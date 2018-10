Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","id":"20181011_Vlagyimir_Putyin_elarulta_mirol_egyeztetett_Orban_Viktorral","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a626e4a-3664-4735-af1a-a73bfe9284c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b5f073-28ca-4578-885d-6875c67be7e8","keywords":null,"link":"/vilag/20181011_Vlagyimir_Putyin_elarulta_mirol_egyeztetett_Orban_Viktorral","timestamp":"2018. október. 11. 18:09","title":"Putyin lelkesedett kicsit a magyar kapcsolatért, de semmi részletet nem árult el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1a7ffa-c3e1-4716-8e73-74fe79803586","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Orbán elbizakodottságának Magyarország az áldozata” – véli Timothy Snyder, a Yale Egyetem professzora.","shortLead":"„Orbán elbizakodottságának Magyarország az áldozata” – véli Timothy Snyder, a Yale Egyetem professzora.","id":"20181012_Orban_egy_ustokos_a_vegen_becsapodik_valamibe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a1a7ffa-c3e1-4716-8e73-74fe79803586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb0f3be5-5d86-42fe-9a06-8638c1b76b5d","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Orban_egy_ustokos_a_vegen_becsapodik_valamibe","timestamp":"2018. október. 12. 09:38","title":"„Orbán egy üstökös, a végén becsapódik valamibe”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cde1763a-4e60-4945-8c8f-7fa89fdecd4d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világ egyik vezető turisztikai lapja, a Condé Nast Traveler az idén is összeállította a legjobb hotelek toplistáját, idén majdnem 430 000 olvasó töltötte ki az értékelést. ","shortLead":"A világ egyik vezető turisztikai lapja, a Condé Nast Traveler az idén is összeállította a legjobb hotelek toplistáját...","id":"20181012_Tobb_szazezer_olvaso_szavazott_KozepEuropa_legjobb_hotelerol_a_tavalyi_ezustermes_lett_az_idei_befuto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cde1763a-4e60-4945-8c8f-7fa89fdecd4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc515291-81ba-48d4-9875-8323a0a21ac9","keywords":null,"link":"/kkv/20181012_Tobb_szazezer_olvaso_szavazott_KozepEuropa_legjobb_hotelerol_a_tavalyi_ezustermes_lett_az_idei_befuto","timestamp":"2018. október. 12. 10:17","title":"Több százezer olvasó szavazata alapján egy budapesti hotel a legjobb Közép-Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"202b06c1-821c-4951-adbf-7570799bbc1f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kim Dzsong Un eddig német luxusautót használt, most azonban egy kékvérű brit járgánnyal tűnt fel.","shortLead":"Kim Dzsong Un eddig német luxusautót használt, most azonban egy kékvérű brit járgánnyal tűnt fel.","id":"20181011_rollsroycera_valtott_az_eszakkoreai_diktator_kim_dzsong_un_mercedes_maybach","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=202b06c1-821c-4951-adbf-7570799bbc1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9bf5969-580e-4970-9d6b-95cebc308935","keywords":null,"link":"/cegauto/20181011_rollsroycera_valtott_az_eszakkoreai_diktator_kim_dzsong_un_mercedes_maybach","timestamp":"2018. október. 11. 08:21","title":"Mert megteheti: Rolls-Royce-ra váltott az észak-koreai diktátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a65a4cc9-b24e-49b2-b382-290c01789f2c","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Fölöttébb optimisták a kutatóintézetek az idei növekedésről, de a gazdaság mesterséges felpörgetését a magyar állam vállalta magára a később beérkező uniós támogatások fejében. Az infláció viszont magasabb a vártnál, a növekedésnek betehet a képzett munkaerő hiánya, emelkedik az euróárfolyam, és gondok lehetnek az uniós pénzek elszámolásával is. ","shortLead":"Fölöttébb optimisták a kutatóintézetek az idei növekedésről, de a gazdaság mesterséges felpörgetését a magyar állam...","id":"20181011_magyar_gazdasagi_novekedes_gdp_szakertok_gki_penzugykutato_kopint_tarki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a65a4cc9-b24e-49b2-b382-290c01789f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfd40ac7-5f8f-4467-8fbc-310d7bf09240","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181011_magyar_gazdasagi_novekedes_gdp_szakertok_gki_penzugykutato_kopint_tarki","timestamp":"2018. október. 11. 06:30","title":"Csúcsra jár a magyar gazdaság, de hamar jön a megtorpanás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b27bf827-9271-40e0-ad39-f3f8f19aa2d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Győrújfaluban rendszeresen több százezer forintot dob össze a lakosság, a nyereményeket a falu fejlesztésére fordítják, de díszkivilágításra, defibrillátorra és karácsonyi zsebpénzre is futotta már.","shortLead":"Győrújfaluban rendszeresen több százezer forintot dob össze a lakosság, a nyereményeket a falu fejlesztésére fordítják...","id":"20181011_Milliokat_nyertek_az_egyutt_hazardirozo_falulottozok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b27bf827-9271-40e0-ad39-f3f8f19aa2d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2866f7b8-3781-482d-b097-3104745e3165","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181011_Milliokat_nyertek_az_egyutt_hazardirozo_falulottozok","timestamp":"2018. október. 11. 14:50","title":"Milliókat nyertek az együtt hazardírozó falulottózók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690fb4f0-3daa-4f51-ad61-2f184220d6b6","c_author":"- esel - ","category":"itthon","description":"Lehet-e egyszerre rehabilitálni Héjjas Ivánt és gigaprojektben emlékezni a holokauszt áldozataira?","shortLead":"Lehet-e egyszerre rehabilitálni Héjjas Ivánt és gigaprojektben emlékezni a holokauszt áldozataira?","id":"20181010_Hogyan_rehabilitaljunk_egy_vereskezu_antiszemita_gyilkost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=690fb4f0-3daa-4f51-ad61-2f184220d6b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69fb4212-0deb-4dcc-9eef-b636a7e8d86b","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Hogyan_rehabilitaljunk_egy_vereskezu_antiszemita_gyilkost","timestamp":"2018. október. 10. 16:02","title":"Hogyan rehabilitáljunk egy véreskezű antiszemita gyilkost?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b9dc4f-293a-4ca5-9c25-013034d19915","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 20 éves férfi részleges beismerést tett Németországban.","shortLead":"A 20 éves férfi részleges beismerést tett Németországban.","id":"20181012_Kiadjak_Bulgarianak_az_ujsagirogyilkossag_gyanusitottjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15b9dc4f-293a-4ca5-9c25-013034d19915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9604b7d7-6d32-49c6-be68-97c56d900593","keywords":null,"link":"/vilag/20181012_Kiadjak_Bulgarianak_az_ujsagirogyilkossag_gyanusitottjat","timestamp":"2018. október. 12. 10:58","title":"Kiadják Bulgáriának az újságíró-gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]