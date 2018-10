Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21c22cd9-06bf-46a6-aa06-ddccac6f9ec7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem hagyja a Magyar Birkózó Szövetség, hogy üres lelátók legyenek aznap, amikor a NOB elnöke Budapestre érkezik.","shortLead":"Nem hagyja a Magyar Birkózó Szövetség, hogy üres lelátók legyenek aznap, amikor a NOB elnöke Budapestre érkezik.","id":"20181017_Ingyenjegyet_es_ebedet_osztanak_Nemeth_Szilardek_csak_menjen_valaki_a_birkozo_vbre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21c22cd9-06bf-46a6-aa06-ddccac6f9ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3478e21-d4b5-463f-a099-2ba30e0cc804","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Ingyenjegyet_es_ebedet_osztanak_Nemeth_Szilardek_csak_menjen_valaki_a_birkozo_vbre","timestamp":"2018. október. 17. 17:48","title":"Ingyenjegyet és ebédet osztanak Németh Szilárdék, csak menjen valaki a birkózó vb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c5b356-b9a4-47cf-9de3-60ffd84dca4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hónapról hónapra rugalmasan képes igazodni az ügyfelek igényeihez – ezt ígéri új, Telenor Blue+ néven bevezetett tarifacsaládjáról a szolgáltató.","shortLead":"Hónapról hónapra rugalmasan képes igazodni az ügyfelek igényeihez – ezt ígéri új, Telenor Blue+ néven bevezetett...","id":"20181018_telenor_blue_tarifak_uj_dijcsomagok_mobil_adatjegy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27c5b356-b9a4-47cf-9de3-60ffd84dca4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312e3abe-6923-46c2-82b5-00ba2af7a72d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_telenor_blue_tarifak_uj_dijcsomagok_mobil_adatjegy","timestamp":"2018. október. 18. 17:03","title":"Új díjcsomagok vannak a Telenornál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d217662-16ea-4c6c-8b31-2b69eeeb79ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ombudsmanhoz fordul az Utcajogász Egyesület a hétfőn életbe lépett hajléktalanokat büntető törvény miatt, de ha nem lesz változás, a strasbourgi nemzetközi bírósághoz fognak fordulni, ígérik.","shortLead":"Az ombudsmanhoz fordul az Utcajogász Egyesület a hétfőn életbe lépett hajléktalanokat büntető törvény miatt, de ha nem...","id":"20181018_Strasbourgig_juthat_az_uj_hajlektalantorveny_ugye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d217662-16ea-4c6c-8b31-2b69eeeb79ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3421b07-a719-432f-b44f-db475c1a327a","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Strasbourgig_juthat_az_uj_hajlektalantorveny_ugye","timestamp":"2018. október. 18. 11:05","title":"Strasbourgig vinné az új hajléktalantörvény ügyét az Utcajogász Egyesület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a29e3a-3b93-477f-8914-b2e2e2612e19","c_author":"Soproni Tamás","category":"itthon","description":"Az apátiába süllyedt emberek akkor fognak elmenni szavazni, ha olyan ember kéri a szavazatukat, ha olyan ember jelentkezik vezetni a települést, aki él-hal érte. 