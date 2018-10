Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d87d184-236d-423e-bcc0-d643b6b533d5","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Egyre több országban érik populista támadások a jegybankokat, amelyek függetlensége veszélybe került, és ez krízis esetén visszaüthet. A fő ellenszer az átláthatóság lenne. ","shortLead":"Egyre több országban érik populista támadások a jegybankokat, amelyek függetlensége veszélybe került, és ez krízis...","id":"201833__jegybanki_fuggetlenseg__populizmus__atlathatosag__nyomas_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d87d184-236d-423e-bcc0-d643b6b533d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d9e453-1b37-4bca-856b-245f298c5dd5","keywords":null,"link":"/gazdasag/201833__jegybanki_fuggetlenseg__populizmus__atlathatosag__nyomas_alatt","timestamp":"2018. október. 07. 09:00","title":"Leírták, hogy védekezhet a populista támadások ellen egy jegybank, az MNB nem erős ebben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ea8639-8214-4c81-a8a9-cbdf67928803","c_author":"","category":"sport","description":"Kishíján szombaton is folytatódott a Manchester United négy mérkőzés óta nyeretlenségi szériája, a félidőben még a vendégcsapat, a Newcastle vezetett 2:0-ra.","shortLead":"Kishíján szombaton is folytatódott a Manchester United négy mérkőzés óta nyeretlenségi szériája, a félidőben még...","id":"20181006_Vesztes_allasbol_forditott_a_MU_a_Newcastle_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54ea8639-8214-4c81-a8a9-cbdf67928803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba6521e9-2a15-4314-9893-478b0ba502ba","keywords":null,"link":"/sport/20181006_Vesztes_allasbol_forditott_a_MU_a_Newcastle_ellen","timestamp":"2018. október. 06. 20:42","title":"Vesztes állásból fordított a MU a Newcastle ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f56e12-f598-4639-8d9c-cd85bdd96f35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös ötlete támadt a Maryland Állatkert munkatársainak, hogy életben tartsanak egy sérülten talált teknőst. ","shortLead":"Különös ötlete támadt a Maryland Állatkert munkatársainak, hogy életben tartsanak egy sérülten talált teknőst. ","id":"20181005_lego_epitokocka_teknos_kerekesszek_maryland_allatkert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8f56e12-f598-4639-8d9c-cd85bdd96f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3343441e-4ba7-45d1-8a05-30c1708cee5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_lego_epitokocka_teknos_kerekesszek_maryland_allatkert","timestamp":"2018. október. 05. 12:03","title":"Ennél szívmelengetőbb már nem lesz a héten: legóból építettek spéci kerekesszéket a sérült teknősnek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbe0433c-5c74-4cf4-b1ab-42804ebad3a0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig a választásra jogosultak 5,72 százaléka szavazott.","shortLead":"Eddig a választásra jogosultak 5,72 százaléka szavazott.","id":"20181007_Senkit_sem_erdekel_a_csaladrol_szolo_nepszavazas_Romaniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbe0433c-5c74-4cf4-b1ab-42804ebad3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85092a8-ba06-450c-90f9-c0f445ee9036","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_Senkit_sem_erdekel_a_csaladrol_szolo_nepszavazas_Romaniaban","timestamp":"2018. október. 07. 08:48","title":"Senkit sem érdekel a családról szóló népszavazás Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d962a4a-41b3-465b-b0b0-daf54152f2a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elsőfokú tárgyalás megrovással, a második felmentéssel zárult, a jogerős döntés szerint sem sértette meg Szily László Fásy Zsülike becsületét.","shortLead":"Az elsőfokú tárgyalás megrovással, a második felmentéssel zárult, a jogerős döntés szerint sem sértette meg Szily...","id":"20181005_Jogerosen_pert_nyert_egy_ujsagiro_Fasy_Zsulike_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d962a4a-41b3-465b-b0b0-daf54152f2a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6730b4ce-8fdb-43b4-8746-6426166665ae","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Jogerosen_pert_nyert_egy_ujsagiro_Fasy_Zsulike_ellen","timestamp":"2018. október. 05. 16:24","title":"Jogerősen pert nyert egy újságíró Fásy Zsülike ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ad6366-ac51-4faf-bd8a-b953988e2599","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ablakoknak és mozgó autóknak repülnek neki.","shortLead":"Ablakoknak és mozgó autóknak repülnek neki.","id":"20181005_Reszeg_madarak_Minnesota_bogyos_gyumolcsok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02ad6366-ac51-4faf-bd8a-b953988e2599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df8bf4a-8f38-4b61-9a6f-e8c489169ea7","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Reszeg_madarak_Minnesota_bogyos_gyumolcsok","timestamp":"2018. október. 05. 14:04","title":"Részeg madarak terrorizálják egy minnesotai kisváros lakóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Luxusrepülőzés és önmagunk felszalámizása – így foglalható össze az elmúlt néhány nap. Orbánék nem tudják, mihez is kellene kezdeni azzal, hogy milliárdos gépen repkednek, az ellenzéki térfélen pedig lassan kérdés, miből van több: belharcból vagy szavazóból. Ez a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Luxusrepülőzés és önmagunk felszalámizása – így foglalható össze az elmúlt néhány nap. Orbánék nem tudják, mihez is...","id":"20181006_Fulke_Egyszerre_zavarodott_meg_Orban_es_ellenzeke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917c233d-bc99-4f9b-8e74-8d785224a361","keywords":null,"link":"/itthon/20181006_Fulke_Egyszerre_zavarodott_meg_Orban_es_ellenzeke","timestamp":"2018. október. 06. 18:30","title":"Fülke: Egyszerre zavarodott meg Orbán és ellenzéke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1f13534-1fef-41db-87c9-e2fdc8c33b1a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tejjel itatta őket, testőrének kellett megtartania.","shortLead":"Tejjel itatta őket, testőrének kellett megtartania.","id":"20181005_Fellokte_egy_kiselefant_Melania_Trumpot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1f13534-1fef-41db-87c9-e2fdc8c33b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5df8771e-14cc-4ef9-9424-e82f2d30382d","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Fellokte_egy_kiselefant_Melania_Trumpot","timestamp":"2018. október. 05. 17:27","title":"Fellökte egy kiselefánt Melania Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]