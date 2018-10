Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f8690e4-ba4b-4d20-9751-2aa0c0f074c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor az óvatlan sofőr vagy egy technikai probléma miatt egy autó önállóan megváltoztatja a helyét. ","shortLead":"Ilyen az, amikor az óvatlan sofőr vagy egy technikai probléma miatt egy autó önállóan megváltoztatja a helyét. ","id":"20181030_a_nap_fotoja_onallo_eletre_kelt_ez_a_budakalaszi_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f8690e4-ba4b-4d20-9751-2aa0c0f074c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d492a929-b127-40c2-a434-29decf2657d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20181030_a_nap_fotoja_onallo_eletre_kelt_ez_a_budakalaszi_auto","timestamp":"2018. október. 30. 06:41","title":"A nap fotója: Önálló életre kelt ez a budakalászi autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f201d0f2-1928-4fda-9976-dee2b28f26fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dezső András ellen azért emeltek vádat, mert megírta, Svédországban többször elítélték azt a magyar nőt, aki később a választási kampányban azt nyilatkozta, a romló közbiztonság miatt jött haza. ","shortLead":"Dezső András ellen azért emeltek vádat, mert megírta, Svédországban többször elítélték azt a magyar nőt, aki később...","id":"20181031_Vadat_emelt_az_ugyeszseg_az_Index_ujsagiroja_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f201d0f2-1928-4fda-9976-dee2b28f26fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8724a21d-9a94-4c9c-8eed-663ab2bd996e","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Vadat_emelt_az_ugyeszseg_az_Index_ujsagiroja_ellen","timestamp":"2018. október. 31. 11:04","title":"Vádat emelt az ügyészség az Index újságírója ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9510fc1d-d731-4897-b32d-1449c7cf50a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök megint nevetgélve-vicceskedve válaszolt az egyetem – kezében lévő – sorsáról. ","shortLead":"A miniszterelnök megint nevetgélve-vicceskedve válaszolt az egyetem – kezében lévő – sorsáról. ","id":"20181029_Orban_nem_tud_nem_cinikus_valaszt_adni_a_CEU_ugyere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9510fc1d-d731-4897-b32d-1449c7cf50a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"340c1f91-6f51-49c1-9634-530c75289694","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Orban_nem_tud_nem_cinikus_valaszt_adni_a_CEU_ugyere","timestamp":"2018. október. 29. 17:05","title":"Orbán nem tud nem cinikus választ adni a CEU ügyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5caa0c6e-8fb0-45ad-abd7-88933400f73e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az étrend-kiegészítő kapszulákat az interneten lehetett megrendelni, de olyan hatóanyagokat is tartalmaznak, amelyet csak orvos írhatna fel.","shortLead":"Az étrend-kiegészítő kapszulákat az interneten lehetett megrendelni, de olyan hatóanyagokat is tartalmaznak, amelyet...","id":"20181030_Tiltott_osszetevoket_tartalmazo_potencianoveloket_hiv_vissza_a_Nebih","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5caa0c6e-8fb0-45ad-abd7-88933400f73e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc64b146-9d3a-485f-bb6f-dca1044100d1","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Tiltott_osszetevoket_tartalmazo_potencianoveloket_hiv_vissza_a_Nebih","timestamp":"2018. október. 30. 12:02","title":"Tiltott összetevőket tartalmazó potencianövelőket hív vissza a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf775fc-42ea-43d9-a655-aa5d3231f2a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ASP emberre nem veszélyes – hangsúlyozza a Nébih.","shortLead":"Az ASP emberre nem veszélyes – hangsúlyozza a Nébih.","id":"20181031_Nograd_megyebe_is_eljutott_az_afrikai_sertespestis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cf775fc-42ea-43d9-a655-aa5d3231f2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bb141b-044a-42fa-a162-5f4834a48c12","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Nograd_megyebe_is_eljutott_az_afrikai_sertespestis","timestamp":"2018. október. 31. 09:57","title":"Nógrád megyébe is eljutott az afrikai sertéspestis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc15d852-d58f-4d64-8df1-85ce5fbc5635","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Az Országgyűlés eldöntötte: most megszűnnek a veszteséges kereskedelmi cégek elleni adóellenőrzési eljárások, de a jövőben újra indulnak.","shortLead":"Az Országgyűlés eldöntötte: most megszűnnek a veszteséges kereskedelmi cégek elleni adóellenőrzési eljárások, de...","id":"20181030_Csak_reszben_menekulnek_meg_a_veszteseges_kereskedelmi_cegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc15d852-d58f-4d64-8df1-85ce5fbc5635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652c363b-5181-4abf-9ef1-e5be79e015b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181030_Csak_reszben_menekulnek_meg_a_veszteseges_kereskedelmi_cegek","timestamp":"2018. október. 30. 10:50","title":"Csak részben menekülnek meg a veszteséges kereskedelmi cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade0bdba-63bd-4d40-bacd-b7a0b3c52a78","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Három holdkőzetet kínálnak eladásra a New York-i Sotheby's aukciósházban: a várhatóan akár egymillió dollárt (286 millió forintot) is megérő kőzetdarabok az egyedüli olyan dokumentált példányok, amelyek legálisan kerülhetnek magántulajdonba.","shortLead":"Három holdkőzetet kínálnak eladásra a New York-i Sotheby's aukciósházban: a várhatóan akár egymillió dollárt (286...","id":"20181030_szovjet_holdkovek_arveres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ade0bdba-63bd-4d40-bacd-b7a0b3c52a78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d56357e0-445f-4ad1-a4b6-0d1830a5e9f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_szovjet_holdkovek_arveres","timestamp":"2018. október. 30. 20:48","title":"Elárvereznek három szovjet holdkövet, 286 millió forintot is megérhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09136c94-67e9-469f-8389-a212b99a15a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egymillió olyan ember helyzetén kellene javítania a kormánynak, akik albérletben élnek – jelezte a Habitat for Humanity. A szervezet szerint a tehetősebbek lakhatására, illetve a saját tulajdonú ingatlanszerzésre fókuszáló intézkedések mellett több figyelem és szabályozás kellene a bérlakásszektorban.","shortLead":"Egymillió olyan ember helyzetén kellene javítania a kormánynak, akik albérletben élnek – jelezte a Habitat for...","id":"20181030_Ha_a_lakastakarekok_beszantasara_eleg_volt_egy_nap_valamit_kezdhetnenek_az_alberletben_elokkel_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09136c94-67e9-469f-8389-a212b99a15a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4921650a-79ff-406b-948d-77ff9cde266b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181030_Ha_a_lakastakarekok_beszantasara_eleg_volt_egy_nap_valamit_kezdhetnenek_az_alberletben_elokkel_is","timestamp":"2018. október. 30. 14:45","title":"Ha a lakástakarékok beszántására elég volt egy nap, valamit kezdhetnének az albérletben élőkkel is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]