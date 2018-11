Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23067b26-1856-4ea3-8657-a3c28399715e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kolodko Mihály aprócska szobrát valaki magával vitte.","shortLead":"Kolodko Mihály aprócska szobrát valaki magával vitte.","id":"20181031_lopas_minitank_kolodko_mihaly_batthyany_ter_szobor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23067b26-1856-4ea3-8657-a3c28399715e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eec6de1-6f2a-4937-ad96-417b1d9a023f","keywords":null,"link":"/kultura/20181031_lopas_minitank_kolodko_mihaly_batthyany_ter_szobor","timestamp":"2018. október. 31. 06:07","title":"Ellopták a minitankot a budai rakpartról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cddba30-002d-484c-974c-cb7d04ed0c2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Részvényenként 190 dollárt fizet készpénzben az IBM a nyílt forráskódú szoftvereket fejlesztő Red Hat vállalatért, hogy azután mindent megváltoztasson a felhőszolgáltatások piacán.","shortLead":"Részvényenként 190 dollárt fizet készpénzben az IBM a nyílt forráskódú szoftvereket fejlesztő Red Hat vállalatért...","id":"20181031_ibm_red_hat_felvasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cddba30-002d-484c-974c-cb7d04ed0c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d97bf4-5c87-49a9-9824-48bc7c2f6296","keywords":null,"link":"/tudomany/20181031_ibm_red_hat_felvasarlas","timestamp":"2018. október. 31. 16:03","title":"Nem sajnálja a pénzt: 34 milliárd dollárt ad az IBM a Red Hatért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"388969fd-0eb1-437f-8508-e06b636c3bac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy év alatt majdnem kétszeresére emelkedett az oroszországi politikai foglyok száma, s már legalább 195 embert tartanak fogva politikai, illetve vallási nézetei miatt – írta a legismertebb orosz jogvédő szervezet, a Memorial.","shortLead":"Egy év alatt majdnem kétszeresére emelkedett az oroszországi politikai foglyok száma, s már legalább 195 embert...","id":"20181031_Mar_195_politikai_fogoly_van_Oroszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=388969fd-0eb1-437f-8508-e06b636c3bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497168ec-503f-44e2-8ed6-169f894d8e98","keywords":null,"link":"/vilag/20181031_Mar_195_politikai_fogoly_van_Oroszorszagban","timestamp":"2018. október. 31. 11:30","title":"Már 195 politikai fogoly van Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a65b6aa-4264-4781-ba53-e2344b6fe8a1","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"„Nem a pénz, nem a stratégia, nem a technológia a titok nyitja. Továbbra is a csapatmunka a versenyhelyzetek legmeghatározóbb tényezője” – írja Kell egy csapat című könyvében Patrick Lencioni amerikai tanácsadó.","shortLead":"„Nem a pénz, nem a stratégia, nem a technológia a titok nyitja. Továbbra is a csapatmunka a versenyhelyzetek...","id":"20181030_Igy_gyozhetjuk_le_emberi_gyengesegeinket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a65b6aa-4264-4781-ba53-e2344b6fe8a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a94f854f-17db-479a-bfcc-386508a0ee32","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181030_Igy_gyozhetjuk_le_emberi_gyengesegeinket","timestamp":"2018. október. 30. 13:15","title":"Így győzhetjük le emberi gyengeségeinket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5371f81c-22d0-49b7-aa6e-1218bf11e365","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy Aldi diszkont áruház bejáratánál lévő két pózna közé ügyeskedte be magát valaki.","shortLead":"Egy Aldi diszkont áruház bejáratánál lévő két pózna közé ügyeskedte be magát valaki.","id":"20181031_parkolas_toyota_autos_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5371f81c-22d0-49b7-aa6e-1218bf11e365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f582ff62-97e8-4c39-95f4-f5fbaef9811f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181031_parkolas_toyota_autos_video","timestamp":"2018. november. 01. 04:04","title":"Videó: Ezt a parkolást magyarázza meg valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da5a002-12a5-4e9c-b82b-c9b982deb5da","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A döntés diplomáciai feszültséget is okozhat Japán és Dél-Korea között.","shortLead":"A döntés diplomáciai feszültséget is okozhat Japán és Dél-Korea között.","id":"20181030_II_vilaghaborus_karteritesre_koteleztek_a_hires_vallalatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0da5a002-12a5-4e9c-b82b-c9b982deb5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d303db-1206-46ab-af38-bff047217d16","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181030_II_vilaghaborus_karteritesre_koteleztek_a_hires_vallalatot","timestamp":"2018. október. 30. 12:52","title":"II. világháborús kártérítésre kötelezték a híres vállalatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee29e303-493a-4c44-af31-f400d6c909bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben a hazai lakástakarékokat két nap alatt kivégezték. ","shortLead":"Miközben a hazai lakástakarékokat két nap alatt kivégezték. ","id":"20181030_Ingyen_lakaspenzt_osztogatnak_a_Vajdasagban_Orbanek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee29e303-493a-4c44-af31-f400d6c909bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8427fac-8128-489f-aa30-58eca8fc1b92","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Ingyen_lakaspenzt_osztogatnak_a_Vajdasagban_Orbanek","timestamp":"2018. október. 30. 21:09","title":"Ingyen lakáspénzt osztogatnak a Vajdaságban Orbánék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"474a6c7a-4409-43a3-acbf-f4a40ac6f352","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Politikailag korrektnek abszolút nem nevezhető ez az amerikai monstrum, amely olyan gyorsulásra képes, mint egy Ford Mustang sportkocsi.","shortLead":"Politikailag korrektnek abszolút nem nevezhető ez az amerikai monstrum, amely olyan gyorsulásra képes, mint egy Ford...","id":"20181031_velociraptor_750_loeros_dinoszaurusz_pickup_az_usabol_ford_hennessey_mustang_v8_kompresszor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=474a6c7a-4409-43a3-acbf-f4a40ac6f352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"111ae248-6727-4ba0-ac1e-0ecfcd00ec6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181031_velociraptor_750_loeros_dinoszaurusz_pickup_az_usabol_ford_hennessey_mustang_v8_kompresszor","timestamp":"2018. október. 31. 13:21","title":"VelociRaptor: 750+ lóerős dinoszaurusz pickup az USA-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]