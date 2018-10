Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"395b9329-1e27-492b-bf02-bb4ef80690cb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiány van Európában és Magyarországon is légiforgalmi irányítókból, hiába keresnek ugyanolyan jól, mint a pilóták.","shortLead":"Hiány van Európában és Magyarországon is légiforgalmi irányítókból, hiába keresnek ugyanolyan jól, mint a pilóták.","id":"20181022_Hiaba_az_akar_tobbmillios_itthoni_fizetes_erre_a_munkara_kevesen_alkalmasak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=395b9329-1e27-492b-bf02-bb4ef80690cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d42490-911d-4d30-beab-b32270bf9189","keywords":null,"link":"/kkv/20181022_Hiaba_az_akar_tobbmillios_itthoni_fizetes_erre_a_munkara_kevesen_alkalmasak","timestamp":"2018. október. 22. 16:02","title":"Hiába az akár többmilliós itthoni fizetés, erre a munkára kevesen alkalmasak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74beca41-fdbb-4a32-9a4d-c927aaef67f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bírósághoz fordult az a német egyetemi tanárnő, aki negyven nappal a kölcsönzési határidő lejárta után vitt vissza 50 könyvet, s ezért 2250 eurós büntetést kapott. Szerinte ugyanis az összeg egy kicsit túlzás.","shortLead":"Bírósághoz fordult az a német egyetemi tanárnő, aki negyven nappal a kölcsönzési határidő lejárta után vitt vissza 50...","id":"20181021_Ketezer_euros_konyvtari_birsag_masfel_honapos_kesesert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74beca41-fdbb-4a32-9a4d-c927aaef67f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c2358dd-5325-43eb-9e89-4a6185e4a906","keywords":null,"link":"/vilag/20181021_Ketezer_euros_konyvtari_birsag_masfel_honapos_kesesert","timestamp":"2018. október. 21. 17:32","title":"Kétezer eurós könyvtári bírság másfél hónapos késésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98d8c2c8-36bf-4ed4-a5cf-4a0ba79f94ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20181021_Valami_felrecsuszott__mellbevago_adatok_a_Parbeszedpolitikus_posztjaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98d8c2c8-36bf-4ed4-a5cf-4a0ba79f94ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f918b20-86f1-47ba-806c-cc3e1eaa174e","keywords":null,"link":"/itthon/20181021_Valami_felrecsuszott__mellbevago_adatok_a_Parbeszedpolitikus_posztjaban","timestamp":"2018. október. 21. 16:08","title":"Valami félrecsúszott - mellbevágó adatok a Párbeszéd-politikus posztjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c2a162f-1917-4c33-86bf-f54ac4719a04","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"30-an sérültek meg, ők is csak könnyebben - a felvételek láttán alig hiszi el az ember.\r

\r

","shortLead":"30-an sérültek meg, ők is csak könnyebben - a felvételek láttán alig hiszi el az ember.\r

\r

","id":"20181021_Bulizok_alatt_szakadt_be_a_mennyezet_Amerikaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c2a162f-1917-4c33-86bf-f54ac4719a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7bfbcb0-1b7d-4e75-bb0a-21443d1da2c3","keywords":null,"link":"/elet/20181021_Bulizok_alatt_szakadt_be_a_mennyezet_Amerikaban","timestamp":"2018. október. 21. 20:49","title":"Bulizók alatt szakadt be a mennyezet Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5209ec-b3d4-42ac-97d2-06c7110e3bd9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az ötbetűs szó magyar eredetű, de módosult változatban világszerte sok egyéb nyelvben is használják. Mutatjuk, hogy pontosan honnan ered és hova jutott.","shortLead":"Ez az ötbetűs szó magyar eredetű, de módosult változatban világszerte sok egyéb nyelvben is használják. Mutatjuk...","id":"20181022_egy_magyar_szo_ami_vilaghoditova_valt_fokuszban_a_kocsi_kocs_budakalasz_szigetszentmarton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf5209ec-b3d4-42ac-97d2-06c7110e3bd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9765d1ca-8ccc-41e5-9bf2-3037cbca1c3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181022_egy_magyar_szo_ami_vilaghoditova_valt_fokuszban_a_kocsi_kocs_budakalasz_szigetszentmarton","timestamp":"2018. október. 22. 06:41","title":"Egy magyar szó, ami világhódítóvá vált: fókuszban a kocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dfa795f-d221-430f-885b-b333381ca7bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Alexiz Conolly édesapja születésnapjára gyűjtötte össze a férfi fiatalkori fotóit, köztük azt a szakadt igazolványképet, amin Gary Conolly egyenruhában látható. Az egyik Reddit felhasználó 12 óra leforgása alatt újjá varázsolta a felvételt.","shortLead":"Az amerikai Alexiz Conolly édesapja születésnapjára gyűjtötte össze a férfi fiatalkori fotóit, köztük azt a szakadt...","id":"20181021_reddit_foto_restauralas_elszakadt_foto_resauralasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0dfa795f-d221-430f-885b-b333381ca7bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f14ea4f-4d8f-4261-bc1d-03802dd93fc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_reddit_foto_restauralas_elszakadt_foto_resauralasa","timestamp":"2018. október. 21. 19:33","title":"Csak egy szakadt fotója volt édesapja katonakorából, aztán feltöltötte az internetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c980042-2567-438c-8471-a1da4f3b042c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alkalmanként már hazavihetnék a kórházból a várpalotai hintabalesetben megsérült fiút, de nincs hova.","shortLead":"Alkalmanként már hazavihetnék a kórházból a várpalotai hintabalesetben megsérült fiút, de nincs hova.","id":"20181022_varpalotai_korhinta_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c980042-2567-438c-8471-a1da4f3b042c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5acc672-5774-4c5e-b091-8c08c95ac966","keywords":null,"link":"/itthon/20181022_varpalotai_korhinta_baleset","timestamp":"2018. október. 22. 19:28","title":"Másfél szobás lakásban nyolcan élnek - nem tudják hazavinni a várpalotai tragédiában megsérült fiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5aa36f-a194-4b28-92e3-ede0e50c6adf","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az eredeti állapotot helyreállítva az eddigi szinten tartanák az állami segítséget.","shortLead":"Az eredeti állapotot helyreállítva az eddigi szinten tartanák az állami segítséget.","id":"20181022_lakastakarek_jobbik_nepszavazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d5aa36f-a194-4b28-92e3-ede0e50c6adf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611d030a-9081-495e-b9f8-76776a970fb6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181022_lakastakarek_jobbik_nepszavazas","timestamp":"2018. október. 22. 17:32","title":"Népszavazással védené meg a Jobbik a lakástakarékokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]