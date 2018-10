Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9598ce09-1b9d-4f6f-b095-61dd48d4063e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagy Anikó gyermekgyógyászként szeretne tovább dolgozni, eddigi tapasztalatával segíteni a kormánynak a demográfiai helyzet javítására irányuló törekvéseit.","shortLead":"Nagy Anikó gyermekgyógyászként szeretne tovább dolgozni, eddigi tapasztalatával segíteni a kormánynak a demográfiai...","id":"20181002_lemondott_nagy_aniko_egeszsegugyi_allamtitkar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9598ce09-1b9d-4f6f-b095-61dd48d4063e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd4b5d8-0e05-4671-9f50-96fb1156ec32","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_lemondott_nagy_aniko_egeszsegugyi_allamtitkar","timestamp":"2018. október. 02. 18:03","title":"Hivatalos: lemondott az egészségügyi államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f822cf7a-ca8f-4955-bd6e-ffdc7f7bdb10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A migráció támogatásával megvádolt szervezetek közölték, értelmezésük szerint rájuk nem vonatkozik a törvény, így nem fizetnek. Az első bevallási határidő már lejárt, de a NAV még egyiküket sem kereste meg.","shortLead":"A migráció támogatásával megvádolt szervezetek közölték, értelmezésük szerint rájuk nem vonatkozik a törvény, így nem...","id":"20181003_Senki_nem_fizetett_meg_bevandorlasi_kulonadot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f822cf7a-ca8f-4955-bd6e-ffdc7f7bdb10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b676f8-1a74-4d3e-9d61-d620ac17f061","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Senki_nem_fizetett_meg_bevandorlasi_kulonadot","timestamp":"2018. október. 03. 18:07","title":"Nem működik a taktika, senki nem fizetett még bevándorlási különadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b19b90eb-b059-43ea-8d05-2eb8452adc4e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A román játékos vasárnap sérülés miatt az első fordulóban visszalépett a pekingi tornától, s a keddi alapos orvosi vizsgálatok során felállították a pontos diagnózist.","shortLead":"A román játékos vasárnap sérülés miatt az első fordulóban visszalépett a pekingi tornától, s a keddi alapos orvosi...","id":"20181002_porckorongserv_simona_halep_vilagelso_tenisz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b19b90eb-b059-43ea-8d05-2eb8452adc4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa4c030-3149-4cd8-8efb-1eec8337e53f","keywords":null,"link":"/sport/20181002_porckorongserv_simona_halep_vilagelso_tenisz","timestamp":"2018. október. 02. 15:46","title":"Porckorongsérve van a világelső teniszezőnőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"562f67b5-7523-41b2-96a6-2a29f0013e06","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azok a tinédzserek, akik olyan videójátékokkal játszanak, mint a Grand Theft Auto, a Call of Duty vagy a Manhunt, nagyobb eséllyel keverednek verekedésbe az iskolában. Több mint 17 ezer kamaszt vizsgáltak a kutatók.","shortLead":"Azok a tinédzserek, akik olyan videójátékokkal játszanak, mint a Grand Theft Auto, a Call of Duty vagy a Manhunt...","id":"20181003_kamaszok_videojatekok_agresszio_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=562f67b5-7523-41b2-96a6-2a29f0013e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a42a8e-d812-4d82-b028-11f3dfa6cc34","keywords":null,"link":"/elet/20181003_kamaszok_videojatekok_agresszio_kutatas","timestamp":"2018. október. 03. 06:45","title":"Itt a bizonyíték, hogy a durva videójátékot játszó kamaszok erőszakosabbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f8120e0-5a38-40d4-ab50-2faabe675f18","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Valamiért felkelünk reggel, elkezdünk intézni, kitalálni, megalkotni, egyeztetni. Hogy mi a feladat, viszonylag pontosan tudjuk. Hogy miként fogjuk ellátni, bizonyos rutin után ezt is nagyjából sejtjük. De hogy miért is csináljuk napról napra ezt az egészet, már jóval nehezebb megmondani. ","shortLead":"Valamiért felkelünk reggel, elkezdünk intézni, kitalálni, megalkotni, egyeztetni. Hogy mi a feladat, viszonylag...","id":"20181004_Miert_jobb_hely_a_vilag_velunk_mint_nelkulunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f8120e0-5a38-40d4-ab50-2faabe675f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744178cf-5a20-423b-a909-f754948e0e30","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181004_Miert_jobb_hely_a_vilag_velunk_mint_nelkulunk","timestamp":"2018. október. 04. 12:15","title":"Miért jobb hely a világ velünk, mint nélkülünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe7188c-95c5-4561-a2b8-2c553fc42ecd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Varga Dénes egy év kihagyás után újra a magyar vízilabda-válogatott rendelkezésére áll. ","shortLead":"Varga Dénes egy év kihagyás után újra a magyar vízilabda-válogatott rendelkezésére áll. ","id":"20181002_varga_denes_vizilabda_valogatott_visszateres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfe7188c-95c5-4561-a2b8-2c553fc42ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7bbf8db-a8c0-4683-9ff9-6d41aae6b546","keywords":null,"link":"/sport/20181002_varga_denes_vizilabda_valogatott_visszateres","timestamp":"2018. október. 02. 16:58","title":"Olimpiai bajnok tér vissza a pólóválogatottba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2e3efa-5e0a-4865-86eb-9f2a298b9949","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tát és Nagysáp között közlekedő motoros kamerája felvette, ahogy az elé kanyarodó furgon leszorítja őt az útról.","shortLead":"A Tát és Nagysáp között közlekedő motoros kamerája felvette, ahogy az elé kanyarodó furgon leszorítja őt az útról.","id":"20181003_furgon_motor_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc2e3efa-5e0a-4865-86eb-9f2a298b9949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d4a7ab-9454-48c2-8bf7-03bfdbc999fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20181003_furgon_motor_video","timestamp":"2018. október. 03. 04:01","title":"Kikanyarodott a furgon, centikre volt a magyar motorostól – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b314706d-cfe8-4ac2-ac34-f783b395c295","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ide fészkelhette be magát Kertész Balázs. ","shortLead":"Ide fészkelhette be magát Kertész Balázs. ","id":"20181002_Dronvideon_lesheti_meg_Rogan_Antal_bizalmasanak_egymilliardot_kostalo_villajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b314706d-cfe8-4ac2-ac34-f783b395c295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb2da8d-c1d7-4ec5-95a5-6a54f6399d73","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181002_Dronvideon_lesheti_meg_Rogan_Antal_bizalmasanak_egymilliardot_kostalo_villajat","timestamp":"2018. október. 02. 15:48","title":"Drónvideón lesheti meg a Rogán jobbkezéhez kötődő egymilliárdos villát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]