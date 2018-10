Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70a4ed5d-ba6e-407a-8a0e-432926bffb9f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Killing Joke 40. éves jubileumi turnéján érkezik Budapestre.","shortLead":"A Killing Joke 40. éves jubileumi turnéján érkezik Budapestre.","id":"20181023_Killing_Joke_koncert_Durer_Kert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70a4ed5d-ba6e-407a-8a0e-432926bffb9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"549e6a4e-9260-49c9-947f-10f983535b89","keywords":null,"link":"/kultura/20181023_Killing_Joke_koncert_Durer_Kert","timestamp":"2018. október. 23. 10:30","title":"Posztpunk-legenda érkezik ma este a Dürer Kertbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d38cab-be4e-411c-ad8e-6c8d50221f93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fának csapódott személygépkocsiba szorult be egy férfi. ","shortLead":"Fának csapódott személygépkocsiba szorult be egy férfi. ","id":"20181022_baleset_teklafalu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1d38cab-be4e-411c-ad8e-6c8d50221f93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ce4cf9-dc75-441f-a842-85da657ea52f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181022_baleset_teklafalu","timestamp":"2018. október. 22. 18:51","title":"Feszítővágóval szabadítottak ki egy sofőrt a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A magyar iskolák tanítói azért tartanak hetente hárommal vagy néggyel több órát, mint a román iskolákban oktató társaik, mert ők a román és a magyar nyelvet is oktatják.","shortLead":"A magyar iskolák tanítói azért tartanak hetente hárommal vagy néggyel több órát, mint a román iskolákban oktató...","id":"20181022_RMDSZ_Kifizetik_a_magyar_tanitok_romanorait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d7457a0-cf66-4299-a952-11b2147ebe5d","keywords":null,"link":"/vilag/20181022_RMDSZ_Kifizetik_a_magyar_tanitok_romanorait","timestamp":"2018. október. 22. 20:48","title":"RMDSZ: Kifizetik a magyar tanítók románóráit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee80a622-9829-46bf-b035-c40739cf1a23","c_author":"Weyer Béla","category":"kultura","description":"Az 1956-os magyar forradalom idején egy NDK-beli kisváros érettségiző diákjai szolidaritásból ötperces némaságot fogadtak, aminek súlyos következményei lettek.","shortLead":"Az 1956-os magyar forradalom idején egy NDK-beli kisváros érettségiző diákjai szolidaritásból ötperces némaságot...","id":"20181022_A_nema_forradalom_Ez_csak_az_lehet_rendszerellenes_provokacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee80a622-9829-46bf-b035-c40739cf1a23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6b30bc-830f-4743-8bdb-38cf5976245e","keywords":null,"link":"/kultura/20181022_A_nema_forradalom_Ez_csak_az_lehet_rendszerellenes_provokacio","timestamp":"2018. október. 22. 20:00","title":"Ez csak az lehet, rendszerellenes provokáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f019953-7ed5-4150-b687-7016e5ab8621","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nagyjából 150 éve létező optometria második félidejét asszisztálta végig a Pilvax közben dolgozó Feszl család. Tanúi voltak a régi technikák eltűnésének, úttörők az új eszközök alkalmazásában, de egyvalami nem változott: sokan nem is tudjuk, hogy csak a felét látjuk a világnak.","shortLead":"A nagyjából 150 éve létező optometria második félidejét asszisztálta végig a Pilvax közben dolgozó Feszl család. Tanúi...","id":"20181022_feszl_optikus_dinasztia_szemuveg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f019953-7ed5-4150-b687-7016e5ab8621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580d3579-ee99-49bd-8258-a6f9c7640066","keywords":null,"link":"/kkv/20181022_feszl_optikus_dinasztia_szemuveg","timestamp":"2018. október. 22. 15:00","title":"A pesti optikusdinasztia tagjai már messziről felismerik a szemüveggyilkosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19fe1a36-2c0b-40aa-84d1-d8b92ab2200f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A római metróban történt balesetnek legalább húsz sérültje van. A CSZKA Moszkva szurkolói az áldozatok, akik az AS Roma elleni Bajnokok Ligája-meccsre érkeztek az olasz fővárosba.","shortLead":"A római metróban történt balesetnek legalább húsz sérültje van. A CSZKA Moszkva szurkolói az áldozatok, akik az AS Roma...","id":"20181023_mozgolepcso_baleset_romai_metro_roma_cska_moszkva_focidrukkerek_serultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19fe1a36-2c0b-40aa-84d1-d8b92ab2200f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7945049a-ff33-4f88-9382-4a683c5a49f5","keywords":null,"link":"/sport/20181023_mozgolepcso_baleset_romai_metro_roma_cska_moszkva_focidrukkerek_serultek","timestamp":"2018. október. 23. 22:25","title":"Rémületes mozgólépcső-balesetben sérültek meg focidrukkerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8220f22-7b9b-45e5-8e45-30f6148311b7","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Mintegy kétezer, többségében Hondurasból érkezett migráns lépett be a hét végén és hétfő hajnalban Guatemala felől Mexikó területére. Míg a mexikói hatóságok igyekeznek lassítani a hivatalos határátkelőkre érkezettek továbbhaladását, végül nem akadályozták meg a tömeges illegális határátlépést. A több ezer migráns az USA-ba tart.","shortLead":"Mintegy kétezer, többségében Hondurasból érkezett migráns lépett be a hét végén és hétfő hajnalban Guatemala felől...","id":"20181022_Trump_fenyegetozese_sem_allitja_meg_az_USAba_tarto_hondurasi_menekulok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8220f22-7b9b-45e5-8e45-30f6148311b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46722ea4-ffb8-48b0-9003-04e2a6610c7f","keywords":null,"link":"/vilag/20181022_Trump_fenyegetozese_sem_allitja_meg_az_USAba_tarto_hondurasi_menekulok","timestamp":"2018. október. 22. 14:43","title":"Trump fenyegetőzése sem állítja meg az USA-ba tartó hondurasi menekülők menetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79325887-0238-4c91-9ac3-040f07d479b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Előrendelhető a HTC Exodus 1 blockchain mobil, persze nem akárhogyan, valamilyen kriptopénzért.","shortLead":"Előrendelhető a HTC Exodus 1 blockchain mobil, persze nem akárhogyan, valamilyen kriptopénzért.","id":"20181023_htc_exodus_blockchain_telefon_elorendeles_kriptopenz_bitcoin_ethereum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79325887-0238-4c91-9ac3-040f07d479b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfb52d6c-b214-4bb5-9420-3c4b358e53f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181023_htc_exodus_blockchain_telefon_elorendeles_kriptopenz_bitcoin_ethereum","timestamp":"2018. október. 23. 20:03","title":"Csak az rendelheti meg most a HTC új telefonját, akinek van Bitcoinja vagy Ethereumja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]