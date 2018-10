Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d061ba6-df3f-436e-a204-be75ddc194c7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hillary Clinton egy bukott politikus, akinek vesztes kampányát Soros György is finanszírozta – írta a Twitteren Kovács Zoltán.","shortLead":"Hillary Clinton egy bukott politikus, akinek vesztes kampányát Soros György is finanszírozta – írta a Twitteren Kovács...","id":"20181009_kovacs_zoltan_hillary_clinton_soros_gyorgy_kritika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d061ba6-df3f-436e-a204-be75ddc194c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a05cda8-6b12-4987-bee4-515db4a61d1b","keywords":null,"link":"/vilag/20181009_kovacs_zoltan_hillary_clinton_soros_gyorgy_kritika","timestamp":"2018. október. 09. 16:54","title":"A kormányszóvivő sorosozással válaszolt Clinton kritikájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"388ae1bc-b789-4c70-ac63-5a2c2c5d7f65","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gázolajos autók népszerűsége mostanság nincs éppen a csúcson, azonban ez az új bajor szedán fittyet hány az iparági trendekre. ","shortLead":"A gázolajos autók népszerűsége mostanság nincs éppen a csúcson, azonban ez az új bajor szedán fittyet hány az iparági...","id":"20181010_515_loeros_dizel_BMW_erre_eleg_negy_turbo_az_uj_M550dben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=388ae1bc-b789-4c70-ac63-5a2c2c5d7f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7aff672-7a30-4eab-8a13-f1bd5a1c9920","keywords":null,"link":"/cegauto/20181010_515_loeros_dizel_BMW_erre_eleg_negy_turbo_az_uj_M550dben","timestamp":"2018. október. 10. 11:21","title":"515 lóerős dízel BMW: erre elég négy turbó az új M550d-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1dfbe4e-c110-41fc-8f06-70e55bc9188a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő most először foglalt állást politikai kérdésben, és máris érződik a mozgósító ereje.","shortLead":"Az énekesnő most először foglalt állást politikai kérdésben, és máris érződik a mozgósító ereje.","id":"20181010_Taylor_Swift_hatalmat_nem_becsulhetik_ala_a_politikusok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1dfbe4e-c110-41fc-8f06-70e55bc9188a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac77468c-e5da-4295-9c21-194a424823d8","keywords":null,"link":"/elet/20181010_Taylor_Swift_hatalmat_nem_becsulhetik_ala_a_politikusok","timestamp":"2018. október. 10. 11:54","title":"Taylor Swift hatalmát nem becsülhetik alá a politikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2995ea27-a2dc-4cf2-adf6-b95874cc573c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A népjóléti bizottságban a fideszesek leszavazták azt az ellenzéki indítványt, miszerint az állami vezetők mondjanak le a VIP-ellátásukról a kórházakban. ","shortLead":"A népjóléti bizottságban a fideszesek leszavazták azt az ellenzéki indítványt, miszerint az állami vezetők mondjanak le...","id":"20181009_Nem_engedtek_elvenni_a_korhazi_VIPellatast_a_fideszesek_a_parlamentben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2995ea27-a2dc-4cf2-adf6-b95874cc573c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b90ad3a5-4249-4593-ba4b-a1b166996ea9","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Nem_engedtek_elvenni_a_korhazi_VIPellatast_a_fideszesek_a_parlamentben","timestamp":"2018. október. 09. 20:46","title":"Nem engedték elvenni a kórházi VIP-ellátást a fideszesek a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40cc58b-ece5-4849-8df4-75c3038bc578","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az észak-koreai vezető meghívta a katolikus egyházfőt Phenjanba, hogy a támogatását kérje.","shortLead":"Az észak-koreai vezető meghívta a katolikus egyházfőt Phenjanba, hogy a támogatását kérje.","id":"20181009_Ferenc_papa_segitsegevel_teremtene_beket_a_Koreaifelszigeten_Kim_Dzsong_Un","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f40cc58b-ece5-4849-8df4-75c3038bc578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a415fb79-c9f8-46f6-b76d-d16997797261","keywords":null,"link":"/vilag/20181009_Ferenc_papa_segitsegevel_teremtene_beket_a_Koreaifelszigeten_Kim_Dzsong_Un","timestamp":"2018. október. 09. 10:07","title":"Ferenc pápa segítségével teremtene békét a Koreai-félszigeten Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d26c802a-a953-4e1d-a06d-48361b89cf75","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Minden idők egyik leggonoszabb varázslója most egy floridai night club színpadán bulizik.","shortLead":"Minden idők egyik leggonoszabb varázslója most egy floridai night club színpadán bulizik.","id":"20181010_Voldemortot_kelti_eletre_ez_a_drag_queen_a_szinpadon__ez_is_egy_ut_a_halhatatlansaghoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d26c802a-a953-4e1d-a06d-48361b89cf75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74045b3-a0b9-4814-985f-f9978507428f","keywords":null,"link":"/kultura/20181010_Voldemortot_kelti_eletre_ez_a_drag_queen_a_szinpadon__ez_is_egy_ut_a_halhatatlansaghoz","timestamp":"2018. október. 10. 11:39","title":"Voldemortot kelti életre ez a drag queen a színpadon – ez is egy út a halhatatlansághoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"870790e3-e9fd-4943-9568-60cb5dfba0ea","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Internetről rendelt alkatrészekből gyártott működőképes bombát, amit az FBI megtalált. ","shortLead":"Internetről rendelt alkatrészekből gyártott működőképes bombát, amit az FBI megtalált. ","id":"20181011_Robbantasos_merenyletre_keszult_az_amerikai_idokozi_valasztason_egy_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=870790e3-e9fd-4943-9568-60cb5dfba0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7fbfc8-6715-4bbf-8a8b-be922f08f0f1","keywords":null,"link":"/vilag/20181011_Robbantasos_merenyletre_keszult_az_amerikai_idokozi_valasztason_egy_ferfi","timestamp":"2018. október. 11. 06:17","title":"Robbantásos merényletre készült az amerikai időközi választáson egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt a Helsinki Bizottság írja a Facebookján. A Velencei Bizottság a Stop Sorost már elmarasztalta.","shortLead":"Ezt a Helsinki Bizottság írja a Facebookján. A Velencei Bizottság a Stop Sorost már elmarasztalta.","id":"20181009_A_Velencei_Bizottsagi_is_vizsgalja_a_bevandorlasi_kulonadot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"657ec7ad-743e-4f32-b73f-cb5e0956ac87","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_A_Velencei_Bizottsagi_is_vizsgalja_a_bevandorlasi_kulonadot","timestamp":"2018. október. 09. 22:01","title":"A Velencei Bizottság is vizsgálja a bevándorlási különadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]