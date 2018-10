Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ba7cc56-d2af-44f6-9b83-fb7ea3d2b092","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan talán gyerekjátéknak tartják a Legót, egy dizájner azonban ismét bebizonyította, erről egyáltalán nincs szó.","shortLead":"Sokan talán gyerekjátéknak tartják a Legót, egy dizájner azonban ismét bebizonyította, erről egyáltalán nincs szó.","id":"20181011_apple_park_urhajo_apple_fohadiszallas_lego","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ba7cc56-d2af-44f6-9b83-fb7ea3d2b092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ad209e-c832-47a7-85a0-eac884e4ce35","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_apple_park_urhajo_apple_fohadiszallas_lego","timestamp":"2018. október. 11. 20:03","title":"Mestermunka: valaki megépítette 85 000 legókockából az Apple főhadiszállását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68bd84ff-01e1-47e8-af0e-21c85b03b621","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181012_Hivatalos_ez_a_legjobb_2017es_magyar_klip","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68bd84ff-01e1-47e8-af0e-21c85b03b621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67dd4a38-f434-4f59-8f39-a7b5a6edbdfe","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Hivatalos_ez_a_legjobb_2017es_magyar_klip","timestamp":"2018. október. 12. 17:17","title":"Hivatalos: ez a legjobb 2017-es magyar klip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca0438c-e1ab-4d30-b99b-df58d27fd8dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hozzátartozók most biztosak benne, hogy nem történt nemi erőszak.","shortLead":"A hozzátartozók most biztosak benne, hogy nem történt nemi erőszak.","id":"20181011_Ketszer_is_megmutottek_a_negyeves_kislanyt_akit_a_gyanu_szerint_megeroszakoltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ca0438c-e1ab-4d30-b99b-df58d27fd8dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969cde3c-ec06-4559-8b3d-6f12e7878723","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Ketszer_is_megmutottek_a_negyeves_kislanyt_akit_a_gyanu_szerint_megeroszakoltak","timestamp":"2018. október. 11. 19:52","title":"Kétszer is megműtötték a négyéves kislányt, akit a gyanú szerint megerőszakoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f3f191-0e52-49b1-92ed-2aa6269e08e3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"George Clooney tequilája és Robbie Williams hangja adta meg a hangulatot.","shortLead":"George Clooney tequilája és Robbie Williams hangja adta meg a hangulatot.","id":"20181013_Eleg_vad_volt_Eugenia_hercegno_eskuvoi_bulija","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96f3f191-0e52-49b1-92ed-2aa6269e08e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"450d8c8f-9831-45de-b4f3-7218c689be5d","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_Eleg_vad_volt_Eugenia_hercegno_eskuvoi_bulija","timestamp":"2018. október. 13. 11:08","title":"Elég vad volt Eugénia hercegnő esküvői bulija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1925376-fdd3-4bf6-a6ee-75b33a27f85f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bordeuax város önkormányzata igent mondott arra, hogy a legendás „Les Girondins de Bordeaux” fociklubot egy amerikai befektetési alap vásárolja meg. ","shortLead":"Bordeuax város önkormányzata igent mondott arra, hogy a legendás „Les Girondins de Bordeaux” fociklubot egy amerikai...","id":"20181013_Miert_jo_uzlet_az_amerikaiaknak_sulyos_penzekkel_beszallni_a_francia_fociba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1925376-fdd3-4bf6-a6ee-75b33a27f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa4ead8-da34-4298-9326-1e310247d8d6","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_Miert_jo_uzlet_az_amerikaiaknak_sulyos_penzekkel_beszallni_a_francia_fociba","timestamp":"2018. október. 13. 11:24","title":"Miért jó üzlet az amerikaiaknak súlyos pénzekkel beszállni a francia fociba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9c2412-04df-4d1e-821f-99110e92afb3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Százezer dollárért legalább vizet tényleg adhattak volna a vendégeknek.","shortLead":"Százezer dollárért legalább vizet tényleg adhattak volna a vendégeknek.","id":"20181011_Hat_ev_bortonre_iteltek_a_vilag_legbotranyosabb_fesztivaljanak_szervezojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f9c2412-04df-4d1e-821f-99110e92afb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583674f1-c6a8-4fa8-bce5-ccd0851186a4","keywords":null,"link":"/kkv/20181011_Hat_ev_bortonre_iteltek_a_vilag_legbotranyosabb_fesztivaljanak_szervezojet","timestamp":"2018. október. 11. 21:21","title":"Hat év börtönre ítélték a világ legbotrányosabb fesztiváljának szervezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a0a427-f0a4-4d01-b009-586a20ac2dfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jön a 2019-es EP-választás, mozgolódik a Momentum.","shortLead":"Jön a 2019-es EP-választás, mozgolódik a Momentum.","id":"20181012_A_Momentum_is_beallt_Macron_europai_kezdemenyezese_moge","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36a0a427-f0a4-4d01-b009-586a20ac2dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4abe3a3-bba2-4fec-8078-752026fd6233","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_A_Momentum_is_beallt_Macron_europai_kezdemenyezese_moge","timestamp":"2018. október. 12. 16:10","title":"A Momentum is beállt Macron európai kezdeményezése mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c664dd-1e89-46f0-98e7-a130827a1b0b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakértők szerint gyorsan átmeneti intézkedésekre lenne szükség, mert számos lakásvásárló hozhat az élete munkáját lenullázó rossz döntést, a beruházók és az építőipar bizonytalansága miatt pedig 2020-tól gyakorlatilag nincs új lakásprojekt betervezve Magyarországon.","shortLead":"A szakértők szerint gyorsan átmeneti intézkedésekre lenne szükség, mert számos lakásvásárló hozhat az élete munkáját...","id":"20181012_Most_adoszakertovel_jarnak_lakast_vasarolni_egyutt_borzongtak_fejlesztok_es_bankosok_a_lakasafan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65c664dd-1e89-46f0-98e7-a130827a1b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f48160-5c12-49c2-aae7-752be1070999","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181012_Most_adoszakertovel_jarnak_lakast_vasarolni_egyutt_borzongtak_fejlesztok_es_bankosok_a_lakasafan","timestamp":"2018. október. 13. 06:02","title":"Ismét megfektetheti a kormány a magyar lakáspiacot a kedvezményes áfa kivezetésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]