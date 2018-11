Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25032503-0797-4f0a-8059-303d4f93f2ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Természetvédők bukkantak rá a „bálnabörtönre”, helyi lapok szerint az állatokat kínai oceanáriumoknak adják el.","shortLead":"Természetvédők bukkantak rá a „bálnabörtönre”, helyi lapok szerint az állatokat kínai oceanáriumoknak adják el.","id":"20181107_Tobb_mint_100_balnat_tartanak_fogva_egy_orosz_kikotoben__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25032503-0797-4f0a-8059-303d4f93f2ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354d2c8a-1bfe-428a-b1e0-76ecafae2862","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_Tobb_mint_100_balnat_tartanak_fogva_egy_orosz_kikotoben__video","timestamp":"2018. november. 07. 14:22","title":"Több mint 100 bálnát tartanak fogva egy orosz kikötőben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e446fb8f-c9d6-4dda-869f-68e7c7319979","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A letartóztatás határideje hamarosan lejár, az ügyészség nemsokára vádat emelhet.","shortLead":"A letartóztatás határideje hamarosan lejár, az ügyészség nemsokára vádat emelhet.","id":"20181107_Nehany_napon_belul_vadat_emelhetnek_Czegledy_Csaba_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e446fb8f-c9d6-4dda-869f-68e7c7319979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d02b3d-5728-46b0-a15d-dfbfcdce4723","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Nehany_napon_belul_vadat_emelhetnek_Czegledy_Csaba_ellen","timestamp":"2018. november. 07. 06:50","title":"Néhány napon belül vádat emelhetnek Czeglédy Csaba ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"987e6830-0007-4f58-9798-5ed116d2bad8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Spanyolországban ragadt egy repülőgép, az ott dolgozók közül hat embert is kirúgtak, mert a légitársaság szerint azt hazudták, hogy rosszul szállásolták el őket.","shortLead":"Spanyolországban ragadt egy repülőgép, az ott dolgozók közül hat embert is kirúgtak, mert a légitársaság szerint azt...","id":"20181107_Kirugtak_hat_Ryanairdolgozot_mert_a_repuloter_padlojan_aludtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=987e6830-0007-4f58-9798-5ed116d2bad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4216625a-14b7-4318-a206-6ddd022df164","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Kirugtak_hat_Ryanairdolgozot_mert_a_repuloter_padlojan_aludtak","timestamp":"2018. november. 07. 08:49","title":"Kirúgtak hat Ryanair-dolgozót, mert a repülőtér padlóján aludtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21fa2648-1f78-4125-8e02-a99aff8aaede","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénz nincs, megszorítások vannak. ","shortLead":"Mit keresett a német rendőrség a világ legnagyobb vagyonkezelőjénél? 5600 milliárd eurónál is nagyobb vagyont kezel...","id":"20181108_Merkel_nagypolitikaba_visszatero_kihivoja_aligha_vagyott_ilyen_tipusu_ismertsegre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74fbaf1b-6248-4c47-a70d-4e9b8f256eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60524525-3b49-4a8e-960a-15b3dffa001f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Merkel_nagypolitikaba_visszatero_kihivoja_aligha_vagyott_ilyen_tipusu_ismertsegre","timestamp":"2018. november. 08. 12:21","title":"Merkel nagypolitikába visszatérő kihívója aligha vágyott ilyen típusú ismertségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200d53fb-21a8-479f-b411-dfe948cc557d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Egyesben a tenisz világranglista első húsz helyezettje közé szeretne kerülni a párosban kétszeres világbajnok teniszező.","shortLead":"Egyesben a tenisz világranglista első húsz helyezettje közé szeretne kerülni a párosban kétszeres világbajnok teniszező.","id":"20181108_babos_timea_tenisz_vilagranglista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=200d53fb-21a8-479f-b411-dfe948cc557d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44dee370-40e6-43ef-bccb-0864689d81f3","keywords":null,"link":"/sport/20181108_babos_timea_tenisz_vilagranglista","timestamp":"2018. november. 08. 11:21","title":"Babos hatalmas célt tűzött ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60cc3538-e3dc-4770-9bd9-de6c8707ae08","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ráadásul a kutatásban új vizsgálati eszközt vetettek be.","shortLead":"Ráadásul a kutatásban új vizsgálati eszközt vetettek be.","id":"20181106_Baratkozasban_is_kulonboznek_az_ejjeli_baglyok_es_a_pacsirtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60cc3538-e3dc-4770-9bd9-de6c8707ae08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9d3cda2-af16-460c-ac86-c7f18ca3e04b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181106_Baratkozasban_is_kulonboznek_az_ejjeli_baglyok_es_a_pacsirtak","timestamp":"2018. november. 06. 14:15","title":"Barátkozásban is különböznek az éjjeli baglyok és a pacsirták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f84b9e9-35eb-4e1e-9c8e-198ddcf88de5","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Utánajártunk, mi lett a másfél éve vitákat kavart, szabolcsi space központ tervével, amelyre egy kormányhatározat nyújtott volna (elvi) fedezetet. A gyarapodó Kisvárda árnyékában senyvedő Gyulaháza álma összetört. ","shortLead":"Utánajártunk, mi lett a másfél éve vitákat kavart, szabolcsi space központ tervével, amelyre egy kormányhatározat...","id":"20181108_Gyulahaza_nem_lesz_magyar_Bajkonur_sesztak_miklos_kisvarda_turizmus_urkozpont_space_kozpont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f84b9e9-35eb-4e1e-9c8e-198ddcf88de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c390cfcb-4784-4bcd-8ef5-227d044f314e","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Gyulahaza_nem_lesz_magyar_Bajkonur_sesztak_miklos_kisvarda_turizmus_urkozpont_space_kozpont","timestamp":"2018. november. 08. 11:00","title":"Összetört egy álom, Gyulaháza nem lesz a magyar Bajkonur","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]