Márki-Zay Péter akkor sokallt be, amikor elővették a gyerekeket

„Nincsen csődben a város szerintem, csak ők akarják, a fideszesek, kavarják a pénzügyeket” – mondja egy középkorú asszony Hódmezővásárhelyen, azon az utcán, ahol a tramtrain robog nemsokára. Egy üzlet előtt állunk, hamarosan jön egy másik nő, majd amikor hallja, hogy arról beszélgetünk, hogy a februárban megválasztott polgármesternek elege lett, és új választást szeretne, akkor odaszól: „Hülyeség, nincs semmi értelme az egésznek, de persze ennek sincs.” Az egész alatt – amelynek szintén nincs értelme – azt érti, hogy a független polgármester és a fideszes többségű testület egymásnak feszül. „Sajnálom ezt a Márki-Zayt, mert kicsinálják, kiidegelik. Pénz nincs, mert azelőtt tolta be Lázár a városba a pénzt, most arra sincs, amire kellene. Miért őt hibáztatják? Pedig ő egy becsületes ember” – bólogat a másik nő. „Csak a fideszesek mondják a csődöt” – szól bele egy idősebb férfi, aztán elindul egy kisebb vita közöttük arról, hogy most akkor tulajdonképpen melyik fél is állítja azt, hogy csődközeli helyzetben van a város.

Márki-Zay Péter © Túry Gergely

Vasárnap Márki-Zay Péter a közösségi oldalon posztolta ki, hogy kezdeményezni fogja a vásárhelyi képviselő-testület feloszlatását. Márki-Zay polgármesterré választása után heteken át éppen az lógott a levegőben, hogy a fideszes többségű testület maga fogja ezt kezdeményezni, sőt a kormánypárt néhány időközi választáson aratott sikere után Lázár János volt miniszter, most a város parlamenti képviselője is időszerűnek gondolta, hogy elgondolkozzanak ezen a lehetőségen. Akkor éppen Márki-Zay vetette fel a rendkívüli ülések összehívásakor, hogy talán majd ezzel fognak előrukkolni a kormánypárti képviselők. Igaz, ezt végül nem tették, de a költségvetést háromszor is módosították Márki-Zay megválasztása után. A polgármester, bár szerinte minden döntéssel a csőd felé lavírozták őt, pontosabban a várost a kormánypárti képviselők, mégis mindig lenyelte a békát. Most fordult a kocka. De miért is?

Márki-Zay: „Túszul ejtették a gyerekeket”

Márki-Zay Péter most azt mondta, hogy az utolsó csepp volt a pohárban, hogy a helyi stadion bezárásának a hírére a Fidesz kampányt indított, amelyben gyerekeket használ fel. Az történt, hogy a múlt héten a stadiont üzemeltető önkormányzati cég jelezte, hogy elfogyott a pénz, ezért lakat kerülhet a stadionra, erről a polgármester egy szintén múlt heti fórumon utalást is tett. Még mielőtt végleges döntés született volna, a lakossági fórumon elhangzottakra hivatkozva megkongatta a vészharangot a fociklub, a HFC elnöke, és pénteken egy sportügyekkel kapcsolatos sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a stadionban dolgozó 28 ember állása és több mint ezer gyermek sportolása kerül veszélybe. Ennek hatására jelentette be vasárnap Márki-Zay, hogy a testület feloszlatását fogja kezdeményezni. A városházán zajló balhékról, a csődvitáról tájékozottnak tűntek a helyiek, bár azt már összekeverik, hogy most a Fidesz vagy Márki-Zay Péter szerint üres a kassza. A stadionról egyelőre keveset hallottak.

„Mert azok is a fideszesek mellett vannak” – mondja egy nő kapásból a stadionüggyel kapcsolatban, pedig azt maga is elismerte, hogy sokat nem tud róla. „Csak az este hallottam, hogy sajnálja a gyerekeket. Eddig volt, amennyi köllött, most viszik Makóra” – a mondat végét csak halkan, de mosolyogva mondja az asszony. Akadt olyan is, aki szerint a stadion után akár a könyvtárat is bezárhatnák, mert ott van húsz könyvtáros, olvasó meg legfeljebb egy. Az időközi választásra többen csak legyintenek.

