[{"available":true,"c_guid":"33b4719e-190c-421b-865e-0b5e9289274b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy céges véradás alkalmával történt az eset, videóra vették. ","shortLead":"Egy céges véradás alkalmával történt az eset, videóra vették. ","id":"20181024_orvos_tamadt_apolora_az_ajkai_korhazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33b4719e-190c-421b-865e-0b5e9289274b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d024013-046a-499b-a3fa-2758f7a12717","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_orvos_tamadt_apolora_az_ajkai_korhazban","timestamp":"2018. október. 24. 20:48","title":"Orvos támadt ápolóra az ajkai kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d8fb70-07c5-475b-88d6-19c6cef57993","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szűnni nem akaróan feszül az ellentét az Országos Bírói Tanács és az Országos Bírósági Hivatal között. Az OBT szóvivője, Vadász Viktor a HVG Portré beszélgetésében azt mondta, az OBT-OBH vita a jogállami működés eklatáns példája lehetne, ha a másik fél is visszatérne végre a kijelölt játéktérre.","shortLead":"Szűnni nem akaróan feszül az ellentét az Országos Bírói Tanács és az Országos Bírósági Hivatal között. Az OBT...","id":"20181025_Kiraktam_magam_a_tuzvonalba_allitja_Hando_kritikusa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87d8fb70-07c5-475b-88d6-19c6cef57993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab3fd8d4-e306-4fbd-9487-c1952ddab949","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Kiraktam_magam_a_tuzvonalba_allitja_Hando_kritikusa","timestamp":"2018. október. 25. 14:45","title":"„Kiraktam magam a tűzvonalba” – állítja Handó kritikusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf90f76-657e-414d-a1f4-7affd621ea0d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Tizenhat éves életkor alatt a második leggyakoribb krónikus betegség a mentális betegségek csoportja – mondta a hvg.hu-nak adott interjúban Pászthy Bea gyerekpszichiáter, egyetemi docens. A pszichiátriai betegségek továbbra is stigmát jelentenek, a rendszer képtelen az igényeket ellátni, és hiába akar a kormány növekvő szülésszámot, abba már nem gondol bele, ezeknek a gyerekeknek milyen lelki egészsége lesz. ","shortLead":"Tizenhat éves életkor alatt a második leggyakoribb krónikus betegség a mentális betegségek csoportja – mondta...","id":"20181024_Ez_most_egesz_Europa_legkomolyabb_kerdese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbf90f76-657e-414d-a1f4-7affd621ea0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3deb974-36b4-4ed7-853b-816885ed7290","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Ez_most_egesz_Europa_legkomolyabb_kerdese","timestamp":"2018. október. 24. 06:30","title":"\"A gyerekek 20-25 százaléka küszködik mentális problémákkal\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3896327a-54a4-4a27-8523-8de97c0e3114","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napközben csökken a felhőzet, de 15 foknál nem lesz melegebb.","shortLead":"Napközben csökken a felhőzet, de 15 foknál nem lesz melegebb.","id":"20181024_Esovel_es_viharos_szellel_erkezett_meg_a_szerda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3896327a-54a4-4a27-8523-8de97c0e3114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb7482a-464d-4ce2-9ccf-64091295283f","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Esovel_es_viharos_szellel_erkezett_meg_a_szerda","timestamp":"2018. október. 24. 05:13","title":"Esővel és viharos széllel érkezett meg a szerda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35d5aa83-ab8a-464a-93af-23219403b483","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kis időutazásra hívjuk olvasóinkat, mutatjuk, hogy néhány évtizede hogyan mutatott a valaha készült legnépszerűbb orosz terepjáró reklámfilmje.","shortLead":"Egy kis időutazásra hívjuk olvasóinkat, mutatjuk, hogy néhány évtizede hogyan mutatott a valaha készült legnépszerűbb...","id":"20181024_lada_niva_terepjaro_suv_orosz_szovjet_autoreklam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35d5aa83-ab8a-464a-93af-23219403b483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60813dc0-43a4-42e1-b744-9f7e5baba6f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181024_lada_niva_terepjaro_suv_orosz_szovjet_autoreklam","timestamp":"2018. október. 24. 11:21","title":"Szovjet Lada-reklám a legjavából: kőkemény kiképzésen a jó öreg Niva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d2a2872-990c-4550-962e-955878122766","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Úr Sándor szerződéses katona volt, mesterlövész lőtte agyon október 23-án.","shortLead":"Úr Sándor szerződéses katona volt, mesterlövész lőtte agyon október 23-án.","id":"20181024_Ujabb_karpataljai_magyar_nemzetisegu_katona_esett_el_KeletUkrajnaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d2a2872-990c-4550-962e-955878122766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133a80d9-ed1d-43fa-8eb6-aece4848a163","keywords":null,"link":"/vilag/20181024_Ujabb_karpataljai_magyar_nemzetisegu_katona_esett_el_KeletUkrajnaban","timestamp":"2018. október. 24. 16:56","title":"Mesterlövész ölt meg egy kárpátaljai magyar katonát a Donyec-medencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7978cfbf-f187-40a9-a6c4-3a19c473c78c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gyalog, biciklivel, traktorral, sőt, még lóval is szabad az út, de ha nem ezek valamelyikével közlekedik, akkor lehet, hogy kerülnie kell.","shortLead":"Gyalog, biciklivel, traktorral, sőt, még lóval is szabad az út, de ha nem ezek valamelyikével közlekedik, akkor lehet...","id":"20181025_Itt_a_lista_ezeket_a_magyar_hataratkeloket_zarta_le_Ausztria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7978cfbf-f187-40a9-a6c4-3a19c473c78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4436376e-49cc-4423-83c6-9d22760b8fd9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181025_Itt_a_lista_ezeket_a_magyar_hataratkeloket_zarta_le_Ausztria","timestamp":"2018. október. 25. 13:31","title":"Itt a lista: ezeket a magyar határátkelőket zárta le Ausztria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A váci megyéspüspök szerint érthető a kormány szándéka, hogy legyenek tiszták a közterek, ne legyenek ott a hajléktalanok, de ez nem oldja meg a problémát, ahogy a kriminalizálás, elzárás sem.","shortLead":"A váci megyéspüspök szerint érthető a kormány szándéka, hogy legyenek tiszták a közterek, ne legyenek ott...","id":"20181025_Beer_Miklos_egyhazak_hajlektalanok_hajlektalantorveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e92816b-5ea7-42fb-bed7-a967ef42c0e1","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Beer_Miklos_egyhazak_hajlektalanok_hajlektalantorveny","timestamp":"2018. október. 25. 06:50","title":"Beer Miklós püspök: Többet kellene tenni hajléktalanügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]