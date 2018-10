Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"445e5c21-e247-4571-8878-8853bc11e607","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kell hüledezni, nem a CEU vagy a független sajtó ügyéről mondott ilyet a miniszterelnök. ","shortLead":"Nem kell hüledezni, nem a CEU vagy a független sajtó ügyéről mondott ilyet a miniszterelnök. ","id":"20181029_Orban_En_a_szabadsag_oldalan_allok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=445e5c21-e247-4571-8878-8853bc11e607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696636fb-f335-4e17-9ed3-30f3262d7a61","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Orban_En_a_szabadsag_oldalan_allok","timestamp":"2018. október. 29. 17:36","title":"Orbán Lázár cigibetiltó javaslatáról: \"Én a szabadság oldalán állok!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e6b53e9-1859-4339-be31-49f31363896f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A növekvő kereslet a bitcoinra kisiklathatja a globális felmelegedés megfékezésére tett erőfeszítéseket, mivel az egye népszerűbb digitális pénz kibocsátáshoz hatalmas mennyiségű energiára van szükség – közölték amerikai kutatók.","shortLead":"A növekvő kereslet a bitcoinra kisiklathatja a globális felmelegedés megfékezésére tett erőfeszítéseket, mivel az egye...","id":"20181031_bitcoin_globalis_felmelegedes_megfekezese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e6b53e9-1859-4339-be31-49f31363896f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8944203-d4f7-4c9b-968f-45e37f0d8a7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181031_bitcoin_globalis_felmelegedes_megfekezese","timestamp":"2018. október. 31. 11:03","title":"Ebből baj lehet: csak ez az egyetlen dolog 2°C fölé lökheti a globális felmelegedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a100938-07f4-49aa-9ed1-d135987a64e7","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Csaknem 10 milliárd forintos keretösszeggel jelent meg pályázat a kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatására. A cégeket munkahelyi bölcsődék kialakítására biztatnák.","shortLead":"Csaknem 10 milliárd forintos keretösszeggel jelent meg pályázat a kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének...","id":"20181031_Munkahelyi_bolcsikben_bizik_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a100938-07f4-49aa-9ed1-d135987a64e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df250c9-320d-418c-a8f1-869b9d078909","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181031_Munkahelyi_bolcsikben_bizik_a_kormany","timestamp":"2018. október. 31. 10:14","title":"Munkahelyi bölcsikben bízik a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d89af2cc-b314-49ad-a9ae-06ea76afded6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jöhet a Fudan Egyetem, erre maga a miniszterelnök adta ki a parancsot. ","shortLead":"Jöhet a Fudan Egyetem, erre maga a miniszterelnök adta ki a parancsot. ","id":"20181031_A_CEU_sorsa_tovabbra_sem_ismert_de_egy_kinai_egyetem_mukodesere_mar_rabolintott_Orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d89af2cc-b314-49ad-a9ae-06ea76afded6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f676692e-69ae-4c2f-923b-955c21b0ad61","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_A_CEU_sorsa_tovabbra_sem_ismert_de_egy_kinai_egyetem_mukodesere_mar_rabolintott_Orban","timestamp":"2018. október. 31. 08:17","title":"A CEU sorsa továbbra sem ismert, de egy kínai egyetem működésére már rábólintott Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf775fc-42ea-43d9-a655-aa5d3231f2a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ASP emberre nem veszélyes – hangsúlyozza a Nébih.","shortLead":"Az ASP emberre nem veszélyes – hangsúlyozza a Nébih.","id":"20181031_Nograd_megyebe_is_eljutott_az_afrikai_sertespestis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cf775fc-42ea-43d9-a655-aa5d3231f2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bb141b-044a-42fa-a162-5f4834a48c12","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Nograd_megyebe_is_eljutott_az_afrikai_sertespestis","timestamp":"2018. október. 31. 09:57","title":"Nógrád megyébe is eljutott az afrikai sertéspestis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d6b127d-f510-4201-9055-00a6a7b2d437","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2018-as iPhone-ok mellett bemutatott új generációs Apple okosóra egyik érdekes funkciója az elesésérzékelő. A közelmúltban élesben is megmutatta, mire is jó valójában.","shortLead":"A 2018-as iPhone-ok mellett bemutatott új generációs Apple okosóra egyik érdekes funkciója az elesésérzékelő...","id":"20181030_apple_watch_series4_eleses_erzekelo_megmentett_egy_sved_ferfit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d6b127d-f510-4201-9055-00a6a7b2d437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86dcd98f-411d-4ea1-bbfd-6777ea4f1bc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_apple_watch_series4_eleses_erzekelo_megmentett_egy_sved_ferfit","timestamp":"2018. október. 30. 13:03","title":"Nem úri huncutság, már életet is mentett: élesben vizsgázott az Apple Watch elesésérzékelője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca51fbf8-2608-4739-8715-d9405a552bfb","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Úgy látszik, a kormány szerint is több pénzt kell adni \"a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásához 2018. évben feltétlenül szükséges kiadások fedezetére\".","shortLead":"Úgy látszik, a kormány szerint is több pénzt kell adni \"a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásához...","id":"20181031_szemetkaosz_szemetszallitas_kormanyhatarozat_hulladekgazdalkodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca51fbf8-2608-4739-8715-d9405a552bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae07a0ce-5da3-46a0-95f5-96755073bef7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181031_szemetkaosz_szemetszallitas_kormanyhatarozat_hulladekgazdalkodas","timestamp":"2018. október. 31. 07:44","title":"Szemétkáosz: 26,4 milliárdot csoportosít át a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcdc4be7-2c12-4d4d-9cdc-95b7cc4cd7ba","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A Ruben Brandt, a gyűjtő egész estés animáció tényleg olyan zseniális, mint amilyennek vártuk. Szürreális akciókrimi, amelyben ránk szabadulnak a műalkotások, elöntenek a filmes emlékek, megrohamoznak az ismert zenei slágerek. A Macskafogóval ellentétben azonban ezt egyáltalán nem ajánljuk gyerekeknek. Kritika.","shortLead":"A Ruben Brandt, a gyűjtő egész estés animáció tényleg olyan zseniális, mint amilyennek vártuk. Szürreális akciókrimi...","id":"20181030_Kisertsen_Van_Gogh_postasa_a_legrosszabb_remalmaidban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcdc4be7-2c12-4d4d-9cdc-95b7cc4cd7ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0611458d-46d3-48a6-8dd6-ee447befd1b8","keywords":null,"link":"/kultura/20181030_Kisertsen_Van_Gogh_postasa_a_legrosszabb_remalmaidban","timestamp":"2018. október. 30. 20:00","title":"Kísértsen téged Van Gogh postása a legrosszabb rémálmaidban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]