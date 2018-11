Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c78bd868-bb4e-4aa4-b39c-c61020b9273d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A májusi esküvő egyik kulisszatitkára derült fény egy új könyvből.","shortLead":"A májusi esküvő egyik kulisszatitkára derült fény egy új könyvből.","id":"20181110_Meglepo_dolog_miatt_vitazott_Erzsebet_kiralyno_es_Meghan_Markle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c78bd868-bb4e-4aa4-b39c-c61020b9273d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"313edd13-5942-4da6-b712-c56910a2cf97","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Meglepo_dolog_miatt_vitazott_Erzsebet_kiralyno_es_Meghan_Markle","timestamp":"2018. november. 10. 09:15","title":"Meglepő dolog miatt vitázott Erzsébet királynő és Meghan Markle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d469725d-3bfd-47b5-9aa9-67fe532a667f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Október végén előadás közben lett rosszul, az Operettszínházból kellett kórházba vinni a két felvonás közötti szünetben. A színművész most elmondta, mi történt vele.","shortLead":"Október végén előadás közben lett rosszul, az Operettszínházból kellett kórházba vinni a két felvonás közötti...","id":"20181109_kalloy_molnar_peter_rosszullet_szinhaz_eletmodvaltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d469725d-3bfd-47b5-9aa9-67fe532a667f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf37cab-403f-4b6c-b5fd-4828b450b181","keywords":null,"link":"/elet/20181109_kalloy_molnar_peter_rosszullet_szinhaz_eletmodvaltas","timestamp":"2018. november. 09. 08:53","title":"Jobban van Kálloy Molnár Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6af7bae2-8f2f-49ee-99da-a8d3a99a9ea4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hatalmas adatbázist épít a kormány a 2019-től induló Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtal. A szálláshelyeket arra kötelezik, hogy minden vendég adatait rögzítsék benne.","shortLead":"Hatalmas adatbázist épít a kormány a 2019-től induló Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtal. A szálláshelyeket...","id":"20181109_A_NAV_es_a_rendorseg_is_tudni_fogja_hol_wellnessezik_eppen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6af7bae2-8f2f-49ee-99da-a8d3a99a9ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e1fb9d-5496-4374-8e61-a1b1e28532fc","keywords":null,"link":"/kkv/20181109_A_NAV_es_a_rendorseg_is_tudni_fogja_hol_wellnessezik_eppen","timestamp":"2018. november. 09. 09:25","title":"A NAV és a rendőrség is tudni fogja, hol wellnessezik éppen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c445009d-c9ca-4311-9396-4ed43d581a2d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Álomból vár című lemezt a csapat szokás szerint együtt játszva vette fel, a nagyját hagyományos stúdió helyett egy felsőörsi nyaralóban. Már meghallgatható az album.","shortLead":"Az Álomból vár című lemezt a csapat szokás szerint együtt játszva vette fel, a nagyját hagyományos stúdió helyett...","id":"20181108_Felsoorsi_nyaraloban_rogzitette_uj_albumat_a_Konyha_zenekar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c445009d-c9ca-4311-9396-4ed43d581a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8284b50-86a4-4b37-be46-0ff2cb680d83","keywords":null,"link":"/kultura/20181108_Felsoorsi_nyaraloban_rogzitette_uj_albumat_a_Konyha_zenekar","timestamp":"2018. november. 08. 15:23","title":"Felsőörsi nyaralóban rögzítette új albumát a Konyha zenekar – lemezpremier a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1ab791-a803-48e4-acef-01c87ecd29ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Hatalmas változás jön mindannyiunk életébe, és megrémít, hogy ez rajtam kívül senkit nem aggaszt\" – mondja, nagyon kiakadt a Facebook közösségi oldalra, miközben kitalált valamit.","shortLead":"\"Hatalmas változás jön mindannyiunk életébe, és megrémít, hogy ez rajtam kívül senkit nem aggaszt\" – mondja, nagyon...","id":"20181109_Kasza_Tibi_magyar_kozossegi_oldalon_dolgozik_amitol_olcsobb_lesz_a_kenyer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c1ab791-a803-48e4-acef-01c87ecd29ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0008d8fd-196a-4d04-8d6e-c5de6b4decdb","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Kasza_Tibi_magyar_kozossegi_oldalon_dolgozik_amitol_olcsobb_lesz_a_kenyer","timestamp":"2018. november. 09. 15:34","title":"Kasza Tibi magyar közösségi oldalon dolgozik, amitől olcsóbb lesz a kenyér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ce7035-aa8d-420e-bf7a-b0211e9f25c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába maradt valaki ugyanolyan rokkantsági állapotú, jobb értékelést kapott, emiatt megvonhatták a rokkantsági ellátása nagy részét – mondta ki az Alkotmánybíróság. Most ennek vége lehet.","shortLead":"Hiába maradt valaki ugyanolyan rokkantsági állapotú, jobb értékelést kapott, emiatt megvonhatták a rokkantsági ellátása...","id":"20181109_Kimondta_az_Alkotmanybirosag_jogellenesen_vette_el_a_kormany_a_rokkantnyugdijakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66ce7035-aa8d-420e-bf7a-b0211e9f25c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc816b97-f3b3-40ae-9ea8-00615368a077","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_Kimondta_az_Alkotmanybirosag_jogellenesen_vette_el_a_kormany_a_rokkantnyugdijakat","timestamp":"2018. november. 09. 11:34","title":"Kimondta az Alkotmánybíróság: jogellenesen vette el a kormány a rokkantnyugdíjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c97d9dde-301c-4c00-ba21-ee21e5cc268d","c_author":"","category":"elet","description":"A nemtetszését azzal fejezte ki, hogy a pedagógust megütötte.","shortLead":"A nemtetszését azzal fejezte ki, hogy a pedagógust megütötte.","id":"20181108_Nem_tetszett_a_nagymamanak_hogy_a_tornatanar_guggolasokat_vegeztet_az_unokajaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c97d9dde-301c-4c00-ba21-ee21e5cc268d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea277e0-fb38-490f-bc3c-e51e2987055a","keywords":null,"link":"/elet/20181108_Nem_tetszett_a_nagymamanak_hogy_a_tornatanar_guggolasokat_vegeztet_az_unokajaval","timestamp":"2018. november. 08. 16:59","title":"Nem tetszett a nagymamának, hogy a tornatanár guggolásokat végeztet az unokájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeptember elején egy szórakozóhely előtt ütötték meg többször Sánta Lászlót, a Madách Színház színészét. ","shortLead":"Szeptember elején egy szórakozóhely előtt ütötték meg többször Sánta Lászlót, a Madách Színház színészét. ","id":"20181109_Keresik_ezt_a_ferfit_megverte_a_Madach_Szinhaz_egyik_szineszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"319d043a-97e2-46a8-a334-bb4fd0406ae2","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Keresik_ezt_a_ferfit_megverte_a_Madach_Szinhaz_egyik_szineszet","timestamp":"2018. november. 09. 15:09","title":"Keresik ezt a férfit, megverte a Madách Színház egyik színészét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]