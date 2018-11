Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc743b4d-e6f5-4d0c-a36c-14210273f94d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dana Rohrabacher ugyanakkor Putyin \"legjobb washingtoni emberének\" is számított.","shortLead":"Dana Rohrabacher ugyanakkor Putyin \"legjobb washingtoni emberének\" is számított.","id":"20181107_Elbukta_kepviseloi_helyet_Orban_washingtoni_lobbistaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc743b4d-e6f5-4d0c-a36c-14210273f94d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b76aaf59-174c-4dec-88fe-73e63b9547b7","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_Elbukta_kepviseloi_helyet_Orban_washingtoni_lobbistaja","timestamp":"2018. november. 07. 12:05","title":"Elbukta képviselői helyét Orbán washingtoni lobbistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tao-pénzek mellett az önkormányzat is segíti a kisvárdai klubot.","shortLead":"A tao-pénzek mellett az önkormányzat is segíti a kisvárdai klubot.","id":"20181107_97_millio_forintot_adott_Kisvarda_a_focicsapatnak_hogy_a_varos_jo_hiret_noveljek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ac95a7-2aa6-4ee4-a4e0-802ecbbc2894","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_97_millio_forintot_adott_Kisvarda_a_focicsapatnak_hogy_a_varos_jo_hiret_noveljek","timestamp":"2018. november. 07. 12:33","title":"97 millió forintot adott Kisvárda a focicsapatnak, hogy a város jó hírét növeljék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"596e320e-7162-40bd-b3b3-faca3602a64a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokkal színesebb lesz az amerikai politika a félidős választások után. Jönnek a muszlim, latina, bevándorló, őslakos és LGBT képviselők.","shortLead":"Sokkal színesebb lesz az amerikai politika a félidős választások után. Jönnek a muszlim, latina, bevándorló, őslakos és...","id":"20181107_Tortenelmet_irtak_a_nok_Amerikaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=596e320e-7162-40bd-b3b3-faca3602a64a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50537c4e-ff46-49d1-b362-e8a1d0c7ab72","keywords":null,"link":"/elet/20181107_Tortenelmet_irtak_a_nok_Amerikaban","timestamp":"2018. november. 07. 09:38","title":"Történelmet írtak a nők Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1ae1ae-36d6-4056-b697-263076835466","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az élelmiszer-pazarlás elleni küzdelem jegyében egy sörfőző üzemmel társult az élelmiszerlánc.","shortLead":"Az élelmiszer-pazarlás elleni küzdelem jegyében egy sörfőző üzemmel társult az élelmiszerlánc.","id":"20181107_Az_el_nem_adott_kenyerekbol_foz_sort_a_Spar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb1ae1ae-36d6-4056-b697-263076835466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec1e952b-4117-406f-b513-a63c0139f4a9","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Az_el_nem_adott_kenyerekbol_foz_sort_a_Spar","timestamp":"2018. november. 07. 09:18","title":"Az el nem adott kenyerekből főz sört a Spar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35270397-7c9c-4b91-85c6-0dc7ec3ec8cb","c_author":"SPAR","category":"brandchannel","description":"Nemcsak rendkívül költséges, a média minden felületén megjelenő reklámkampányokkal, hanem filléres tételt jelentő, ám vicces, szellemes vagy épp elgondolkodtató gerillamarketing eszközökkel is tömegeket lehet megszólítani. Ezeket az eszközöket ma már, a kisebb vállalkozások mellett, a nagy márkák is előszeretettel alkalmazzák, nem véletlenül.","shortLead":"Nemcsak rendkívül költséges, a média minden felületén megjelenő reklámkampányokkal, hanem filléres tételt jelentő, ám...","id":"spar_20181106_Het_oriasi_es_olcso_otlet__a_legjobb_gerillamarketingkampanyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35270397-7c9c-4b91-85c6-0dc7ec3ec8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b2bb8bd-cb4e-41c6-a653-46f4822d6d99","keywords":null,"link":"/brandchannel/spar_20181106_Het_oriasi_es_olcso_otlet__a_legjobb_gerillamarketingkampanyok","timestamp":"2018. november. 07. 11:30","title":"Hét óriási és olcsó ötlet – a legjobb gerillamarketing-kampányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"SPAR Magyarország","c_partnerlogo":"9615d6e6-8d73-4e29-a76b-e36e534d9f8a","c_partnertag":"SPAR"},{"available":true,"c_guid":"4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Bogotába látogatott a magyar házelnök.","shortLead":"Bogotába látogatott a magyar házelnök.","id":"20181107_Magyar_sikertortenetet_lat_Kover_Laszlo_Kolumbiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d7e6648-9722-433a-9890-0a800c3f4187","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Magyar_sikertortenetet_lat_Kover_Laszlo_Kolumbiaban","timestamp":"2018. november. 07. 08:17","title":"Magyar sikertörténetet lát Kövér László Kolumbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6179d50-26f9-47cc-a5e8-131ecbac74ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Január óta \"üldözi\" a Google azokat a weboldalakat, amelyek átverős felugró ablakokkal irányítják át a felhasználókat egy másik oldalra. Decembertől jön a zéró tolerancia.","shortLead":"Január óta \"üldözi\" a Google azokat a weboldalakat, amelyek átverős felugró ablakokkal irányítják át a felhasználókat...","id":"20181106_google_chrome_71_bongeszo_felugro_ablakok_letiltasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6179d50-26f9-47cc-a5e8-131ecbac74ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1270aca8-2fcf-4b85-8416-cf13816a85cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_google_chrome_71_bongeszo_felugro_ablakok_letiltasa","timestamp":"2018. november. 06. 08:03","title":"Chrome böngésző van a gépén? Decembertől megálljt parancsol a net legidegesítőbb jelenségének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9724068-50ba-46ad-804d-7314786b4ab7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyjából úgy is mehet.","shortLead":"Nagyjából úgy is mehet.","id":"20181106_technoipulse_rocket_z","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9724068-50ba-46ad-804d-7314786b4ab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41299bd-c89c-43eb-a289-d950452b01dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20181106_technoipulse_rocket_z","timestamp":"2018. november. 06. 16:21","title":"Mint egy kisebb víkendház, olyan ez az új orosz terepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]