[{"available":true,"c_guid":"46da0134-4f4b-46bb-a575-4caf0f565b5f","c_author":"BWT","category":"brandcontent","description":"Bár az október egyelőre kegyes hozzánk, sokan már előre rettegnek, hogy ha a közeljövőben beköszönt a hideg idő, mennyire lesz magas az első számla, amiben már a fűtés is benne van. Néhány okos aprósággal azonban jelentősen lefaraghatjuk a költségeket, miközben kellemes melegben üldögélünk otthon. ","shortLead":"Bár az október egyelőre kegyes hozzánk, sokan már előre rettegnek, hogy ha a közeljövőben beköszönt a hideg idő...","id":"20181012_Azt_hitte_hogy_tudja_pedig_nem_is_olyan_egyszeru","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46da0134-4f4b-46bb-a575-4caf0f565b5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c46bde6-675b-4beb-95c7-3e6df240a356","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181012_Azt_hitte_hogy_tudja_pedig_nem_is_olyan_egyszeru","timestamp":"2018. október. 17. 07:30","title":"Azt hitte, hogy tudja, pedig nem is olyan egyszerű – Hogyan fűtsünk okosan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a2892f-b5dc-43fd-a653-f4a3cd1027a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem indul túl jó esélyekkel az LMP hétvégi \"társelnök-választó \"kongresszusán az ex-MSZP-s Demeter Márta, annak ellenére, hogy rajta kívül nincs más jelölt és nincs más, magát politikai ténykedésével észrevétető nő a pártban. A tagság egy része szerint irreleváns, hogy Demeter jó jelölt-e vagy sem, ha nem akarják az utolsó szöget is beverni az LMP koporsójába, akkor muszáj megszavazni őt. Mások szerint viszont éppen ezzel végezné ki magát az LMP. ","shortLead":"Nem indul túl jó esélyekkel az LMP hétvégi \"társelnök-választó \"kongresszusán az ex-MSZP-s Demeter Márta, annak...","id":"20181017_LMP_tisztujito_kongresszus_Demeter_Marta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81a2892f-b5dc-43fd-a653-f4a3cd1027a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2904d79-4d67-4adf-bb78-fe6d6e6a8f30","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_LMP_tisztujito_kongresszus_Demeter_Marta","timestamp":"2018. október. 17. 06:30","title":"\"Fatális hiba nem megszavazni a Mártát\" - durva hétvége elé néz az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612ab757-94fd-4a66-81d2-f962528404db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kedden nem volt nyertes szelvény, bent maradt a több százmillió dollár. ","shortLead":"Kedden nem volt nyertes szelvény, bent maradt a több százmillió dollár. ","id":"20181017_Ez_lesz_Amerikai_tortenetenek_masodik_legnagyobb_lottonyeremenye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=612ab757-94fd-4a66-81d2-f962528404db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"806398e4-c42d-40a6-9df7-91f7fab15ff1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_Ez_lesz_Amerikai_tortenetenek_masodik_legnagyobb_lottonyeremenye","timestamp":"2018. október. 17. 10:48","title":"Ez lesz Amerika történetének második legnagyobb lottónyereménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e951fc8a-2f70-42d8-8d5a-6d70b5593025","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetemista Móricz Máté párjával, egy közös barátjukkal és Fülöppel, a kutyájával költözne, de szinte mindenki visszautasítja őket.","shortLead":"Az egyetemista Móricz Máté párjával, egy közös barátjukkal és Fülöppel, a kutyájával költözne, de szinte mindenki...","id":"20181016_Vakvezeto_kutyaja_miatt_nem_akarnak_lakast_kiadni_a_latasserult_fiunak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e951fc8a-2f70-42d8-8d5a-6d70b5593025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1221cae6-1f02-406b-acfe-b5316c4ea3ab","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Vakvezeto_kutyaja_miatt_nem_akarnak_lakast_kiadni_a_latasserult_fiunak","timestamp":"2018. október. 16. 19:55","title":"Vakvezető kutyája miatt nem akarnak lakást kiadni a látássérült fiúnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62c63ed8-8516-4ead-94df-cb73094e095f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Féléves börtönbüntetést kapott egy francia nő, aki nyereségvágyból a 2015-ös párizsi terrorakciók egyik áldozatának adta ki magát. ","shortLead":"Féléves börtönbüntetést kapott egy francia nő, aki nyereségvágyból a 2015-ös párizsi terrorakciók egyik áldozatának...","id":"20181016_Bortont_kapott_a_parizsi_terrortamadasok_alaldozata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62c63ed8-8516-4ead-94df-cb73094e095f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a1d11e-11f9-4a5c-8da8-d6a6c70c7e6b","keywords":null,"link":"/vilag/20181016_Bortont_kapott_a_parizsi_terrortamadasok_alaldozata","timestamp":"2018. október. 16. 16:17","title":"Börtönt kapott a párizsi terrortámadások „ál-áldozata”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed277f10-c05c-4410-8485-2756c0a75f4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyomozás indulhat a DK-elnök Gyurcsány Ferenc felesége tulajdonában álló és felesége, Dobrev Klára vezette Altus Portfólió Kft. engedély nélküli pénzkölcsönnyújtása miatt, írja a Magyar Idők.","shortLead":"Nyomozás indulhat a DK-elnök Gyurcsány Ferenc felesége tulajdonában álló és felesége, Dobrev Klára vezette Altus...","id":"20181018_Elrendeltek_a_nyomozast_az_Altusnal_Gyurcsanek_cegenel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed277f10-c05c-4410-8485-2756c0a75f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367655fa-a931-421f-b248-08d1621fa1a1","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Elrendeltek_a_nyomozast_az_Altusnal_Gyurcsanek_cegenel","timestamp":"2018. október. 18. 10:54","title":"Rászólt az ügyészség a rendőrségre, nyomozni kell Gyurcsány cégénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0d6dc2-3e06-418c-9880-d55c5e678818","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181017_Gulyas_kozszfera_leepites_burokraciacsokkentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a0d6dc2-3e06-418c-9880-d55c5e678818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a498749f-09a2-4f03-9829-060f2f83711c","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Gulyas_kozszfera_leepites_burokraciacsokkentes","timestamp":"2018. október. 17. 13:12","title":"Gulyás Gergely hallgatott a 9 ezer ember kirúgásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány vizsgálja egy garanciaalap felállításának lehetőségét, konkrét javaslat még nincs. Az valószínű, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárak tagjainak kell állniuk a feltöltés költségeit. A cél az, hogy ha egy pénztár esetleg bedől, tagjai bizonyos mértékig kártalanítást kapjanak az alapból. ","shortLead":"A kormány vizsgálja egy garanciaalap felállításának lehetőségét, konkrét javaslat még nincs. Az valószínű, hogy...","id":"20181017_Ujabb_koltseget_varrhatnak_az_onkentes_nyugdijpenztari_tagok_nyakaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d0cfb6-765e-454e-b1a2-a41f3f85c45e","keywords":null,"link":"/kkv/20181017_Ujabb_koltseget_varrhatnak_az_onkentes_nyugdijpenztari_tagok_nyakaba","timestamp":"2018. október. 17. 14:18","title":"Újabb költséget varrhatnak az önkéntes nyugdíjpénztári tagok nyakába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]