Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81daf739-7d8a-4493-803a-c6f5f1e22bf2","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Szégyenkezhet a kormány a legújabb uniós jelentés miatt: míg uniós átlagban egyre kevesebb a korai iskolaelhagyó és több a diplomás, itthon ez pont fordítva van. És az csak a kisebbik gond, hogy ezzel szembemegyünk az uniós vállalással. Az oktatási szakértő szerint becstelen, amit a kormány művel.","shortLead":"Szégyenkezhet a kormány a legújabb uniós jelentés miatt: míg uniós átlagban egyre kevesebb a korai iskolaelhagyó és...","id":"20181018_Minden_harmadik_15_evessel_oriasi_a_baj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81daf739-7d8a-4493-803a-c6f5f1e22bf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3efd55ea-8452-4a0f-b6ac-03c4b941819e","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Minden_harmadik_15_evessel_oriasi_a_baj","timestamp":"2018. október. 19. 17:05","title":"Még dolgozni kell azon, hogy a kamaszok tudjanak olvasni és számolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A légitársaság saját hibáját úgy korrigálta, hogy egy önként jelentkezőt leszállítottak a Budapest–Barcelona-járatról, és fizettek neki 250 eurós kompenzációt. A Wizz Air rendszeresen több jegyet ad el a gépekre, mint ahányan utaznak, ezért már meg is büntette őket a kormányhivatal.","shortLead":"A légitársaság saját hibáját úgy korrigálta, hogy egy önként jelentkezőt leszállítottak a Budapest–Barcelona-járatról...","id":"20181019_Tul_sok_jegyet_adott_el_a_Wizz_Air_rendorok_jelenleteben_szallitottak_le_valakit_a_geprol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef7ee47-a9df-4bf7-bf32-ea5d97570707","keywords":null,"link":"/elet/20181019_Tul_sok_jegyet_adott_el_a_Wizz_Air_rendorok_jelenleteben_szallitottak_le_valakit_a_geprol","timestamp":"2018. október. 19. 16:39","title":"Túl sok jegyet adott el a Wizz Air, rendőrök jelenlétében szállítottak le valakit a gépről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ff0abeb-8619-44ca-a32a-2d3eabb8bf45","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Novemberben prémiumot fizet az állam a nyugdíjasoknak, az extra összegek kifizetésére a gazdaság jó teljesítménye adja meg a pénzügyi alapot - mondta a Magyar Időknek Tállai András.","shortLead":"Novemberben prémiumot fizet az állam a nyugdíjasoknak, az extra összegek kifizetésére a gazdaság jó teljesítménye adja...","id":"20181020_November_kozepen_viszi_ki_a_postas_a_nyugdijpremiumot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ff0abeb-8619-44ca-a32a-2d3eabb8bf45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b7b570-f267-4696-ae64-face27587b3b","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_November_kozepen_viszi_ki_a_postas_a_nyugdijpremiumot","timestamp":"2018. október. 20. 09:17","title":"November közepén viszi ki a postás a nyugdíjprémiumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7ec3c83-a0d0-4ffa-b07a-71f91436bc11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2019. február 1-jétől lesz olyan mobil, ami után 11 ezer forintnak megfelelő dollárt kell fizetnie készülékenként a gyártónak a Google felé, ha azt akarja, hogy a Google szolgáltatásai, így a Google Play rajta legyen a mobilon.","shortLead":"2019. február 1-jétől lesz olyan mobil, ami után 11 ezer forintnak megfelelő dollárt kell fizetnie készülékenként...","id":"20181019_google_android_licenc_europai_bizottsag_buntetes_google_play_chrome","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7ec3c83-a0d0-4ffa-b07a-71f91436bc11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c948814-1dca-482e-b48f-276b71997c52","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_google_android_licenc_europai_bizottsag_buntetes_google_play_chrome","timestamp":"2018. október. 19. 18:33","title":"11 ezer forinttal drágulhatnak az androidos telefonok az EU–Google-paktum miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3ede71-ff3e-4c8e-94d0-8e1f52eb7399","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szállást és étkezési jegyeket biztosítanak a pórul járt utasoknak, de sokan még péntek este, egy nappal az eset után is az olasz szigeten vannak.","shortLead":"Szállást és étkezési jegyeket biztosítanak a pórul járt utasoknak, de sokan még péntek este, egy nappal az eset után is...","id":"20181019_Vihar_miatt_tobb_mint_200_budapesti_utast_hagyott_a_Wizz_Air_Cataniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c3ede71-ff3e-4c8e-94d0-8e1f52eb7399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c324d05-d483-400b-806a-523b1d84d91a","keywords":null,"link":"/elet/20181019_Vihar_miatt_tobb_mint_200_budapesti_utast_hagyott_a_Wizz_Air_Cataniaban","timestamp":"2018. október. 19. 21:25","title":"Vihar miatt több mint 200 budapesti utast hagyott a Wizz Air Cataniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d28027e-72ac-41c8-a191-44414d810479","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyelőre meglehetősen titokzatos hiperautót a tehetős vásárlójelöltek már meg is tekinthették. ","shortLead":"Az egyelőre meglehetősen titokzatos hiperautót a tehetős vásárlójelöltek már meg is tekinthették. ","id":"20181020_1500_loero_fole_mereszkedik_a_bugatti_jon_a_foldfold_raketa_sportkocsi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d28027e-72ac-41c8-a191-44414d810479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deaa13c0-a5a0-4caa-8896-230398ee4c98","keywords":null,"link":"/cegauto/20181020_1500_loero_fole_mereszkedik_a_bugatti_jon_a_foldfold_raketa_sportkocsi","timestamp":"2018. október. 20. 11:21","title":"1500 lóerő fölé merészkedik a Bugatti: jön a \"föld-föld rakéta\" sportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Fojtófogás vezetett Dzsamál Hasogdzsi szaúd-arábiai újságíró halálához a vahhábita királyság a isztambuli konzulátusán október 2-án - állt elő egy újabb verzióval egy névtelenül nyilatkozó szaúdi kormányzati tisztségviselő.","shortLead":"Fojtófogás vezetett Dzsamál Hasogdzsi szaúd-arábiai újságíró halálához a vahhábita királyság a isztambuli konzulátusán...","id":"20181021_Fojtofogas_vegezhetett_a_szaudi_ujsagiroval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f434f4-00e8-41d8-aa65-8570f72ef041","keywords":null,"link":"/vilag/20181021_Fojtofogas_vegezhetett_a_szaudi_ujsagiroval","timestamp":"2018. október. 21. 11:50","title":"Fojtófogás végezhetett a szaúdi újságíróval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382eeba7-348b-4492-bfa2-7f5a0d4bfa0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A minél nagyobb, éltől élig tartó kijelzők megvalósítása érdekében a legkülönfélébb trükköket vetik be a gyártók. A legújabb hírek szerint a Samsung is dolgozik egy érdekes megoldáson.","shortLead":"A minél nagyobb, éltől élig tartó kijelzők megvalósítása érdekében a legkülönfélébb trükköket vetik be a gyártók...","id":"20181020_samsung_display_notch_kepernyobe_integralt_szelfikamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=382eeba7-348b-4492-bfa2-7f5a0d4bfa0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9039fb55-26d4-41ed-88ca-5fddf2df9386","keywords":null,"link":"/tudomany/20181020_samsung_display_notch_kepernyobe_integralt_szelfikamera","timestamp":"2018. október. 20. 17:03","title":"Ki beszél már szenzorszigetről? Izgalmas megoldást talált ki helyette a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]