[{"available":true,"c_guid":"f0b507f9-f339-4b5e-8f34-c23deb1979bd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A búcsú pedig fájdalmas lesz.","shortLead":"A búcsú pedig fájdalmas lesz.","id":"20181008_Aranyelet_harmadik_evad_sorozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0b507f9-f339-4b5e-8f34-c23deb1979bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aedc446c-f22a-4bd5-9c5c-da85e012424e","keywords":null,"link":"/kultura/20181008_Aranyelet_harmadik_evad_sorozat","timestamp":"2018. október. 08. 16:50","title":"Aranyélet: vasárnap jön a teljes harmadik évad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2577b83d-5ece-42de-b510-6290af217911","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most tették közzé a számokat.","shortLead":"Most tették közzé a számokat.","id":"20181008_Minden_masodik_diak_dolgozik_a_tanulas_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2577b83d-5ece-42de-b510-6290af217911&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a0ba4cc-78e5-4ae1-b7fa-596b13e2cd80","keywords":null,"link":"/kkv/20181008_Minden_masodik_diak_dolgozik_a_tanulas_mellett","timestamp":"2018. október. 08. 12:56","title":"Minden második diák dolgozik a tanulás mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc7685e3-1977-41bc-bccd-be7b3273319a","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"A lázadók, akik mögött a hatalom áll. Az ellentmondásokkal zsúfolt forradalom mellékterméke a végletekig lezüllött közbeszéd.","shortLead":"A lázadók, akik mögött a hatalom áll. Az ellentmondásokkal zsúfolt forradalom mellékterméke a végletekig lezüllött...","id":"201831__magyar_altright__kulturharc__ellensegkep__annak_is_kell_latszani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc7685e3-1977-41bc-bccd-be7b3273319a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc027d4-9afe-4fc2-a876-222a0e7f3c16","keywords":null,"link":"/itthon/201831__magyar_altright__kulturharc__ellensegkep__annak_is_kell_latszani","timestamp":"2018. október. 07. 14:00","title":"A Fidesz-kormány érzületi hátországa, az alt-right: az köti össze őket, amit gyűlölnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6435061b-00df-4a91-b13b-c9ec4f4f47e3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Változtattak a Liszt Ferenc-reptérről felszálló gépek repülési útvonalán, a kőbányai és pestszentlőrinci lakók zajra és alacsonyan szálló repülőkre panaszkodnak.","shortLead":"Változtattak a Liszt Ferenc-reptérről felszálló gépek repülési útvonalán, a kőbányai és pestszentlőrinci lakók zajra és...","id":"20181008_Alacsonyan_szallo_repulokre_panaszkodnak_Kobanyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6435061b-00df-4a91-b13b-c9ec4f4f47e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf863394-308c-4d15-ab58-9b9d9e05b146","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_Alacsonyan_szallo_repulokre_panaszkodnak_Kobanyan","timestamp":"2018. október. 08. 09:22","title":"Alacsonyan szálló repülőkre panaszkodnak Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a59fb70-029d-4c74-b6c6-185f0ca177d8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Milorad Krstic animációs akció-thrillere a bukaresti nemzetközi animációs filmfesztiválról hozta el a fődíjat.\r

\r

","shortLead":"Milorad Krstic animációs akció-thrillere a bukaresti nemzetközi animációs filmfesztiválról hozta el a fődíjat.\r

\r

","id":"20181007_Tovabb_menetel_az_uj_Macskafogo_ujabb_dijat_nyert_a_Ruben_Brandt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a59fb70-029d-4c74-b6c6-185f0ca177d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6516335b-d967-47b0-ae4d-1e20d4a8f737","keywords":null,"link":"/kultura/20181007_Tovabb_menetel_az_uj_Macskafogo_ujabb_dijat_nyert_a_Ruben_Brandt","timestamp":"2018. október. 07. 08:54","title":"Tovább menetel az „új Macskafogó”: újabb díjat nyert a Ruben Brandt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78190f6e-3f5f-4e6d-99fd-82204c202521","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jelentősen túlárazták az italokat, aztán addig nem engedték el a vendégeket, amíg nem fizettek. ","shortLead":"Jelentősen túlárazták az italokat, aztán addig nem engedték el a vendégeket, amíg nem fizettek. ","id":"20181008_Turistacsapda_sztriptizbarra_csaptak_le_a_rendorok_az_V_keruletben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78190f6e-3f5f-4e6d-99fd-82204c202521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aea760a-43c1-48e2-9389-3aec3f10f35b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_Turistacsapda_sztriptizbarra_csaptak_le_a_rendorok_az_V_keruletben","timestamp":"2018. október. 08. 11:31","title":"Turistacsapda sztriptízbárra csaptak le a rendőrök az V. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Szép és olcsó lakásról szóló hirdetésekkel verik át megint az érdeklődőket, de a módszer most más, mint korábban.","shortLead":"Szép és olcsó lakásról szóló hirdetésekkel verik át megint az érdeklődőket, de a módszer most más, mint korábban.","id":"20181008_Ujabb_pofatlan_ingatlantrukkel_verik_at_a_vasarlokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565b3d76-d66f-4fbf-863f-4e1f3a8233d6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181008_Ujabb_pofatlan_ingatlantrukkel_verik_at_a_vasarlokat","timestamp":"2018. október. 08. 09:56","title":"Újabb pofátlan ingatlantrükkel verik át a vásárlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a94aeb64-2efe-4d33-a53f-e150818cf801","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az új árukat külföldön is piacra dobja.","shortLead":"Az új árukat külföldön is piacra dobja.","id":"20181007_Egeszseges_egytaletelekkel_es_etteremhalozattal_rukkol_elo_a_Fornetti_alapitoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a94aeb64-2efe-4d33-a53f-e150818cf801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519cdedb-73dd-4ea5-90d4-c121e7fabbb8","keywords":null,"link":"/kkv/20181007_Egeszseges_egytaletelekkel_es_etteremhalozattal_rukkol_elo_a_Fornetti_alapitoja","timestamp":"2018. október. 07. 16:02","title":"Egészséges egytálételekkel és étteremhálózattal rukkol elő a Fornetti alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]