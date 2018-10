Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0901feb-a1c7-431d-8b3d-dd2d8b8791e4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ilyet nem nagyon látott még a Pancho Aréna.","shortLead":"Ilyet nem nagyon látott még a Pancho Aréna.","id":"20181020_Video_a_Felcsut_csodagolja_a_Fradi_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0901feb-a1c7-431d-8b3d-dd2d8b8791e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf400ad-d3ab-4733-a9d2-c3c1c8141bfe","keywords":null,"link":"/sport/20181020_Video_a_Felcsut_csodagolja_a_Fradi_ellen","timestamp":"2018. október. 20. 21:59","title":"Videó: a Felcsút csodagólja a Fradi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc21e98c-31e6-4250-8dc0-ec279964e426","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szavazás biztonságára legalább 70 ezer rendőr és katona ügyel.","shortLead":"A szavazás biztonságára legalább 70 ezer rendőr és katona ügyel.","id":"20181020_Ongyilkos_merenyletek_zavartak_meg_az_afganisztani_valasztasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc21e98c-31e6-4250-8dc0-ec279964e426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71b4f32-e250-49b9-b021-c18aa1e4222e","keywords":null,"link":"/vilag/20181020_Ongyilkos_merenyletek_zavartak_meg_az_afganisztani_valasztasokat","timestamp":"2018. október. 20. 21:16","title":"Öngyilkos merényletek zavarták meg az afganisztáni választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839a25a6-2fc0-4f35-9950-28066f322279","c_author":"MTI","category":"_tudomany","description":"A házi egérnél csaknem másfélszer nagyobbra nőtt egerek tizedelik a tengeri madarak tojásait és fiókáit az Atlanti-óceán déli részén elterülő Gough-szigeten.","shortLead":"A házi egérnél csaknem másfélszer nagyobbra nőtt egerek tizedelik a tengeri madarak tojásait és fiókáit...","id":"20181022_oriaseger_gough_sziget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=839a25a6-2fc0-4f35-9950-28066f322279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f078885-41bc-4900-a897-974f358423a3","keywords":null,"link":"/_tudomany/20181022_oriaseger_gough_sziget","timestamp":"2018. október. 22. 15:08","title":"Madarakra vadásznak az óriásegerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8220f22-7b9b-45e5-8e45-30f6148311b7","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Mintegy kétezer, többségében Hondurasból érkezett migráns lépett be a hét végén és hétfő hajnalban Guatemala felől Mexikó területére. Míg a mexikói hatóságok igyekeznek lassítani a hivatalos határátkelőkre érkezettek továbbhaladását, végül nem akadályozták meg a tömeges illegális határátlépést. A több ezer migráns az USA-ba tart,.","shortLead":"Mintegy kétezer, többségében Hondurasból érkezett migráns lépett be a hét végén és hétfő hajnalban Guatemala felől...","id":"20181022_Trump_fenyegetozese_sem_allitja_meg_az_USAba_tarto_hondurasi_menekulok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8220f22-7b9b-45e5-8e45-30f6148311b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46722ea4-ffb8-48b0-9003-04e2a6610c7f","keywords":null,"link":"/vilag/20181022_Trump_fenyegetozese_sem_allitja_meg_az_USAba_tarto_hondurasi_menekulok","timestamp":"2018. október. 22. 14:43","title":"Trump fenyegetőzése sem állítja meg az USA-ba tartó hondurasi menekülők menetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e42cb45-55cc-4b37-a4c5-db8d7fe58a15","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"A vibrátor feltalálásáról is szó van benne, nem csoda, hogy sokat idéztek egy orvostörténeti könyvet. Most kiderült: csak a lényeg nem igaz belőle. A leleplezést egyúttal figyelmeztetésnek szánták: baj lehet a tudományos közlemények minőség-ellenőrzésével.","shortLead":"A vibrátor feltalálásáról is szó van benne, nem csoda, hogy sokat idéztek egy orvostörténeti könyvet. Most kiderült...","id":"201838__hiszteria_orgazmus_vibrator__slampos_tudomany__arulkodo_labjegyzetek__nem_kielegito_megoldasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e42cb45-55cc-4b37-a4c5-db8d7fe58a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e78ce499-86f9-493c-8619-eaf4fb72b46d","keywords":null,"link":"/tudomany/201838__hiszteria_orgazmus_vibrator__slampos_tudomany__arulkodo_labjegyzetek__nem_kielegito_megoldasok","timestamp":"2018. október. 20. 19:30","title":"Tudós állította, de hazugság, amit a női hisztériáról és a vibrátorról eddig mondtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f4d2ab9-7794-413b-bdec-16933b5bd51f","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Bár valamivel toleránsabb a társadalom, mint korábban, a dadogó emberekről sokan még mindig a sztereotípiák mentén alkotnak véleményt. Pedig az akadozó beszéd csak egy szelete a problémának, a dadogók rengeteg kudarcélményt gyűjthetnek be, emiatt szorongóvá, zárkózottá válhatnak. Ma van a dadogás elfogadásának világnapja.","shortLead":"Bár valamivel toleránsabb a társadalom, mint korábban, a dadogó emberekről sokan még mindig a sztereotípiák mentén...","id":"20181022_Dadogas_beszedhiba_sztereotipiak_dadogo_felnottek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f4d2ab9-7794-413b-bdec-16933b5bd51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43305940-a76a-44b7-a5c4-0ed84b4326fd","keywords":null,"link":"/elet/20181022_Dadogas_beszedhiba_sztereotipiak_dadogo_felnottek","timestamp":"2018. október. 22. 10:00","title":"Gyakran félek megszólalni, mert kínos lenne, ha épp akkor akadna be a lemez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e40888a6-f07c-4b19-8f59-3e6706e1cd70","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Nem lehet öt évre automatikusan eltiltani a kényszertörléssel megszűnő cégek vezetőit e tisztségtől – mondta ki az Alkotmánybíróság.","shortLead":"Nem lehet öt évre automatikusan eltiltani a kényszertörléssel megszűnő cégek vezetőit e tisztségtől – mondta ki...","id":"201842__kenyszertorles__torvenytelen_eltiltas__serelemdij__vesztes_nyertesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e40888a6-f07c-4b19-8f59-3e6706e1cd70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cb83bca-a46c-489d-991b-ef9c1b81e795","keywords":null,"link":"/kkv/201842__kenyszertorles__torvenytelen_eltiltas__serelemdij__vesztes_nyertesek","timestamp":"2018. október. 22. 12:00","title":"A jóhiszemű és a simlis cégvezetőkön is segít az Alkotmánybíróság döntése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Orszá­g­gyűlés elnöke a Magyar Időknek beszélt a kultúrharc bugyrairól, Orbán Viktor harminc év után is vállalható beszédéről, és a 3D-nyomtatóval legyártott Emmanuel Macronról.","shortLead":"Az Orszá­g­gyűlés elnöke a Magyar Időknek beszélt a kultúrharc bugyrairól, Orbán Viktor harminc év után is vállalható...","id":"20181022_Kover_Laszlo_A_kulturharcnak_a_Fidesz_husz_even_at_elszenvedoje_es_nem_alakitoja_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"125b2c2d-ed71-4e3e-817b-4c20c0db6b01","keywords":null,"link":"/itthon/20181022_Kover_Laszlo_A_kulturharcnak_a_Fidesz_husz_even_at_elszenvedoje_es_nem_alakitoja_volt","timestamp":"2018. október. 22. 08:50","title":"Kövér László: A kultúrharcnak a Fidesz húsz éven át elszenvedője és nem alakítója volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]