© Túry Gergely

„Ez nem cirkusz, ez a valóság”

„Mi lesz most? Az emberek már belefáradnak, nem biztos, hogy elmennének szavazni. Bár azt hiszem, hogy az emberek nagy része szereti a Márki-Zayt. Hiába dobálják sárral, azért sokan tudják, hogy ő talpig becsületes” – gondolkodik el egy asszony. „Még egy év az önkormányzati választásokig, fél év telt el, de nagyon kikészítik” – szól közbe egy fiatalabb lány, de kiderül, hogy inkább csak hallott erről. „Nem tudnak veszíteni. Új választáskor is lelkesek lennének az emberek” – ezt a fiatal lány mellett ballagó srác mondta, akiről kiderült, hogy nem is Hódmezővásárhelyen él. Amikor arról faggatom az egyik helyi férfit, hogy mit szól, mit érzékel a városházán zajló "cirkuszból", csak ennyit válaszolt: „Ez nem cirkusz, ez a valóság”.

Hódmezővásárhely © Túry Gergely

Tüntetés és közgyűlés is lesz a héten

A polgármester kedden „szülői értekezletre” hívta a stadion elé a a sportoló gyerekek hozzátartozóit, pénteken pedig közgyűlés lesz, amelyre egy újabb költségvetési módosítást terjeszt elő, ezúttal maga a polgármester. A fideszes képviselőkhöz is eljuttatott anyagból az derül ki, hogy a város kasszájában ötmilliárd forintot is meghaladó összeg van. Erre hivatkozva tartott sajtótájékoztatót a Fidesz frakcióvezetője, aki szerint ha ennyi pénz van a kasszában, akkor mire föl beszél Márki-Zay Péter a szűkösségről. A polgármester viszont azt magyarázta, hogy a pénz nagy része pántlikázott pályázati pénz, így az ő matekja szerint, ha be is folyik minden bevétel a kasszába az év végéig, akkor 6,7 milliárd lesz ugyan a „perselyben”, de a kötelezettségek kiegyenlítése után, a pályázati pénzek lekötöttsége miatt még így is mínuszban lesznek.

Márki-Zay szerint a városi stadion működését is éppen a fideszesek lehetetlenítették el az elmúlt féléves munkájukkal. Márki-Zay felsorolta azokat a költségvetést, és a kasszát is érintő tételeket, amelyek egy részéről a hvg.hu is beszámolt: a kórház 267 milliós kölcsönéből az idén 30 milliót terveztek visszautalni, most a kórház az egész összeget követeli, de a közfoglalkoztatás szabálytalanságai miatt visszakövetelt félmilliárd is idetartozik. Márki-Zay szerint ezeket az ügyeket a Fidesz generálta, ahogy a befolyó társasági adó csökkenését is Lázár János lobbijának tudja be a polgármester, ez a pénz hiányzik szerinte most a stadion működtetéséhez, amelynek bezárását most Márki-Zay kontójára írják a képviselők. Ezen akadt ki Márki-Zay, ezért viszi közgyűlés elé pénteken a testület feloszlatását.

Hódmezővásárhely © Túry Gergely

A Fidesz városi elnöke, aki nem képviselő ugyan, azt mondta, hogy az emberek több mint fele választotta meg Márki-Zay Pétert polgármesternek, hasonlóan a képviselőket is. Havasi Katalin egyeztetett már a képviselőkkel, e szerint nem akarják a testületet feloszlatni, de mérlegelik a helyzetet. „Támogatóinktól, de a nem támogatóinktól is azt hallottam, hogy ez a feszültség nem jó. Nem lehet folyamatosan kampányban élni.” Márki-Zay viszont így véli: „Ha a testület nem oszlatja fel magát, akkor illegitim módon fog működni az elkövetkező egy évben”. Pénteken maratoni ülés lesz, az biztos, bár a testület feloszlatása csak a szócsata része maradhat.