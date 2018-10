Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80566d8e-8fb0-4311-b72c-2e41b1b6a424","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megtanult, sőt, verset is írt már magyarul az a román nő, aki azt állítja, Zámbó Jimmy dalai segítették felgyógyulni egy súlyos balesetből.","shortLead":"Megtanult, sőt, verset is írt már magyarul az a román nő, aki azt állítja, Zámbó Jimmy dalai segítették felgyógyulni...","id":"20181004_Roman_no_a_magyar_nyelvrol_olyan_mint_a_simogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80566d8e-8fb0-4311-b72c-2e41b1b6a424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35541a61-33d5-4199-89e0-f49a2483a50a","keywords":null,"link":"/elet/20181004_Roman_no_a_magyar_nyelvrol_olyan_mint_a_simogatas","timestamp":"2018. október. 04. 15:14","title":"Román nő a magyar nyelvről: olyan, mint a simogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d65d8b-dc58-4838-aaca-620bf2c9b856","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A korábbi kettős ügynök az orosz elnök szerint elárulta a hazáját, ezért nem lehet másnak nevezni.","shortLead":"A korábbi kettős ügynök az orosz elnök szerint elárulta a hazáját, ezért nem lehet másnak nevezni.","id":"20181003_vlagyimir_putyin_szergej_szkripal_mergezeses_merenylet_novicsok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55d65d8b-dc58-4838-aaca-620bf2c9b856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a64a2e-f303-4c94-8357-234f45222b6c","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_vlagyimir_putyin_szergej_szkripal_mergezeses_merenylet_novicsok","timestamp":"2018. október. 03. 15:59","title":"Szemétládának nevezte Putyin a megmérgezett Szkripalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d417a92c-6a9b-41a0-933a-dec6852d0926","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rövidesen csődöt jelenthet a vásárhelyi városi televíziót működtető cég, az önkormányzat nem utal pénzt a tévének, így már fizetésekre sem futja. A fideszesek Márki-Zay Pétert okolják, a polgármester szerint a helyi Fidesz lavírozta csőd felé a várost, minden fillér kiadást meg kell gondolniuk, ezért nem tudnak már a tévének sem fizetni.","shortLead":"Rövidesen csődöt jelenthet a vásárhelyi városi televíziót működtető cég, az önkormányzat nem utal pénzt a tévének...","id":"20181003_Lazar_Janos_kore_uralja_a_helyi_mediat_Hodmezovasarhelyen_most_az_onkormanyzati_teve_is_bezarhat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d417a92c-6a9b-41a0-933a-dec6852d0926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec03f0c-300b-4ed2-9bf6-3f6db40e8e38","keywords":null,"link":"/kkv/20181003_Lazar_Janos_kore_uralja_a_helyi_mediat_Hodmezovasarhelyen_most_az_onkormanyzati_teve_is_bezarhat","timestamp":"2018. október. 03. 10:44","title":"Lázár János köre uralja a helyi médiát Hódmezővásárhelyen, most az önkormányzati tévé is bezárhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b3138de-8c65-47e8-bdd1-cdf9c19e70a1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az előző vezetőedzőt, a svéd Ljubomir Vranjest hétfőn felmentették a munkavégzés alól a gyenge eredmények miatt.","shortLead":"Az előző vezetőedzőt, a svéd Ljubomir Vranjest hétfőn felmentették a munkavégzés alól a gyenge eredmények miatt.","id":"20181004_Perez_Carlos_lett_a_Telekom_Veszprem_masodedzoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b3138de-8c65-47e8-bdd1-cdf9c19e70a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51537338-3514-43ac-8e70-d435897a399b","keywords":null,"link":"/sport/20181004_Perez_Carlos_lett_a_Telekom_Veszprem_masodedzoje","timestamp":"2018. október. 04. 08:48","title":"Pérez Carlos lett a Telekom Veszprém másodedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5989dd56-b855-48ff-b42c-1c136de80ff9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amikor a Rocky Mountain High School öregdiákjai megtudták, hogy egykori szeretett kórusvezetőjük, Barbara Lueck daganatos megbetegedésben szenved, Facebook-csoportban gyűltek össze, hogy kitalálják, hogyan segíthetnének.","shortLead":"Amikor a Rocky Mountain High School öregdiákjai megtudták, hogy egykori szeretett kórusvezetőjük, Barbara Lueck...","id":"20181003_Diakok_korus_korusvezeto_rakos_megbetegedes_felvetel_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5989dd56-b855-48ff-b42c-1c136de80ff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25353af2-fd6a-4807-817a-6f92547c724e","keywords":null,"link":"/elet/20181003_Diakok_korus_korusvezeto_rakos_megbetegedes_felvetel_video","timestamp":"2018. október. 03. 16:56","title":"Ötven volt diákja énekelt a rákbeteg kórusvezetőnek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a381655-fb26-4f47-a58d-35084923d4df","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A kiküldetési irányelv politikai viták kereszttüzében született meg, amelyben Magyarországnak nem sikerült maga mellé állítania a tagországokat. Most a luxemburgi EU- bíróságban bízik.","shortLead":"A kiküldetési irányelv politikai viták kereszttüzében született meg, amelyben Magyarországnak nem sikerült maga mellé...","id":"20181004_Birosagon_tamadta_meg_a_kormany_a_kamionosok_eletot_megkeserito_jogszabalyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a381655-fb26-4f47-a58d-35084923d4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12db33d7-da35-42ef-980b-ac562266768f","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_Birosagon_tamadta_meg_a_kormany_a_kamionosok_eletot_megkeserito_jogszabalyt","timestamp":"2018. október. 04. 11:07","title":"Bíróságon támadta meg a kormány a kamionosok életét megkeserítő jogszabályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418aef14-eef1-4950-9451-f914c2ab19ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fahéjas zéró kólát dob piacra a Coca-Cola, a termék az év végéig lesz elérhető.","shortLead":"Fahéjas zéró kólát dob piacra a Coca-Cola, a termék az év végéig lesz elérhető.","id":"20181003_A_CocaColanal_mar_karacsony_van_erkezik_a_fahejas_iz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=418aef14-eef1-4950-9451-f914c2ab19ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c908f978-d935-4dee-828f-c31895f89ed8","keywords":null,"link":"/elet/20181003_A_CocaColanal_mar_karacsony_van_erkezik_a_fahejas_iz","timestamp":"2018. október. 03. 13:27","title":"A Coca-Colánál már karácsony van, érkezik a fahéjas íz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három tendert is nyert ugyanaz a cég, ráadásul igen furcsa körülmények között akkor, amikor Domokos László ÁSZ-elnök még a Békés Megyei Önkormányzat elnöke volt.","shortLead":"Három tendert is nyert ugyanaz a cég, ráadásul igen furcsa körülmények között akkor, amikor Domokos László ÁSZ-elnök...","id":"20181003_Harom_orditoan_gyanus_kozbeszerzest_nyert_ugyanaz_a_ceg_az_ASZelnok_megyei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7720d43a-b570-4370-963a-a3b604203ecd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_Harom_orditoan_gyanus_kozbeszerzest_nyert_ugyanaz_a_ceg_az_ASZelnok_megyei","timestamp":"2018. október. 03. 14:09","title":"Három ordítóan gyanús közbeszerzés is köthető az ÁSZ-elnök megyei elnökségéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]