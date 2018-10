Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1da1496-d82a-47a7-93ce-12f8d7e5235a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bors úgy tudja, a műsorvezető beadta felmondását a TV2-nél, és lecseréli menedzserét is.","shortLead":"A Bors úgy tudja, a műsorvezető beadta felmondását a TV2-nél, és lecseréli menedzserét is.","id":"20181010_A_szakitas_utan_munkahelyet_is_valt_Varkonyi_Andrea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1da1496-d82a-47a7-93ce-12f8d7e5235a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab43775-27e3-4df0-8ff3-26097b1219d7","keywords":null,"link":"/elet/20181010_A_szakitas_utan_munkahelyet_is_valt_Varkonyi_Andrea","timestamp":"2018. október. 10. 08:15","title":"A szakítás után munkahelyet is vált Várkonyi Andrea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13763585-c0e1-4848-8412-f1bf0d67a091","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összeveszett a Keserű Méz nevű magyar sörmárka két megálmodója, emiatt most ugyanilyen néven két ital van forgalomban.","shortLead":"Összeveszett a Keserű Méz nevű magyar sörmárka két megálmodója, emiatt most ugyanilyen néven két ital van forgalomban.","id":"20181008_keseru_mez_sor_bard_daniel_gyenge_zsolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13763585-c0e1-4848-8412-f1bf0d67a091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a982fe-1a98-44f6-bd23-f5a9f956ae48","keywords":null,"link":"/kkv/20181008_keseru_mez_sor_bard_daniel_gyenge_zsolt","timestamp":"2018. október. 08. 17:20","title":"Vita után már ketten gyártják a legendás magyar sört","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41e12e13-9112-4306-9c02-3325eceec429","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járókelők hallották meg keserves nyávogását.","shortLead":"A járókelők hallották meg keserves nyávogását.","id":"20181009_Esovizelvezetobe_szorult_Miri_a_tulsulyos_kandur_de_sikerult_kiszabaditani__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41e12e13-9112-4306-9c02-3325eceec429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2458349-8e46-4085-a0de-087a16866d43","keywords":null,"link":"/elet/20181009_Esovizelvezetobe_szorult_Miri_a_tulsulyos_kandur_de_sikerult_kiszabaditani__video","timestamp":"2018. október. 09. 09:28","title":"Esővíz-elvezetőbe szorult Miri, a túlsúlyos kandúr, de sikerült kiszabadítani – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aba6722-6888-4d64-88c4-c1e81a25544a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régóta pletykálták, az Intel végre hivatalosan is bemutatta a kilencedik generációs processzorait, amelyek között egy igazán brutális is helyet kapott.","shortLead":"Régóta pletykálták, az Intel végre hivatalosan is bemutatta a kilencedik generációs processzorait, amelyek között...","id":"20181009_intel_core_i9_kilencedik_generacios_intel_processzor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aba6722-6888-4d64-88c4-c1e81a25544a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff13748b-d592-4f65-a244-e461a3b6d080","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_intel_core_i9_kilencedik_generacios_intel_processzor","timestamp":"2018. október. 09. 10:02","title":"Itt az Intel 28 magos processzora, ami brutális erőt telepít az asztali gépekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98070ec6-a940-41ac-8ddc-ab1ef909bd36","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lesz még pár lezárás az itt tartózkodó török államfő miatt. 