[{"available":true,"c_guid":"b96fd477-d879-49b2-9b75-9dd5081118da","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Lindsey Buckingham amerikai énekes, gitáros beperelte korábbi együttese, a Fleetwood Mac tagjait, akiket azzal vádol, hogy szerződést szegtek, amikor kitették őt a rockzenekar 2018-19-es észak-amerikai turnéjából, ezzel több millió dollár bevételtől megfosztva őt.","shortLead":"Lindsey Buckingham amerikai énekes, gitáros beperelte korábbi együttese, a Fleetwood Mac tagjait, akiket azzal vádol...","id":"20181012_Lindsey_Buckingham_Fleetwood_Mac_turne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b96fd477-d879-49b2-9b75-9dd5081118da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e540d63-d5cb-4442-9eec-ae5e7be4b505","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Lindsey_Buckingham_Fleetwood_Mac_turne","timestamp":"2018. október. 12. 11:26","title":"Lindsey Buckingham beperelte korábbi együttese, a Fleetwood Mac tagjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fc56d6-813c-4a09-af32-cba8802f54a5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nincs benne a Sex Pistols, és nincs benne Madonna.","shortLead":"Nincs benne a Sex Pistols, és nincs benne Madonna.","id":"20181012_Tizenot_eve_derult_ki_mik_voltak_a_poptortenet_legfontosabb_merfoldkovei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02fc56d6-813c-4a09-af32-cba8802f54a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3632ccc5-ff28-4488-9552-30a08f787d81","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Tizenot_eve_derult_ki_mik_voltak_a_poptortenet_legfontosabb_merfoldkovei","timestamp":"2018. október. 12. 14:03","title":"Tizenöt éve derült ki, mik voltak a poptörténet legfontosabb mérföldkövei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29445490-26db-44fb-acd0-c96ad19a75e9","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"gazdasag","description":"Péntek estig várt munkatársunk, illetve az ATV stábja Lázár Jánosra, hogy egy hódmezővásárhelyi rendezvényről távozva, talán elmondja, mit is gondol ő a hódmezővásárhelyi Fidesz-Márki-Zay konfliktusról, illetve a városban kialakult vezetési káoszról. Ez lett belőle:","shortLead":"Péntek estig várt munkatársunk, illetve az ATV stábja Lázár Jánosra, hogy egy hódmezővásárhelyi rendezvényről távozva...","id":"20181013_Hodmezovasarhelyi_kaosz_Lazar_Janos_harit_de_legalabb_gavaller__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29445490-26db-44fb-acd0-c96ad19a75e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b5677e-8b19-449a-ad70-76c897c23af3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181013_Hodmezovasarhelyi_kaosz_Lazar_Janos_harit_de_legalabb_gavaller__video","timestamp":"2018. október. 13. 10:10","title":"Hódmezővásárhelyi káosz: Lázár János hárít, de legalább gavallér – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb03114e-f09e-481f-8490-9697a0717885","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az nem világos, miért van erre szükség. Az az ültetvény, amelyen a bejelentés elhangzott – mint azt itt a hvg.hu-n korábban bemutattuk – állami támogatások nélkül lett sikeres.","shortLead":"Az nem világos, miért van erre szükség. Az az ültetvény, amelyen a bejelentés elhangzott – mint azt itt a hvg.hu-n...","id":"20181013_Unios_penzbol_tenne_kivi_es_fugenagyhatalomma_Magyarorszagot_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb03114e-f09e-481f-8490-9697a0717885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349c4bc5-b875-4aa3-aed6-4dabf9bfa29c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181013_Unios_penzbol_tenne_kivi_es_fugenagyhatalomma_Magyarorszagot_a_kormany","timestamp":"2018. október. 13. 13:36","title":"Uniós pénzből tenné kivi- és fügenagyhatalommá Magyarországot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13c6fbd-e5d0-4b59-9730-139bcd28b45a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fideszes országgyűlési képviselő Hódmezővásárhelyen tette le olyan helyen a városi terepjáróját, ahol nem lett volna szabad. ","shortLead":"A fideszes országgyűlési képviselő Hódmezővásárhelyen tette le olyan helyen a városi terepjáróját, ahol nem lett volna...","id":"20181013_lazar_janos_szabalytalan_parkolas_buntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b13c6fbd-e5d0-4b59-9730-139bcd28b45a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a3e7c4-ba8c-4d7c-927b-e42cb4a0c142","keywords":null,"link":"/cegauto/20181013_lazar_janos_szabalytalan_parkolas_buntetes","timestamp":"2018. október. 13. 11:06","title":"Tilosban parkolt Lázár, nem zavarta túlzottan, hogy rajtakapták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e5f2b1-7e90-40d7-ab95-a56c19a4c677","c_author":"Gulyás László","category":"tudomany","description":"Egy gép számára azok a feladatok a nehezek, amiket mi, emberek szinte gondolkodás nélkül oldunk meg és fordítva: a nekünk nehéz problémák sokszor a gép számára triviálisak. Hozzászólás Bojár Gábor informatikai forradalomról szóló vitaindítójához.","shortLead":"Egy gép számára azok a feladatok a nehezek, amiket mi, emberek szinte gondolkodás nélkül oldunk meg és fordítva...","id":"20181012_Kozmu_lesze_a_mesterseges_intelligencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5e5f2b1-7e90-40d7-ab95-a56c19a4c677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424b94f8-53bd-4da0-a712-938b7e418195","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_Kozmu_lesze_a_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. október. 12. 16:00","title":"Közmű lesz-e a mesterséges intelligencia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21b0288-c737-4c04-a8a8-ac5f34fdda78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kép akkor kezdte megsemmisíteni magát, amikor leütötték a győztest. Az aukciósház tárgyalni kezdett az új tulajdonossal, aki úgy döntött, félig ledarálva is kell neki a street art művész alkotása.","shortLead":"A kép akkor kezdte megsemmisíteni magát, amikor leütötték a győztest. Az aukciósház tárgyalni kezdett az új...","id":"20181011_Kifizette_az_egymillio_fontot_a_ledaralt_Banksykepert_az_arveres_nyertese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d21b0288-c737-4c04-a8a8-ac5f34fdda78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a670cf1-d4f6-4f6d-b47b-40adfaff363a","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Kifizette_az_egymillio_fontot_a_ledaralt_Banksykepert_az_arveres_nyertese","timestamp":"2018. október. 11. 20:42","title":"Kifizette az egymillió fontot a ledarált Banksy-képért az árverés nyertese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3f90d9-d2e2-4a6d-8e0d-de16af60ebc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Közegészségügyi Intézet szerint 13 településen is kifogásolható a levegő minősége.","shortLead":"Az Országos Közegészségügyi Intézet szerint 13 településen is kifogásolható a levegő minősége.","id":"20181012_Hatarertek_felett_van_a_szallo_por_koncentracioja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c3f90d9-d2e2-4a6d-8e0d-de16af60ebc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac2f4d3-1a60-403b-93f2-c73c64856dab","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Hatarertek_felett_van_a_szallo_por_koncentracioja","timestamp":"2018. október. 12. 20:17","title":"Határérték felett van a szálló por koncentrációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]