[{"available":true,"c_guid":"1bca34a3-579b-4598-9b39-c77385fd4ecc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség az első napokban országosan 101 esetben figyelmeztette az utcán élőket.","shortLead":"A rendőrség az első napokban országosan 101 esetben figyelmeztette az utcán élőket.","id":"20181018_Budapesten_is_elvittek_az_elso_hajlektalant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bca34a3-579b-4598-9b39-c77385fd4ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3227afa8-a135-4a83-a872-9819d21bab7a","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Budapesten_is_elvittek_az_elso_hajlektalant","timestamp":"2018. október. 18. 14:23","title":"Budapesten is elvitték az első hajléktalant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f747fce3-57c4-406a-9006-b9056c8d01e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Noha elismeri, csökkeni fog az értéke.","shortLead":"Noha elismeri, csökkeni fog az értéke.","id":"20181017_Keves_de_biztos_a_magyarok_tobbsege_tovabbra_is_az_allami_nyugdijban_bizik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f747fce3-57c4-406a-9006-b9056c8d01e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7c0a98-866e-48ed-a8c8-6ac4add5040a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_Keves_de_biztos_a_magyarok_tobbsege_tovabbra_is_az_allami_nyugdijban_bizik","timestamp":"2018. október. 17. 07:45","title":"Kevés, de biztos: a magyarok többsége továbbra is az állami nyugdíjban bízik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c6f8d68-41f4-4ccc-8dda-a926d3efc251","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi az RTL-nek nyilatkozott, mint mondta, elképzelhetetlennek tartja, hogy bárki is hozzá nyúlt volna a kislányhoz.","shortLead":"A férfi az RTL-nek nyilatkozott, mint mondta, elképzelhetetlennek tartja, hogy bárki is hozzá nyúlt volna a kislányhoz.","id":"20181016_A_cegledi_kislany_apja_szerint_gyermeket_baleset_erte_nem_eroszakoltak_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c6f8d68-41f4-4ccc-8dda-a926d3efc251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5050be79-caf6-4ce1-bd65-0d0ab08065ba","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_A_cegledi_kislany_apja_szerint_gyermeket_baleset_erte_nem_eroszakoltak_meg","timestamp":"2018. október. 16. 20:57","title":"A ceglédi kislány apja szerint gyermekét baleset érte, nem erőszakolták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35b4fa9d-9408-454a-a92d-419fa44409f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erre egy képviselői kérdésre adott parlamenti válaszból derült fény.","shortLead":"Erre egy képviselői kérdésre adott parlamenti válaszból derült fény.","id":"20181016_Kis_hijan_5_milliard_forinttal_tamogatta_meg_az_uldozott_keresztenyeket_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35b4fa9d-9408-454a-a92d-419fa44409f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce8d11ee-18c8-4ca9-a1cb-6167b3a54985","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Kis_hijan_5_milliard_forinttal_tamogatta_meg_az_uldozott_keresztenyeket_a_kormany","timestamp":"2018. október. 16. 22:02","title":"Kis híján 5 milliárd forinttal támogatta az üldözött keresztényeket a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee959de-2e16-473a-82c2-3d0d105e6c02","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ripoff Raskolnikov zenéje és világa sem illeszthető be a megszokott keretek közé. Mindennapjait leginkább egyfajta remeteszerű elvonulásban éli Vas megyei tanyáján, s bár távolról szemléli a világot, az nem jelenti azt, hogy ne érintené meg. Legújabb lemezének címadó dala, a Small World erről a sajátos, Ripoff-világról mesél. A dal és klipje, itt látható-hallható először.","shortLead":"Ripoff Raskolnikov zenéje és világa sem illeszthető be a megszokott keretek közé. Mindennapjait leginkább egyfajta...","id":"20181018_Ripoff_Raskolnikov_dalpremier","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ee959de-2e16-473a-82c2-3d0d105e6c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"120b91cd-ee78-47a1-bcfb-4b4fa35a2229","keywords":null,"link":"/kultura/20181018_Ripoff_Raskolnikov_dalpremier","timestamp":"2018. október. 18. 10:05","title":"Egy osztrák zenész, akinek Vas megye a világ közepe – Ripoff Raskolnikov-dalpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még mindig sokan vannak, akik hónapokig nem rendezik az adósságukat, de az adóhatóság a kicsinek is örül.","shortLead":"Még mindig sokan vannak, akik hónapokig nem rendezik az adósságukat, de az adóhatóság a kicsinek is örül.","id":"20181016_Valamivel_kevesebb_tartos_adosa_van_a_NAVnak_mint_korabban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6339264c-49a8-4b5a-8305-047faf6945b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Valamivel_kevesebb_tartos_adosa_van_a_NAVnak_mint_korabban","timestamp":"2018. október. 16. 21:03","title":"Valamivel kevesebb tartós adósa van a NAV-nak, mint az előző negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65ba5228-d542-4921-9fb4-b20d10fdb699","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt miniszterelnök azt járja körül, hogy vajon tanult-e a világ a tíz évvel ezelőtti gazdasági válságból.","shortLead":"A volt miniszterelnök azt járja körül, hogy vajon tanult-e a világ a tíz évvel ezelőtti gazdasági válságból.","id":"20181017_Bajnai_7_tezise_a_gazdasagrol_a_HVGben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65ba5228-d542-4921-9fb4-b20d10fdb699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57877a1c-a434-4793-b44c-c2e1fb7d92dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_Bajnai_7_tezise_a_gazdasagrol_a_HVGben","timestamp":"2018. október. 17. 12:20","title":"Bajnai 7 tézise a gazdaságról a HVG-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3bd4354-b2fa-4566-b951-30d62a57a06e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Időre van szükségünk, sokkal több időre - mondta Michel Barnier uniós főtárgyaló az EU-csúcs előtt.","shortLead":"Időre van szükségünk, sokkal több időre - mondta Michel Barnier uniós főtárgyaló az EU-csúcs előtt.","id":"20181017_Sokkal_tobb_ido_kell_a_Brexitmegallapodashoz_a_fotargyalo_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3bd4354-b2fa-4566-b951-30d62a57a06e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b79077-204f-49a1-8f23-39999d592c5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_Sokkal_tobb_ido_kell_a_Brexitmegallapodashoz_a_fotargyalo_szerint","timestamp":"2018. október. 17. 20:50","title":"Sokkal több idő kell a Brexit-megállapodáshoz a főtárgyaló szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]