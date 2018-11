Kijózanító volt a választási eredmény, a populistákkal szemben nem úgy kell politizálni, mint ahogy azt eddig tette az ellenzék – mondta a Népszavának Szél Bernadett.

A korábbi LMP-s, most már független politikus, országgyűlési képviselő az ottani félidős választások előtt az Egyesült Államokban járt, most pedig az ott tapasztaltakat a munkájába építve dolgozik tovább. Szerinte az, ahogy a választás nyomán a populista-demagóg erők túlsúlyát sikerült mérsékelni, fontos tanulsággal szolgál a magyar ellenzék számára is. „Ehhez leginkább a nők, kiemelten a progresszív baloldaliak növekvő jelenléte kellett – nem csupán a győztes jelöltek körében, de meggyőződésem, hogy a választók között is. Aktivizálni és bevonni – nekünk ez az utunk” – mondta.

A politikus úgy látja, hogy az olyan populistákkal szemben, mint Donald Trump vagy Orbán Viktor, olyan módszer kell, amely ténylegesen visszaadja a társadalom hitét és erejét. Ennek viszont szerinte nem az az útja, hogy a pártpolitikusok arról beszélnek, hogyan osztják egymás közt a jelöléseket, listákat, ki kivel és miről egyezett meg. „Én arról akarok beszélni, ami velünk történik, ami Magyarország ma, és ami a közös munkánk eredményeképp holnap lehet ez az ország.”

Szél hangsúlyozta: ennek érdekében munkatervet alakított ki, szeptemberben például gyermekvédelmi intézményekkel kezdett foglalkozni, novembertől pedig már olyan munkahelyeket is felkeres, ahol többségében nők dolgoznak. „Olyan emberekhez megyek, akik kisebb érdekérvényesítő képességgel rendelkeznek, akik sérülékenyek, és akikre nem figyelnek kellőképpen.”