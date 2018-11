Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lánynak Bátaszéken buszra kellett szállnia, de állítólag beszállt egy pár autójába, hogy segítsen nekik benzinkutat találni. ","shortLead":"A lánynak Bátaszéken buszra kellett szállnia, de állítólag beszállt egy pár autójába, hogy segítsen nekik benzinkutat...","id":"20181106_Beszallt_egy_par_autojaba_eltunt_egy_17_eves_lany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e944e72-9206-4f8d-9660-026c4a41a4a5","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Beszallt_egy_par_autojaba_eltunt_egy_17_eves_lany","timestamp":"2018. november. 06. 06:47","title":"Beszállt egy pár autójába, eltűnt egy 17 éves lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efd70aec-8050-4b4d-a602-0cb36ee65adc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Sportautók helyett békák álltak a rajtvonalhoz.","shortLead":"Sportautók helyett békák álltak a rajtvonalhoz.","id":"20181106_Az_ev_legfurcsabb_gyorsulasi_versenye_zajlott_Ausztraliaban__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efd70aec-8050-4b4d-a602-0cb36ee65adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be0f921-ed6f-4429-a215-7a25e2a307d9","keywords":null,"link":"/elet/20181106_Az_ev_legfurcsabb_gyorsulasi_versenye_zajlott_Ausztraliaban__fotok","timestamp":"2018. november. 06. 17:41","title":"Az év legfurcsább gyorsulási versenye zajlott Ausztráliában - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aeee4cd-12ae-46bd-b724-1d28d5223f15","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A játékos eddigi legjobbja a 40. hely volt, most annak ellenére tudott előrelépni, hogy sérülés miatt idő előtt be kellett fejeznie a szezont.","shortLead":"A játékos eddigi legjobbja a 40. hely volt, most annak ellenére tudott előrelépni, hogy sérülés miatt idő előtt be...","id":"20181105_Karriercsucs_Fucsovics_38_a_ferfi_teniszezok_vilagranglistajan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7aeee4cd-12ae-46bd-b724-1d28d5223f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2e93767-e458-45c4-8e52-53ff9fff933b","keywords":null,"link":"/sport/20181105_Karriercsucs_Fucsovics_38_a_ferfi_teniszezok_vilagranglistajan","timestamp":"2018. november. 05. 10:08","title":"Karriercsúcs: Fucsovics 38. a férfi teniszezők világranglistáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35654ac3-125a-4662-af1c-527f604e8c26","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint a régió a jövőben is az európai növekedés forrása lesz, amelyet az illegális migráció sem állíthat meg. ","shortLead":"A miniszterelnök szerint a régió a jövőben is az európai növekedés forrása lesz, amelyet az illegális migráció sem...","id":"20181105_Orban_Sanghajban_Kina_is_felfigyelt_a_kozepeuropai_gazdasagi_novekedesre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35654ac3-125a-4662-af1c-527f604e8c26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"550a0fd9-b2b1-4ea8-a4c7-f27001240810","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Orban_Sanghajban_Kina_is_felfigyelt_a_kozepeuropai_gazdasagi_novekedesre","timestamp":"2018. november. 05. 05:41","title":"Orbán Sanghajban: Kína is felfigyelt a közép-európai gazdasági növekedésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cdf2177-21b6-4e4d-ab71-3262c7d2ba3c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Összesen heten kaptak most ilyen díjat.","shortLead":"Összesen heten kaptak most ilyen díjat.","id":"20181105_Fekete_Gyorgy_is_a_Nemzet_Muvesze_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cdf2177-21b6-4e4d-ab71-3262c7d2ba3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4358777c-8306-4b96-bafa-584fd59e7bad","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_Fekete_Gyorgy_is_a_Nemzet_Muvesze_lett","timestamp":"2018. november. 05. 12:01","title":"Fekete György is a \"Nemzet Művésze\" lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4fd2b7e-9025-4f6b-9153-466adc94b4a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Guy Verhofstadt liberális EP-képviselő egy teherautóra teszi ki Orbánék plakátkampányára adott válaszát, amely Brüsszelt járja majd.","shortLead":"Guy Verhofstadt liberális EP-képviselő egy teherautóra teszi ki Orbánék plakátkampányára adott válaszát, amely...","id":"20181106_Igy_vag_vissza_Orbanek_plaktakampanyanak_egyik_arca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4fd2b7e-9025-4f6b-9153-466adc94b4a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0efbb16e-e02d-4fd7-b056-7fbc879cfd45","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Igy_vag_vissza_Orbanek_plaktakampanyanak_egyik_arca","timestamp":"2018. november. 06. 11:14","title":"\"Orbán először lopott, most el akarja pusztítani Európát\" így vág vissza Orbánék plakátkampányának egyik arca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f3c5884-dc4c-4683-9e1b-7816eeff2281","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindig vannak kiskapuk és mindig lesznek rafinált emberek.","shortLead":"Mindig vannak kiskapuk és mindig lesznek rafinált emberek.","id":"20181104_parkolas_tesla_tavvezerles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f3c5884-dc4c-4683-9e1b-7816eeff2281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9510d49f-b93c-4ce5-a315-ab4086f2e629","keywords":null,"link":"/cegauto/20181104_parkolas_tesla_tavvezerles","timestamp":"2018. november. 05. 07:47","title":"Ilyen parkolási trükköt sem játszottak még meg eddig – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4437ca33-cbc7-4435-afa3-a16f22b9e9a9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A várakozásokat messze felülmúlva, 50 millió dolláros bevétellel indított a hétvégén az észak-amerikai mozikban.","shortLead":"A várakozásokat messze felülmúlva, 50 millió dolláros bevétellel indított a hétvégén az észak-amerikai mozikban.","id":"20181105_Bohem_Rapszodia_film_mozi_nyitohetvege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4437ca33-cbc7-4435-afa3-a16f22b9e9a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6c8b26-2410-4599-a97b-a000c5bfab74","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_Bohem_Rapszodia_film_mozi_nyitohetvege","timestamp":"2018. november. 05. 10:09","title":"Hiába a vegyes kritikai fogadtatás, máris visszahozta az árát a Bohém Rapszódia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]