez_az_uj_vad_infiniti_hibrid_v6_forma1_renault","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=696c5927-7d87-496a-8324-51384f421180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b304b0-ea65-4c7b-9ba6-cc77d067d68f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181003_valodi_f1_technikat_hoz_a_kozutakra_ez_az_uj_vad_infiniti_hibrid_v6_forma1_renault","timestamp":"2018. október. 03. 11:21","title":"Valódi F1-technikát hoz a közutakra ez az új, vad Infiniti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]