[{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A benzin literje bruttó 6, a gázolajé 5 forinttal kerül majd kevesebbe.","shortLead":"A benzin literje bruttó 6, a gázolajé 5 forinttal kerül majd kevesebbe.","id":"20181108_Olcsobb_lesz_az_uzemanyag_pentektol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c803e704-7614-492f-b116-368ebfa904ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Olcsobb_lesz_az_uzemanyag_pentektol","timestamp":"2018. november. 08. 09:44","title":"Olcsóbb lesz az üzemanyag péntektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8951bb7f-0a51-4b28-b422-166fb6b867a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Esetünkben az autótuning egyik igen speciális alfajához van szerencsénk, mutatjuk a furcsa négykerekűt.","shortLead":"Esetünkben az autótuning egyik igen speciális alfajához van szerencsénk, mutatjuk a furcsa négykerekűt.","id":"20181108_a_nap_fotoja_5os_bmw_akart_lenni_a_kis_opel_corsa_ez_lett_belole","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8951bb7f-0a51-4b28-b422-166fb6b867a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7440e99-2bb7-4a6f-962b-ee757e49ed34","keywords":null,"link":"/cegauto/20181108_a_nap_fotoja_5os_bmw_akart_lenni_a_kis_opel_corsa_ez_lett_belole","timestamp":"2018. november. 08. 06:41","title":"A nap fotója: 5-ös BMW akart lenni a kis Opel Corsa, ez lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dcd954d-58ca-47d3-b762-f86e5032b3e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És egy egész sereg másik, a Fidesznek szánt fogalom az erős civil társadalomtól a független sajtón át véleményszabadságig. A néppárti kongresszus EU-s értékekről szóló határozatának első négy mondata egy magyar ellenzéki párt közleményében is állhatna. Ehhez képest Deutsch Tamás tegnap még arról számolt be, a liberális szó kimaradt a szövegből, és ezt a Fidesz irányába tett elmozdulásként értékelte. Update: megtaláltuk a kivett liberális szót, de nincs benne sok köszönet.","shortLead":"És egy egész sereg másik, a Fidesznek szánt fogalom az erős civil társadalomtól a független sajtón át...","id":"20181108_Megsem_nyert_a_Fidesz_a_nepparti_hatarozatban_ott_virit_a_liberalis_szo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dcd954d-58ca-47d3-b762-f86e5032b3e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff669db1-d9bf-40ba-83b5-7ba70fab8857","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Megsem_nyert_a_Fidesz_a_nepparti_hatarozatban_ott_virit_a_liberalis_szo","timestamp":"2018. november. 08. 15:58","title":"Mégis ott van a liberális szó a néppárti határozatban, a Fidesz meg is szavazta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5305077-ea35-4936-830b-9ad1fb187678","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oscar-díjas francia zeneszerző 86 éves volt.","shortLead":"Az Oscar-díjas francia zeneszerző 86 éves volt.","id":"20181108_Meghalt_Francis_Lai_a_Love_Story_zeneszerzoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5305077-ea35-4936-830b-9ad1fb187678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"097fc536-074e-41d8-b290-0144a6ab4de8","keywords":null,"link":"/kultura/20181108_Meghalt_Francis_Lai_a_Love_Story_zeneszerzoje","timestamp":"2018. november. 08. 14:15","title":"Meghalt Francis Lai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4741cd12-f5d2-4580-824e-1cecaea680ca","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A magyar statisztikán egy egyszerű trükkel gyorsan lehetne javítani - derül ki a HVG eheti számából.","shortLead":"A magyar statisztikán egy egyszerű trükkel gyorsan lehetne javítani - derül ki a HVG eheti számából.","id":"20181108_magyar_gyerek_szuletes_kulfold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4741cd12-f5d2-4580-824e-1cecaea680ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca399265-82ca-4d45-b02e-5697ee39214f","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_magyar_gyerek_szuletes_kulfold","timestamp":"2018. november. 08. 12:00","title":"Minden tizedik magyar gyerek külföldön születik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormány továbbra is érvénytelennek tartja a Sargentini-jelentésről szóló európai parlamenti döntést, de ettől függetlenül részt vesz az Általános Ügyek Tanácsában a hetedik cikkely szerint indult eljárás megvitatásában, és teljes körű tájékoztatást igyekszik adni minden tagállam számára – közölte Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken sajtótájékoztatón, Budapesten.","shortLead":"A magyar kormány továbbra is érvénytelennek tartja a Sargentini-jelentésről szóló európai parlamenti döntést, de ettől...","id":"20181109_Ervenytelennek_tartja_a_Sargentinijelentest_de_azert_vitazik_rola_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bfbc04d-607c-4beb-a8a5-832281b09943","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Ervenytelennek_tartja_a_Sargentinijelentest_de_azert_vitazik_rola_a_kormany","timestamp":"2018. november. 09. 15:58","title":"Érvénytelennek tartja a Sargentini-jelentést, de azért vitázik róla a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac511f6e-f60e-498a-9db3-66bcdab45b87","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A 14 éves kínai Vang Si-jao kevesebb mint egy perc alatt oldott meg egy 9x9-es négyzetrácsos feladatot a prágai világbajnokságon. ","shortLead":"A 14 éves kínai Vang Si-jao kevesebb mint egy perc alatt oldott meg egy 9x9-es négyzetrácsos feladatot a prágai...","id":"20181108_14_eves_lany_dontotte_meg_a_sudokuzas_vilagrekordjat__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac511f6e-f60e-498a-9db3-66bcdab45b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6ee783-59e2-4b60-af2e-90a37349e809","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_14_eves_lany_dontotte_meg_a_sudokuzas_vilagrekordjat__video","timestamp":"2018. november. 08. 18:45","title":"14 éves lány döntötte meg a sudokuzás világrekordját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9721b3ad-4f14-4370-abb4-26a6af90c163","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Idetartozunk Egyesület indított egy kezdeményezést azután, hogy a Gozsdu Udvarba egy biztonsági őr nem engedett be egy roma társaságot. ","shortLead":"Az Idetartozunk Egyesület indított egy kezdeményezést azután, hogy a Gozsdu Udvarba egy biztonsági őr nem engedett be...","id":"20181109_Osszegyujtik_a_helyeket_ahova_nem_engednek_be_romakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9721b3ad-4f14-4370-abb4-26a6af90c163&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc1d43f0-21d9-42cf-8544-ff6ece30ce6e","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Osszegyujtik_a_helyeket_ahova_nem_engednek_be_romakat","timestamp":"2018. november. 09. 16:52","title":"Összegyűjtik a helyeket, ahova nem engednek be romákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]