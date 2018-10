Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6cdca151-dd23-42f2-8323-352d2dbb8932","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akadhat még érték a Quaestor-csoport néhány cégénél, erre utal legalábbis, hogy új szereplők jelentek meg a vállalatoknál, és az egyik cég milliárdos adóssága el is illant.","shortLead":"Akadhat még érték a Quaestor-csoport néhány cégénél, erre utal legalábbis, hogy új szereplők jelentek meg...","id":"20181011_Varatlan_fordulat_tortent_ket_Quaestorcegnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cdca151-dd23-42f2-8323-352d2dbb8932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c616cc7a-7f80-4784-8356-02eaf6bc6d8e","keywords":null,"link":"/kkv/20181011_Varatlan_fordulat_tortent_ket_Quaestorcegnel","timestamp":"2018. október. 11. 16:30","title":"Váratlan fordulat történt két Quaestor-cégnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac179ba-d169-4646-97e0-8f6031c8156d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 33 éves Dustin Burns egy életre megjegyezte, hogy nem kell mindent kitenni a Facebookra. Mert a felvétel a rendőrökhöz is eljuthat.","shortLead":"A 33 éves Dustin Burns egy életre megjegyezte, hogy nem kell mindent kitenni a Facebookra. Mert a felvétel...","id":"20181012_elektronikus_megfigyelo_eszkoz_rendorsegi_nyomkoveto_labbilincs_facebook_video_dustin_burns","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ac179ba-d169-4646-97e0-8f6031c8156d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109699e6-535a-4a8f-99a1-ccaf12ebd8ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_elektronikus_megfigyelo_eszkoz_rendorsegi_nyomkoveto_labbilincs_facebook_video_dustin_burns","timestamp":"2018. október. 12. 09:03","title":"Lecsukták a férfit, aki Facebook-videóban mutatja be, hogy kell leszerelni a nyomkövetőt egy házi őrizetes lábáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc6ee5d-3eb0-493c-b0b4-bd7db432590a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bezárják azokat az egyházi iskolákat, ahol diszkriminációval sújtják a homoszexuális diákokat – ígérte meg a hét végén Scott Morrison ausztrál miniszterelnök. \r

","shortLead":"Bezárják azokat az egyházi iskolákat, ahol diszkriminációval sújtják a homoszexuális diákokat – ígérte meg a hét végén...","id":"20181013_Bezarjak_Ausztraliaban_a_meleg_diakokat_elutasito_egyhazi_iskolakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcc6ee5d-3eb0-493c-b0b4-bd7db432590a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45584dd9-f20c-422b-bdb7-807a14b96f21","keywords":null,"link":"/vilag/20181013_Bezarjak_Ausztraliaban_a_meleg_diakokat_elutasito_egyhazi_iskolakat","timestamp":"2018. október. 13. 15:13","title":"Bezárják Ausztráliában a meleg diákokat elutasító egyházi iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae413e8c-cb1b-4e84-91c0-b24d383ee979","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Havi 40-80 ezer forintot adott a Fővárosi Önkormányzat hajléktalanellátó intézménye 2016 szeptemberétől 2018 májusáig. Összesen több mint 100 embernek. Korábban a Belügyminisztérium hárított a témában.","shortLead":"Havi 40-80 ezer forintot adott a Fővárosi Önkormányzat hajléktalanellátó intézménye 2016 szeptemberétől 2018 májusáig...","id":"20181013_Afgan_menekultek_kaptak_lakhatasi_tamogatast_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae413e8c-cb1b-4e84-91c0-b24d383ee979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f6afb69-3937-42a6-b9d6-9db15ea7b31f","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_Afgan_menekultek_kaptak_lakhatasi_tamogatast_Budapesten","timestamp":"2018. október. 13. 06:00","title":"Afgán menekültek kaptak lakhatási támogatást Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rijádnak nincs köze a Törökországban eltűnt Dzsamál Hasogdzsi feltételezett meggyilkolásához – jelentette ki a szaúdi belügyminiszter.","shortLead":"Rijádnak nincs köze a Törökországban eltűnt Dzsamál Hasogdzsi feltételezett meggyilkolásához – jelentette ki a szaúdi...","id":"20181013_rijad_szaud_arabia_dzsamal_hasogdzsi_ujsagiro_gyilkossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f62e71b1-64da-4873-8994-bd9b3aad4c96","keywords":null,"link":"/vilag/20181013_rijad_szaud_arabia_dzsamal_hasogdzsi_ujsagiro_gyilkossag","timestamp":"2018. október. 13. 08:06","title":"Okosórájával rögzíthette a szaúdi újságíró, ahogy megkínozzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a821b23-ca04-40e1-a541-aefa4e9b89e5","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181011_Mi_kell_a_nonek_Majd_a_ferfiak_megmondjak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a821b23-ca04-40e1-a541-aefa4e9b89e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adfa756e-baf4-42e6-a673-5aa7d4f0b92a","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Mi_kell_a_nonek_Majd_a_ferfiak_megmondjak","timestamp":"2018. október. 11. 17:23","title":"Mi kell a nőnek? Majd a magyar macsók megmondják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78eba6b6-c6f2-48b4-a4f5-75f02b5e52fe","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hacsak nem szavatolja, hogy megváltozik.","shortLead":"Hacsak nem szavatolja, hogy megváltozik.","id":"20181012_Juncker_Orbannak_nincs_helye_az_Europai_Neppartban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78eba6b6-c6f2-48b4-a4f5-75f02b5e52fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e39513-492b-42f0-ac99-05c40cbe4bbf","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Juncker_Orbannak_nincs_helye_az_Europai_Neppartban","timestamp":"2018. október. 12. 13:43","title":"Juncker: Orbánnak nincs helye az Európai Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20c08c9b-48f2-4ab0-9742-0b342b76b4e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Borsodi Sörgyár tulajdonosa regionális központtá alakítja a bőcsi üzemet, és 3,7 milliárd forintos fejlesztéssel 2,5 millió hektoliterre növelik az éves kapacitását.","shortLead":"A Borsodi Sörgyár tulajdonosa regionális központtá alakítja a bőcsi üzemet, és 3,7 milliárd forintos fejlesztéssel 2,5...","id":"20181012_A_cseheknek_is_innen_viszik_a_sort__25_millio_hektorlitert_gyartanak_Bocson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20c08c9b-48f2-4ab0-9742-0b342b76b4e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b9d1db7-3755-456c-84b5-e779415cb352","keywords":null,"link":"/kkv/20181012_A_cseheknek_is_innen_viszik_a_sort__25_millio_hektorlitert_gyartanak_Bocson","timestamp":"2018. október. 12. 14:14","title":"A cseheknek is innen viszik a sört – nemsokára 2,5 millió hektorlitert gyártanak Bőcsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]