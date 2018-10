Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e2a00dc-2c36-4c13-aec3-2fe31f455239","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ne azért csináljatok realista költségvetést, mert Jean-Claude Juncker azt akarja, vagy a nemzetközi pénzügyi körök ezt várják el Olaszországtól, hanem mert ez a vállalkozók és a bérből és fizetésből élők érdeke Itáliában- írja vezércikkében a Corriere della Sera abból az alkalomból, hogy október 15-én jár le a határidő, ameddig be kell mutatni a jövő évi költségvetést az Európai Uniónak.","shortLead":"Ne azért csináljatok realista költségvetést, mert Jean-Claude Juncker azt akarja, vagy a nemzetközi pénzügyi körök ezt...","id":"20181015_Nyakig_ulnek_az_adossagban_megis_a_Dolce_Vita_kell_az_olasz_populistaknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e2a00dc-2c36-4c13-aec3-2fe31f455239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd39491c-77a5-49cc-9beb-db47cf96acac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181015_Nyakig_ulnek_az_adossagban_megis_a_Dolce_Vita_kell_az_olasz_populistaknak","timestamp":"2018. október. 15. 11:03","title":"Nyakig ülnek az adósságban, mégis a Dolce Vita kell az olasz populistáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9449e8-f36b-4232-8bab-ec00fbf40b74","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megrohanták az ügyfelek a Fundamenta központi irodáját, miután kiderült, hogy a Fidesz megszüntetné a lakástakarékok állami támogatását.","shortLead":"Megrohanták az ügyfelek a Fundamenta központi irodáját, miután kiderült, hogy a Fidesz megszüntetné a lakástakarékok...","id":"20181015_Ket_orat_kell_sorban_allni_a_Fundamenta_ugyfelszolgalatan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e9449e8-f36b-4232-8bab-ec00fbf40b74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c6c0d3-55cb-4be5-be6a-061a4db99686","keywords":null,"link":"/kkv/20181015_Ket_orat_kell_sorban_allni_a_Fundamenta_ugyfelszolgalatan","timestamp":"2018. október. 15. 17:25","title":"Két órát kell sorban állni a Fundamenta ügyfélszolgálatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9555d76-6223-4355-b87b-24bd57f67faa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztusban derült ki, hogy a kormány megszüntetné a társadalmi nemek tanulmánya mesterszakot, most már az erről szóló kormányhatározat is megszületett.","shortLead":"Augusztusban derült ki, hogy a kormány megszüntetné a társadalmi nemek tanulmánya mesterszakot, most már az erről szóló...","id":"20181015_Itt_a_kormanyhatarozat_hivatalosan_is_vege_a_genderszaknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9555d76-6223-4355-b87b-24bd57f67faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c2aefd-4ba6-4888-bedb-c481f7d077e7","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Itt_a_kormanyhatarozat_hivatalosan_is_vege_a_genderszaknak","timestamp":"2018. október. 15. 19:52","title":"Itt a kormányhatározat, hivatalosan is vége a genderszaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab6f40b-6472-4f34-9f2e-44c80c5d6b9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendezvényen felszólal többek között az MSZP, a Momentum, a Párbeszéd, és Jeszenszky Géza volt külügyminiszter is.","shortLead":"A rendezvényen felszólal többek között az MSZP, a Momentum, a Párbeszéd, és Jeszenszky Géza volt külügyminiszter is.","id":"20181015_Tobb_politikus_es_polgarmester_is_Hadhazyval_tuntet_oktober_23an","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dab6f40b-6472-4f34-9f2e-44c80c5d6b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad276c6a-92a6-4788-a230-89a80bc2d9df","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Tobb_politikus_es_polgarmester_is_Hadhazyval_tuntet_oktober_23an","timestamp":"2018. október. 15. 09:54","title":"Több politikus és polgármester is Hadházyval tüntet október 23-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szijjártó megállapodott a lengyel külügyminiszterrel, hogy kölcsönösen támogatják egymást. ","shortLead":"Szijjártó megállapodott a lengyel külügyminiszterrel, hogy kölcsönösen támogatják egymást. ","id":"20181015_Magyarorszag_megvetozza_a_lengyelek_elleni_EUs_eljarast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6916cb1a-431d-4c7f-9f6e-bc9d2dffa03b","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Magyarorszag_megvetozza_a_lengyelek_elleni_EUs_eljarast","timestamp":"2018. október. 15. 06:58","title":"Magyarország megvétózza a lengyelek elleni EU-s eljárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd5e7c64-d5d6-41dc-821a-6d777d9720ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenőrzéskor a péküzem és a dolgozók munkaruhája, a munkaasztalok felülete is koszos volt. ","shortLead":"Az ellenőrzéskor a péküzem és a dolgozók munkaruhája, a munkaasztalok felülete is koszos volt. ","id":"20181016_Sulyos_higieniai_problemak_pekseg_Nebih_ellenorzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd5e7c64-d5d6-41dc-821a-6d777d9720ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a23da12-4efd-47aa-8a99-ebf24a923003","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Sulyos_higieniai_problemak_pekseg_Nebih_ellenorzes","timestamp":"2018. október. 16. 14:31","title":"Súlyos higiéniai problémákat talált a Nébih egy budapesti pékségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac73dc2-e60f-403f-af36-a7459de21dba","c_author":"hvg.hu/foodnetwork","category":"vilag","description":"Visszatérhetnek a hatalomba a Luxemburgot 2013-ig kormányzó kereszténydemokraták: a nagyhercegségben vasárnap tartanak parlamenti választást, s valószínűnek tűnik, hogy a valaha a Jean-Claude Juncker vezette párt szerepel a legjobban. Juncker utódja is megszabadulna a Fidesztől. ","shortLead":"Visszatérhetnek a hatalomba a Luxemburgot 2013-ig kormányzó kereszténydemokraták: a nagyhercegségben vasárnap tartanak...","id":"20181014_Luxemburgban_a_keresztenydemokratak_nyerhetnek_akik_kiraknak_a_Fideszt_az_Europai_Neppartbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dac73dc2-e60f-403f-af36-a7459de21dba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52122762-e594-44f7-84c8-4971976488d1","keywords":null,"link":"/vilag/20181014_Luxemburgban_a_keresztenydemokratak_nyerhetnek_akik_kiraknak_a_Fideszt_az_Europai_Neppartbol","timestamp":"2018. október. 14. 14:55","title":"Luxemburgban a kereszténydemokraták nyerhetnek, akik kiraknák a Fideszt az Európai Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74a6a70-1661-425b-a9fa-fd067b411fd8","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Mi minősül ingatlanértékesítésből származó bevételnek? Hogyan kell számolni, ha a vevő a vételárat részletekben fizeti meg? Milyen jogcímen válik adókötelessé a késedelmi kamat? Az Adózóna összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat.","shortLead":"Mi minősül ingatlanértékesítésből származó bevételnek? Hogyan kell számolni, ha a vevő a vételárat részletekben fizeti...","id":"20181016_Erre_figyeljen_lakaseladaskor_hogy_ne_kelljen_magyarazkodnia_a_NAVnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d74a6a70-1661-425b-a9fa-fd067b411fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77edfa78-55b3-4888-869c-34d174f59260","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181016_Erre_figyeljen_lakaseladaskor_hogy_ne_kelljen_magyarazkodnia_a_NAVnal","timestamp":"2018. október. 16. 05:36","title":"Erre figyeljen lakáseladáskor, hogy ne kelljen magyarázkodnia a NAV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]