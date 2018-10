Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"290bf6b4-e229-4ae5-b831-b8949fb3025f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kellemetlen hiba ütötte fel a fejét a Sony rendszerében: olyan üzenettel bombázzák a PlayStation-tulajdonosokat, amely megnyitás után megfagyasztja a konzolt. ","shortLead":"Kellemetlen hiba ütötte fel a fejét a Sony rendszerében: olyan üzenettel bombázzák a PlayStation-tulajdonosokat, amely...","id":"20181014_playstation_network_uzenet_fagyas_ps4_kulonleges_karakter_uzenetkuldes_playstationon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=290bf6b4-e229-4ae5-b831-b8949fb3025f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac03469-5673-4775-91e3-44adbc1c66a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181014_playstation_network_uzenet_fagyas_ps4_kulonleges_karakter_uzenetkuldes_playstationon","timestamp":"2018. október. 14. 20:43","title":"Vírusként terjedő üzenettől fagynak meg a PlayStationök, ha ilyet lát, nehogy megnyissa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cad6db-9fe0-42c6-8642-a7af11c87b4b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Repülésipari technológiák után „érdeklődött „Jan Csün-hszü, aki Nankingban, Kína egyik legjobb műszaki egyetemén szerezte diplomáját. 2013 óta folytatott ipari kémkedést az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában. Legalábbis ezzel vádolja őt az amerikai kémelhárítás.","shortLead":"Repülésipari technológiák után „érdeklődött „Jan Csün-hszü, aki Nankingban, Kína egyik legjobb műszaki egyetemén...","id":"20181014_Nem_akarki_akadt_horogra_kinai_szuperkem_amerikai_birosag_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73cad6db-9fe0-42c6-8642-a7af11c87b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98f7b81e-638d-4eae-a152-59c126e734b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181014_Nem_akarki_akadt_horogra_kinai_szuperkem_amerikai_birosag_elott","timestamp":"2018. október. 14. 09:47","title":"Nem akárki akadt horogra, kínai szuperkém amerikai bíróság előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd522c1e-8239-4353-b992-161c7b0ceb65","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy a legfrissebb 2018-es adatok alapján jelenleg melyek a világ legtöbbet érő autómárkái.","shortLead":"Mutatjuk, hogy a legfrissebb 2018-es adatok alapján jelenleg melyek a világ legtöbbet érő autómárkái.","id":"20181013_ezek_most_a_vilag_legertekesebb_automarkai_ime_a_toplista_interbrand_toyota_mercedes_bmw","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd522c1e-8239-4353-b992-161c7b0ceb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d419584-0891-49bc-9081-5afb66b09b2c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181013_ezek_most_a_vilag_legertekesebb_automarkai_ime_a_toplista_interbrand_toyota_mercedes_bmw","timestamp":"2018. október. 13. 11:21","title":"Ezek most a világ legértékesebb autómárkái, íme a toplista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d317c789-5ccd-456c-9354-02fda7466e99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi, aki már hetek óta vár a műtétre, Székely László menesztése óta semmilyen információt nem kapott a kórháztól.","shortLead":"A férfi, aki már hetek óta vár a műtétre, Székely László menesztése óta semmilyen információt nem kapott a kórháztól.","id":"20181013_Azt_sem_tudom_megmuteneke_egyaltalan__megszolalt_a_kirugott_szivsebesz_egyik_volt_betege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d317c789-5ccd-456c-9354-02fda7466e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f7a33b4-4d5c-4024-b59e-1d338fa007e5","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_Azt_sem_tudom_megmuteneke_egyaltalan__megszolalt_a_kirugott_szivsebesz_egyik_volt_betege","timestamp":"2018. október. 13. 11:26","title":"„Azt sem tudom, megműtenek-e egyáltalán” – megszólalt a kirúgott szívsebész egyik volt betege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdcfef0c-0e6d-41d7-9f37-22d7a629b541","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Visszaadta a kormányalakítási megbízást, Ulf Kristersson, a jobbközép Mérsékelt Párt elnöke, miután nem tudott elegendő támogatást szerezni egy koalíciós kormány tető alá hozásához.

","shortLead":"Visszaadta a kormányalakítási megbízást, Ulf Kristersson, a jobbközép Mérsékelt Párt elnöke, miután nem tudott elegendő...","id":"20181014_Nagyon_nem_megy_a_kormanyalakitas_Svedorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdcfef0c-0e6d-41d7-9f37-22d7a629b541&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6927d257-e898-41eb-ae4c-679c02d5e40e","keywords":null,"link":"/vilag/20181014_Nagyon_nem_megy_a_kormanyalakitas_Svedorszagban","timestamp":"2018. október. 14. 15:58","title":"Nagyon nem megy a kormányalakítás Svédországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"623bde96-e884-4432-86d5-0a89372ea53b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Tűz ütött ki a településen lévő sertéstelepen. ","shortLead":"Tűz ütött ki a településen lévő sertéstelepen. ","id":"20181014_Ketezer_malac_egett_halalra_Baranyaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=623bde96-e884-4432-86d5-0a89372ea53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f897968-98c0-4c0c-8f7d-a4c28ceb6f96","keywords":null,"link":"/kkv/20181014_Ketezer_malac_egett_halalra_Baranyaban","timestamp":"2018. október. 14. 09:54","title":"Közel kétezer sertés pusztult el Alsómocsoládon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb05c42-57d2-4b0b-ac6f-f1215ee4fc6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lego által kínált készletek többsége alapvetően a gyerekeknek való, de közismert tény, hogy a \"nagyobb gyerekek\" is szívesen legóznak. Most nekik, a felnőtteknek állt elő valamivel a játékvállalat.","shortLead":"A Lego által kínált készletek többsége alapvetően a gyerekeknek való, de közismert tény, hogy a \"nagyobb gyerekek\" is...","id":"20181013_lego_forma_indiegogo_kampany_kozossegi_penzgyujtes_lego_felnotteknek_legozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fb05c42-57d2-4b0b-ac6f-f1215ee4fc6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b07619-70e3-466f-ac90-e72dc3f1c7ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20181013_lego_forma_indiegogo_kampany_kozossegi_penzgyujtes_lego_felnotteknek_legozas","timestamp":"2018. október. 13. 16:03","title":"Újfajta szetteken dolgozik a Lego, és ezeket most kifejezetten felnőtteknek szánja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59cb94bc-6277-4e37-a584-22e89324f68c","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A kormány szerint nincs szükség ennyi emberre a közszférában, a szakszervezet viszont úgy látja, előbb a feladatok mennyiségét kellene csökkenteni, aztán lehet beszélni létszámcsökkentésről is. A két fél egymással nem egyeztet, pedig hétfőn már bejelenthetik, hogyan bonyolítják le a beígért leépítést.","shortLead":"A kormány szerint nincs szükség ennyi emberre a közszférában, a szakszervezet viszont úgy látja, előbb a feladatok...","id":"20181014_leepites_kozszfera_allami_alkalmazottak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59cb94bc-6277-4e37-a584-22e89324f68c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d198f486-e763-47b4-b598-72c174dc9e3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181014_leepites_kozszfera_allami_alkalmazottak","timestamp":"2018. október. 14. 10:00","title":"A kormány már tudja, hogyan seprűz ki százezer embert a közszférából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]