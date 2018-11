Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f04cd1be-07e9-4ea1-90ba-17da3af35c15","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az izomautó hamarosan érkező új változatában akár négyen is a legnagyobb kényelemben utazhatnak majd.","shortLead":"Az izomautó hamarosan érkező új változatában akár négyen is a legnagyobb kényelemben utazhatnak majd.","id":"20181031_4ajtos_ford_mustang_amerikai_valasz_a_porsche_panamerara_biturbo_v8_izomauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f04cd1be-07e9-4ea1-90ba-17da3af35c15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d9d136-30b8-4a28-b2b1-dce0da7a89fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20181031_4ajtos_ford_mustang_amerikai_valasz_a_porsche_panamerara_biturbo_v8_izomauto","timestamp":"2018. október. 31. 11:21","title":"4-ajtós Ford Mustang, amerikai válasz a Porsche Panamerára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a327d7-e6cf-4ec3-ab21-7632f4921251","c_author":"Tóth Sándor","category":"kultura","description":"A mexikói hagyományoknak megfelelően halottak napi ünnepi oltárt emeltek több helyen, köztük egy étteremben is Budapesten.","shortLead":"A mexikói hagyományoknak megfelelően halottak napi ünnepi oltárt emeltek több helyen, köztük egy étteremben is...","id":"20181031_Frida_Kahlo_halottak_napi_oltar_Mexiko_Mexikoi_nagykovetseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0a327d7-e6cf-4ec3-ab21-7632f4921251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"362c8af9-2878-4e64-9cee-4f07e06b1b82","keywords":null,"link":"/kultura/20181031_Frida_Kahlo_halottak_napi_oltar_Mexiko_Mexikoi_nagykovetseg","timestamp":"2018. október. 31. 14:42","title":"Felállították Frida Kahlo halottak napi oltárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0dbd431-98bc-4df1-b8d0-5a947363dda9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem emeltek vádat a filmsztár ellen.","shortLead":"Nem emeltek vádat a filmsztár ellen.","id":"20181031_Nincs_bizonyitek_ra_hogy_Stallone_nemi_eroszakot_kovetett_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0dbd431-98bc-4df1-b8d0-5a947363dda9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79fd8d02-6001-455b-8365-40dcd9cdd98f","keywords":null,"link":"/kultura/20181031_Nincs_bizonyitek_ra_hogy_Stallone_nemi_eroszakot_kovetett_el","timestamp":"2018. október. 31. 09:45","title":"Nincs bizonyíték rá, hogy Stallone nemi erőszakot követett el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a535d16-b37d-4f61-8c87-289b4a7accd1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A volt felcsúti polgármester és Homlok Zsolt üzletember konzorciumban nyerték el a Szabadbattyán–Tapolca–Keszthely-vasútvonal villamosítását.","shortLead":"A volt felcsúti polgármester és Homlok Zsolt üzletember konzorciumban nyerték el...","id":"20181031_Elkezdodott_Meszaros_Lorinc_es_veje_kozos_balatoni_vasutprojektje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a535d16-b37d-4f61-8c87-289b4a7accd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c34f11-acc2-417d-b6ba-f593017a48d2","keywords":null,"link":"/kkv/20181031_Elkezdodott_Meszaros_Lorinc_es_veje_kozos_balatoni_vasutprojektje","timestamp":"2018. október. 31. 14:41","title":"Elkezdődött Mészáros Lőrinc és veje közös balatoni vasútprojektje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38de2317-5180-4662-8643-5dfbfe3c732b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Iskolai lövöldözés bárhol történhet. 