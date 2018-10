Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67865307-bd92-4e10-baf5-284dc3631637","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Frida Kahlo kiállítást egy hétig lehet megnézni, az utolsó napokra extra nyitvatartással készülnek.","shortLead":"A Frida Kahlo kiállítást egy hétig lehet megnézni, az utolsó napokra extra nyitvatartással készülnek.","id":"20181028_Szamitanak_a_rohamra_a_legmenobb_pesti_kiallitason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67865307-bd92-4e10-baf5-284dc3631637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a80aec6-104b-4bfa-a0e6-c397b6bece9b","keywords":null,"link":"/kultura/20181028_Szamitanak_a_rohamra_a_legmenobb_pesti_kiallitason","timestamp":"2018. október. 28. 13:01","title":"Rohamra számítanak a legmenőbb budapesti kiállítás utolsó napjain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a8a3f07-b2d8-4f69-9d1f-a9ba7b7d7c1a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Címét megvédve ötödször lett Forma-1-es világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája, aki a vasárnapi Mexikói Nagydíjon negyedikként ért célba, és két futammal az idény vége előtt behozhatatlan előnyre tett szert az összetett pontversenyben.","shortLead":"Címét megvédve ötödször lett Forma-1-es világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája, aki a vasárnapi Mexikói...","id":"20181028_Verstappen_nyert_de_Hamilton_otodszor_is_vilagbajnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a8a3f07-b2d8-4f69-9d1f-a9ba7b7d7c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83da4719-9a5b-40bd-a86d-8121ba5b3504","keywords":null,"link":"/sport/20181028_Verstappen_nyert_de_Hamilton_otodszor_is_vilagbajnok","timestamp":"2018. október. 28. 22:07","title":"Verstappen nyert, de Hamilton ötödször is világbajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72fedb96-1af7-48f7-80f7-276665e4986d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"90 másodpercenként egy új villanyautó. ","shortLead":"90 másodpercenként egy új villanyautó. ","id":"20181029_BYD_kina_elektromos_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72fedb96-1af7-48f7-80f7-276665e4986d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8baec3bc-45f6-427d-99b2-464da9c64adf","keywords":null,"link":"/cegauto/20181029_BYD_kina_elektromos_auto","timestamp":"2018. október. 29. 10:22","title":"Videó: Így ontja az elektromos autókat Kína legnagyobb gyártója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a97942-7645-49e8-bff8-2acdc3a3c372","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony végre kiadta a hivatalos listát, így pontosan tudni, milyen játékokra számíthatnak a vásárlók a cég hőskori konzoljának újrakiadott verziójánál. ","shortLead":"A Sony végre kiadta a hivatalos listát, így pontosan tudni, milyen játékokra számíthatnak a vásárlók a cég hőskori...","id":"20181029_sony_playstation_classic_konzol_jatek_grand_theft_auto_tekken_metal_gear_solid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45a97942-7645-49e8-bff8-2acdc3a3c372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a83ffe-0bcd-4ed7-91b4-6738df00e9ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_sony_playstation_classic_konzol_jatek_grand_theft_auto_tekken_metal_gear_solid","timestamp":"2018. október. 29. 21:03","title":"Csábító felhozatal: ezek a játékok lesznek elérhetők a PlayStation Classicon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"445e5c21-e247-4571-8878-8853bc11e607","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kell hüledezni, nem a CEU vagy a független sajtó ügyéről mondott ilyet a miniszterelnök. ","shortLead":"Nem kell hüledezni, nem a CEU vagy a független sajtó ügyéről mondott ilyet a miniszterelnök. ","id":"20181029_Orban_En_a_szabadsag_oldalan_allok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=445e5c21-e247-4571-8878-8853bc11e607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696636fb-f335-4e17-9ed3-30f3262d7a61","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Orban_En_a_szabadsag_oldalan_allok","timestamp":"2018. október. 29. 17:36","title":"Orbán Lázár cigibetiltó javaslatáról: \"Én a szabadság oldalán állok!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd62cb4-ca52-462d-86b9-63acc48f045b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA 2020-ban lőheti fel a valaha készített egyik legerősebb hajtóművel felszerelt hordozórakétát, ehhez viszont olyan rendszert kellett kidolgozni, ami képes csökkenteni a hajtómű okozta extrém hatásokat.","shortLead":"A NASA 2020-ban lőheti fel a valaha készített egyik legerősebb hajtóművel felszerelt hordozórakétát, ehhez viszont...","id":"20181029_kennedy_urkozpont_nasa_oltorendszer_teszteles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdd62cb4-ca52-462d-86b9-63acc48f045b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec74eedb-a7dd-4910-b101-7c5c787254ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_kennedy_urkozpont_nasa_oltorendszer_teszteles","timestamp":"2018. október. 29. 18:03","title":"Videó: 1,7+ millió liter vizet locsolt szét a NASA 1 perc alatt, nagyon látványos lett a végeredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7a78a38-a956-4d2b-b304-4c710fe87395","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kiderült, hogy nem csak a Centrál Kávéház, hanem a fölötte lévő irodaház is török kézbe került.","shortLead":"Kiderült, hogy nem csak a Centrál Kávéház, hanem a fölötte lévő irodaház is török kézbe került.","id":"20181029_Ujabb_Budapesti_palotat_szerzett_meg_Erdogan_parttarsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7a78a38-a956-4d2b-b304-4c710fe87395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c747ce95-eb26-456b-9c35-432289c91dd1","keywords":null,"link":"/kkv/20181029_Ujabb_Budapesti_palotat_szerzett_meg_Erdogan_parttarsa","timestamp":"2018. október. 29. 10:28","title":"Újabb budapesti palotát szerzett meg Erdogan párttársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88166403-fd7c-4000-8c34-ab78c52d2623","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiadta új frissítési ütemtervét a Xiaomi, melyből kiderül, a gyártó mely telefonjai kapják meg az Android Oreo vagy Pie verzióját még idén. ","shortLead":"Kiadta új frissítési ütemtervét a Xiaomi, melyből kiderül, a gyártó mely telefonjai kapják meg az Android Oreo vagy Pie...","id":"20181029_xiaomi_android_oreo_pie_update_frissites_datum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88166403-fd7c-4000-8c34-ab78c52d2623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ba9965-73e8-41f0-bbd1-e80f01a81094","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_xiaomi_android_oreo_pie_update_frissites_datum","timestamp":"2018. október. 29. 17:03","title":"Xiaomi telefonja van? Mutatjuk, mikor frissíthet a következő Androidra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]