[{"available":true,"c_guid":"734de27f-ae29-499a-9cfd-a23ffe24a49f","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Attila, a hunok királya és Drakula is az „ősük” volt, ha úgy alakult, vidáman ugratták egymást Mária Teréziával, udvaruknál pedig nem kisebb kaliberű zeneszerző tevékenykedett, mint Joseph Haydn. Ők voltak a híres Esterházyak. Ám ismerjük-e őket igazán, különösen a róluk fennmaradt, nem egyszer szórakoztató anekdotákat? ","shortLead":"Attila, a hunok királya és Drakula is az „ősük” volt, ha úgy alakult, vidáman ugratták egymást Mária Teréziával...","id":"feelaustria_20181030_5_sosem_hallott_tortenet_az_Esterhazy_csaladrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=734de27f-ae29-499a-9cfd-a23ffe24a49f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95ed4c15-3066-4c94-ab9e-b48259518009","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20181030_5_sosem_hallott_tortenet_az_Esterhazy_csaladrol","timestamp":"2018. november. 10. 07:30","title":"5 sosem hallott történet az Esterházy családról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"eb816317-b014-46f2-966d-0ed224f0efc8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy tűnik, nem lesz nagy felhajtás, külföldi vendég. ","shortLead":"Úgy tűnik, nem lesz nagy felhajtás, külföldi vendég. ","id":"20181110_mol_vidi_fc_sostoi_stadion_megnyito_ujpest_fc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb816317-b014-46f2-966d-0ed224f0efc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fbb28c1-8c93-44cf-9fa1-16087abed889","keywords":null,"link":"/sport/20181110_mol_vidi_fc_sostoi_stadion_megnyito_ujpest_fc","timestamp":"2018. november. 10. 12:42","title":"Megvan, ki ellen játszik a Vidi új stadionja avatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22d58a4-9350-460e-8b49-1d2bb344246c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ausztrál rendőrség közölte, hogy ekként kezelik az esetet, amelyben egy ember meghalt.","shortLead":"Az ausztrál rendőrség közölte, hogy ekként kezelik az esetet, amelyben egy ember meghalt.","id":"20181109_melbourne_keses_tamadas_terrorcselekmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e22d58a4-9350-460e-8b49-1d2bb344246c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c66d19c-2d4f-45d6-86a1-c01a9368d48d","keywords":null,"link":"/vilag/20181109_melbourne_keses_tamadas_terrorcselekmeny","timestamp":"2018. november. 09. 13:38","title":"Terrorcselekmény a melbourne-i késes támadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c445009d-c9ca-4311-9396-4ed43d581a2d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Álomból vár című lemezt a csapat szokás szerint együtt játszva vette fel, a nagyját hagyományos stúdió helyett egy felsőörsi nyaralóban. Már meghallgatható az album.","shortLead":"Az Álomból vár című lemezt a csapat szokás szerint együtt játszva vette fel, a nagyját hagyományos stúdió helyett...","id":"20181108_Felsoorsi_nyaraloban_rogzitette_uj_albumat_a_Konyha_zenekar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c445009d-c9ca-4311-9396-4ed43d581a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8284b50-86a4-4b37-be46-0ff2cb680d83","keywords":null,"link":"/kultura/20181108_Felsoorsi_nyaraloban_rogzitette_uj_albumat_a_Konyha_zenekar","timestamp":"2018. november. 08. 15:23","title":"Felsőörsi nyaralóban rögzítette új albumát a Konyha zenekar – lemezpremier a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c99df3-9dc0-4cf3-acce-53a60752aa25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csendes, nyugodt lakóövezet volt a békásmegyeri környék, de egy törvénymódosítás mindent megváltoztatott. A helyi dohányboltban cigarettán kívül már alkoholt is árulnak.","shortLead":"Csendes, nyugodt lakóövezet volt a békásmegyeri környék, de egy törvénymódosítás mindent megváltoztatott. A helyi...","id":"20181110_Kocsma_lett_a_dohanyboltbol_Bekasmegyeren_haborognak_a_lakok__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0c99df3-9dc0-4cf3-acce-53a60752aa25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9af2124-7996-47c6-bed5-569c765743ed","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Kocsma_lett_a_dohanyboltbol_Bekasmegyeren_haborognak_a_lakok__video","timestamp":"2018. november. 10. 12:11","title":"Kocsma lett a dohányboltból Békásmegyeren, háborognak a lakók – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4428c751-e682-49b4-9029-a9a530af719f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyan ez a mostani szombat munkanap, de lassan itt van a 2019-es év és van egy jó hírünk: jövőre is jó sok hosszú hétvége lesz.","shortLead":"Ugyan ez a mostani szombat munkanap, de lassan itt van a 2019-es év és van egy jó hírünk: jövőre is jó sok hosszú...","id":"20181110_Jovore_is_duskalunk_a_hosszu_hetvegekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4428c751-e682-49b4-9029-a9a530af719f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228577ed-d768-428a-b073-7b29e8825ddf","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Jovore_is_duskalunk_a_hosszu_hetvegekben","timestamp":"2018. november. 10. 10:32","title":"Jövőre is dúskálunk a hosszú hétvégékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87751b2a-6e38-45b2-8e62-8e603f6bf9d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rengetegen próbálnak bejutni a londoni előadására.","shortLead":"Rengetegen próbálnak bejutni a londoni előadására.","id":"20181108_Tizezrek_keszultek_Michell_Obamara_aztan_csalodtak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87751b2a-6e38-45b2-8e62-8e603f6bf9d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c23e1ac-3db9-4194-a028-5d32b46e2bf0","keywords":null,"link":"/elet/20181108_Tizezrek_keszultek_Michell_Obamara_aztan_csalodtak","timestamp":"2018. november. 08. 15:08","title":"Tízezrek készültek Michelle Obamára, aztán csalódtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e40888a6-f07c-4b19-8f59-3e6706e1cd70","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Egy földhaszonbérleti szerződés meghosszabbításáról szóló per kapcsán mondta ki az Ab, hogy egy később hozott szankciót nem alkalmazhatnak egy korábbi ügyre. ","shortLead":"Egy földhaszonbérleti szerződés meghosszabbításáról szóló per kapcsán mondta ki az Ab, hogy egy később hozott szankciót...","id":"20181109_Nem_buntethetik_duplan_a_szabalysertot__mondta_ki_az_Ab","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e40888a6-f07c-4b19-8f59-3e6706e1cd70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf948f2-7695-4f31-b315-c85487f8e5a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_Nem_buntethetik_duplan_a_szabalysertot__mondta_ki_az_Ab","timestamp":"2018. november. 09. 15:57","title":"Nem büntethetik duplán a szabálysértőt – mondta ki az Ab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]