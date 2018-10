Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4ff5ec7-3e33-484a-9457-03fcfca94a18","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Trükkös kikötések szerepelnek az iratokban. ","shortLead":"Trükkös kikötések szerepelnek az iratokban. ","id":"20181016_Per_Budapest_utazasi_iroda_szerzodes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4ff5ec7-3e33-484a-9457-03fcfca94a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16d6a20c-ad5a-4573-a337-a215e280c7c3","keywords":null,"link":"/kkv/20181016_Per_Budapest_utazasi_iroda_szerzodes","timestamp":"2018. október. 16. 10:19","title":"Per indul egy tisztességtelen szerződéseket kötő fővárosi utazási iroda ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31502339-b96f-4d73-9c88-1b111dc0577b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már talán csak a mai nap áll azok rendelkezésére, akik lakás-takarékpénztári szerződést szeretnének kötni vagy hosszabbítani az eddigi feltételek szerint, mert a Fidesz és a kormány gyorsított eljárásban fogadja el azt a hétfőn beterjesztett módosítást, amely megszünteti a konstrukció állami támogatását. ","shortLead":"Már talán csak a mai nap áll azok rendelkezésére, akik lakás-takarékpénztári szerződést szeretnének kötni vagy...","id":"20181016_Ilyen_lakasarak_mellett_a_csok_nem_eleg_ezert_kell_a_lakastakarek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31502339-b96f-4d73-9c88-1b111dc0577b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edbc5b8f-1c60-4d91-93b5-bf84abc17e3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Ilyen_lakasarak_mellett_a_csok_nem_eleg_ezert_kell_a_lakastakarek","timestamp":"2018. október. 16. 08:40","title":"\"Ilyen lakásárak mellett a csok nem elég, ezért kell a lakástakarék\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dde60c6-bf4d-410b-9bc1-35a754baeabb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A terhessége bejelentése után először jelent meg a nyilvánosság előtt Sussex hercegnője.","shortLead":"A terhessége bejelentése után először jelent meg a nyilvánosság előtt Sussex hercegnője.","id":"20181016_Kodolva_volt_hogy_mindenki_Meghan_Markle_hasat_nezi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dde60c6-bf4d-410b-9bc1-35a754baeabb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d183348-c709-46a3-9713-4ba6a7a0df25","keywords":null,"link":"/elet/20181016_Kodolva_volt_hogy_mindenki_Meghan_Markle_hasat_nezi","timestamp":"2018. október. 16. 10:30","title":"Kódolva volt, hogy mindenki Meghan Markle hasát nézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81752874-1ed4-4629-9462-5e661140bb2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone X-ben jelent meg először az Apple által fejlesztett Face ID, aminek köszönhetően már arccal is fel tudjuk oldani a készüléket. Az amerikai hatóságok embereinek viszont komoly odafigyelést igényel, hogy még véletlenül se nézzenek bele a mobilba.","shortLead":"Az iPhone X-ben jelent meg először az Apple által fejlesztett Face ID, aminek köszönhetően már arccal is fel tudjuk...","id":"20181015_rendorseg_iphone_x_iphone_xs_face_id_arcfelismeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81752874-1ed4-4629-9462-5e661140bb2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd563d75-f2ea-4694-b06a-a460ce3de43e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_rendorseg_iphone_x_iphone_xs_face_id_arcfelismeres","timestamp":"2018. október. 15. 12:03","title":"Az Apple figyelmezteti a rendőröket: szó szerint rá se nézzenek az iPhone-okra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57de4751-d039-4a39-9bef-30840436a54f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181015_A_Tv2_csak_tudja_Orban_tamadott_beszedeivel_magabiztossagra_neveli_a_magyarokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57de4751-d039-4a39-9bef-30840436a54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64fb013a-e496-455e-9647-57e67bbbe788","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_A_Tv2_csak_tudja_Orban_tamadott_beszedeivel_magabiztossagra_neveli_a_magyarokat","timestamp":"2018. október. 15. 09:57","title":"A TV2 napi agymosása: Orbán már szimbólum és felrázza a kishitű, irigy magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9031af8c-4988-4a7d-b8e6-c6f685f90989","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő hét elején mutatja be a HTC ultrabiztosnak mondott mobilját. Elsősorban kriptopénzekkel foglalkozóknak szánják a meglehetősen borsos áru készüléket.","shortLead":"Jövő hét elején mutatja be a HTC ultrabiztosnak mondott mobilját. Elsősorban kriptopénzekkel foglalkozóknak szánják...","id":"20181015_htc_exodus_blockchain_mobil_bemutato_oktober_22","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9031af8c-4988-4a7d-b8e6-c6f685f90989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49139f9-dd8d-4570-90f2-1cdeb7608e8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_htc_exodus_blockchain_mobil_bemutato_oktober_22","timestamp":"2018. október. 15. 13:03","title":"Kiderült: napokon belül érkezik a HTC ultrabiztosnak mondott blockchain-mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e798d62c-3436-446f-808f-1a7c5271db98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőtől bűn az, ha valaki hajléktalan.","shortLead":"Hétfőtől bűn az, ha valaki hajléktalan.","id":"20181015_Az_Alkotmanybirosaghoz_fordul_a_Parbeszed_mert_elvehetik_a_hajlektalanok_holmijait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e798d62c-3436-446f-808f-1a7c5271db98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e57f06b-bfe5-450c-ade0-835aa5235eea","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Az_Alkotmanybirosaghoz_fordul_a_Parbeszed_mert_elvehetik_a_hajlektalanok_holmijait","timestamp":"2018. október. 15. 13:59","title":"Az Alkotmánybírósághoz fordul a Párbeszéd, mert elvehetik a hajléktalanok holmijait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297e2802-88b3-4387-b332-06952f03f837","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Októberben a gazdaság a kiemelt témája a Beszélgetések a jövőről című vitasorozatnak. A hétfői vitaindító résztvevői arra keresték a választ, vajon a 2008-as válság után tíz évvel mi vár ránk? ","shortLead":"Októberben a gazdaság a kiemelt témája a Beszélgetések a jövőről című vitasorozatnak. A hétfői vitaindító résztvevői...","id":"20181016_Vane_kiut_a_velunk_elo_valsagbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=297e2802-88b3-4387-b332-06952f03f837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aded665-aa58-47bb-be34-274394bd8e4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Vane_kiut_a_velunk_elo_valsagbol","timestamp":"2018. október. 16. 10:26","title":"Van-e kiút a velünk élő válságból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]