[{"available":true,"c_guid":"324dd6ba-effe-49e3-bec6-273016eb670e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Második csoportmeccsére készül a Mol Vidi FC az angol Chelsea FC otthonában az Európa Ligában. Bár a londoniak trénere várhatóan pihentetni fogja a legjobbjait, a fehérvári játékosok így is világsztárok ellen szerepelhetnek.","shortLead":"Második csoportmeccsére készül a Mol Vidi FC az angol Chelsea FC otthonában az Európa Ligában. Bár a londoniak trénere...","id":"20181004_chelsea_vidi_europa_liga_csoportmeccs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=324dd6ba-effe-49e3-bec6-273016eb670e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"874a4b89-67a3-47c5-b5d1-d9414775db89","keywords":null,"link":"/sport/20181004_chelsea_vidi_europa_liga_csoportmeccs","timestamp":"2018. október. 04. 14:02","title":"Oroszlánvadászatra indul a Vidi – nem csak turisták akarnak lenni Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cb55369-4978-41d8-8f68-ae839983b02f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színművész a Magyar Narancsnak adott interjút, amelyben beszélt színházról, a nagy szájáról, díjakról és rendszerkritikusságról.","shortLead":"A színművész a Magyar Narancsnak adott interjút, amelyben beszélt színházról, a nagy szájáról, díjakról és...","id":"20181004_hernadi_judit_magyar_narancs_interju_rendszerkritikussag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cb55369-4978-41d8-8f68-ae839983b02f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13163f47-d496-4879-b599-852b71a6b868","keywords":null,"link":"/kultura/20181004_hernadi_judit_magyar_narancs_interju_rendszerkritikussag","timestamp":"2018. október. 04. 13:14","title":"Hernádi Judit: \"Itt háború van\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cfc79ab-7ff1-4451-86a9-ddc0ba2e148a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra sem utasíthatók ki az országból a Szudánból, Nicaraguából, Haitiról és Salvadorból érkezett menekültek, mivel védett státuszt élveznek.","shortLead":"Továbbra sem utasíthatók ki az országból a Szudánból, Nicaraguából, Haitiról és Salvadorból érkezett menekültek, mivel...","id":"20181004_Trump_ellen_dontott_egy_kaliforniai_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cfc79ab-7ff1-4451-86a9-ddc0ba2e148a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e4eba0d-9834-43f2-984d-a624eb9858c4","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_Trump_ellen_dontott_egy_kaliforniai_birosag","timestamp":"2018. október. 04. 07:51","title":"Trump ellen döntött egy kaliforniai bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c92306e-b52a-4df0-aa91-ab906c96bcfd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"96 esztendős korában elhunyt Leon Lederman Nobel-díjas amerikai fizikus.","shortLead":"96 esztendős korában elhunyt Leon Lederman Nobel-díjas amerikai fizikus.","id":"20181004_meghalt_leon_lederman_fizikus_aki_eloszor_irt_az_isteni_reszecskerol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c92306e-b52a-4df0-aa91-ab906c96bcfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1b906d-01a6-4667-8650-20d4f167c70a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_meghalt_leon_lederman_fizikus_aki_eloszor_irt_az_isteni_reszecskerol","timestamp":"2018. október. 04. 05:13","title":"Meghalt a tudós, aki először írt az \"isteni részecskéről\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7370444-b60b-4559-bba6-9a4764151c02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sérülékenységet találtak az itthon is népszerű routermárka, a TP-Link egyik eszközében. A világszerte tapasztalható probléma idehaza több száz internetezőt érint, de nem kizárt, hogy ennél jóval nagyobb a baj. ","shortLead":"Sérülékenységet találtak az itthon is népszerű routermárka, a TP-Link egyik eszközében. A világszerte tapasztalható...","id":"20181004_tp_link_WR841N_router_serulekenyseg_sebezhetoseg_firmware_kiberbiztonsag_otthoni_halozat_internet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7370444-b60b-4559-bba6-9a4764151c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc8547e-03a4-4742-ad31-f3386a88997d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_tp_link_WR841N_router_serulekenyseg_sebezhetoseg_firmware_kiberbiztonsag_otthoni_halozat_internet","timestamp":"2018. október. 04. 17:53","title":"Nagy gond van 1600 magyar routerével, átvehetik felettük az irányítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295a6a7f-fdd1-4f0c-83af-ff71971f8806","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Be akartak törni a hágai Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) informatikai rendszerébe.","shortLead":"Be akartak törni a hágai Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) informatikai rendszerébe.","id":"20181004_Kiutasitottak_Hollandiabol_negy_orosz_kemet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=295a6a7f-fdd1-4f0c-83af-ff71971f8806&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c9606f0-c7ca-4fdb-a4b8-9836d81eeb76","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_Kiutasitottak_Hollandiabol_negy_orosz_kemet","timestamp":"2018. október. 04. 12:59","title":"Kiutasítottak Hollandiából négy orosz kémet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c790c64-205e-40cd-9c22-8535239fc9cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán megígérte, elmegy a Chelsea–Vidi-meccsre, de az OE-LEM jelű gépen most nincs rajta. Sajtófőnöke nem reagált a megkeresésünkre.","shortLead":"Orbán megígérte, elmegy a Chelsea–Vidi-meccsre, de az OE-LEM jelű gépen most nincs rajta. Sajtófőnöke nem reagált...","id":"20181004_Orban_repulozese_leszallt_Londonban_a_kisgep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c790c64-205e-40cd-9c22-8535239fc9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90598dd6-1248-4165-a23b-de4f1b665570","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Orban_repulozese_leszallt_Londonban_a_kisgep","timestamp":"2018. október. 04. 12:44","title":"Ma már járt egyszer Londonban a gép, amellyel Orbán szokott repülni, kérdés, megy-e ismét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c270ff91-0d08-4314-8b15-f290d43bad50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tudtuk, hogy nem egy nyugdíjas állás egészségügyi államtitkárnak lenni, de olyan gyorsan, mint Nagy Anikó, még senki sem távozott a minisztériumból. Információink szerint az utóbbi időben megromlott a viszonya Káslerrel, Orbántól is sárga lapot kapott, a miniszterelnök mégis megadta a lehetőséget arra, hogy maga jelentse be távozását. Összeszedtük, mi vezetett idáig. A nagy kérdés, hogy a szintén az egészségügyből érkezett miniszter meddig marad.","shortLead":"Tudtuk, hogy nem egy nyugdíjas állás egészségügyi államtitkárnak lenni, de olyan gyorsan, mint Nagy Anikó, még senki...","id":"20181003_nagy_aniko_egeszsegugy_kasler_orban_menesztes_tavozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c270ff91-0d08-4314-8b15-f290d43bad50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55a4df2-7a5c-47e4-b6ea-860dede43e47","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_nagy_aniko_egeszsegugy_kasler_orban_menesztes_tavozas","timestamp":"2018. október. 03. 17:35","title":"Orbán ezzel a lendülettel Káslert is kirúghatta volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]