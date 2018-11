Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94c8c484-6deb-46f3-9333-483fc9037dfd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szokatlanul jók vagyunk az uniós pénzek elherdálásában – írta Raskó György.","shortLead":"Szokatlanul jók vagyunk az uniós pénzek elherdálásában – írta Raskó György.","id":"20181112_Rasko_Gyorgy_sok_borasz_csodapalotat_medencet_epit_a_tamogatasbol_a_baratainak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94c8c484-6deb-46f3-9333-483fc9037dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a14f9f49-ecf0-4a59-b8cf-96fc6429e790","keywords":null,"link":"/kkv/20181112_Rasko_Gyorgy_sok_borasz_csodapalotat_medencet_epit_a_tamogatasbol_a_baratainak","timestamp":"2018. november. 12. 17:01","title":"Raskó György: Sok „borász” csodapalotát, medencét épít a támogatásból a barátainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e456a00d-a7f6-48a5-8a45-18499b1e6c40","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Amerikában élő nő talált a nagyapja hagyatékában egy albumnyi képet arról, ahogyan náci csapatok zsidók lakásait, boltjait és zsinagógákat fosztanak ki és gyújtanak fel. ","shortLead":"Egy Amerikában élő nő talált a nagyapja hagyatékában egy albumnyi képet arról, ahogyan náci csapatok zsidók lakásait...","id":"20181113_EddigsohanemltottfotkkerltekelaKristlyjszakrl","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e456a00d-a7f6-48a5-8a45-18499b1e6c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc73d4ce-4822-4fe0-b331-88831f64791c","keywords":null,"link":"/elet/20181113_EddigsohanemltottfotkkerltekelaKristlyjszakrl","timestamp":"2018. november. 13. 16:10","title":"Eddig soha nem látott fotók kerültek elő a Kristályéjszakáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c27c194-a5f1-4f5b-9f43-8df249cb6ad5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lezárta a nyomozást a rendőrség, már az ügyészség előtt van az ügy.","shortLead":"Lezárta a nyomozást a rendőrség, már az ügyészség előtt van az ügy.","id":"20181113_vadaszat_gondatlansag_szabalyszeges_vadasz_hajto_vadaszbaleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c27c194-a5f1-4f5b-9f43-8df249cb6ad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"810d5263-d75e-4602-9392-808a1cf6fb67","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_vadaszat_gondatlansag_szabalyszeges_vadasz_hajto_vadaszbaleset","timestamp":"2018. november. 13. 10:49","title":"Meghalt egy hajtó, mert szabályt szegett a vadász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5502eb-1cd9-47d9-8d88-cc973c4ea744","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Felmondott az SBO osztályvezető főorvosa, vele együtt a főnővér is, de állítólag mások is erre készülnek. Mostanra lett ugyanis elegük a ki nem fizetett pluszmunkából. Januárra így akár ki is ürülhet az SBO Orosházán, bár úgy tudjuk, a menedzsment szerint nincs gond, mert sorra jönnek a jelentkezők az üres helyekre. ","shortLead":"Felmondott az SBO osztályvezető főorvosa, vele együtt a főnővér is, de állítólag mások is erre készülnek. Mostanra lett...","id":"20181113_Sorra_mondanak_fel_az_oroshazi_korhaz_Surgossegi_Osztalyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a5502eb-1cd9-47d9-8d88-cc973c4ea744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64c3450-51a8-4368-ae08-97ec719f21dc","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_Sorra_mondanak_fel_az_oroshazi_korhaz_Surgossegi_Osztalyan","timestamp":"2018. november. 13. 16:00","title":"\"Bűncselekményben nem veszünk részt\" – kritikus állapot jön az orosházi sürgősségin?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99461bc-3f0f-438f-8c39-7bb07ab3ccde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök, aki Magyarországra menekült, hogy politikai menedékjogot kérjen, Orbán Viktor házában is megfordult – jelentette az 1TV nevű macedón televízió tudósítója. Orbán sajtófőnöke szerint ez kacsa.","shortLead":"Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök, aki Magyarországra menekült, hogy politikai menedékjogot kérjen, Orbán...","id":"20181114_orban_viktor_nikola_gruevszki_havasi_bertalan_politikai_menedekjog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e99461bc-3f0f-438f-8c39-7bb07ab3ccde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f8ee5e2-fd82-4e24-b133-08a6f4e1d34f","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_orban_viktor_nikola_gruevszki_havasi_bertalan_politikai_menedekjog","timestamp":"2018. november. 14. 14:01","title":"Havasi: Kacsa, hogy Gruevszki a miniszterelnök házában lakik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee1c8b6f-a54b-4b71-ab2a-0619ac4ce55b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbi híreknek megfelelően a Samsung bejelentette új lapkakészletét, az Exynos 9820-at, amely a jövő évi csúcstelefonokban mutathatja majd meg a tudását.","shortLead":"A korábbi híreknek megfelelően a Samsung bejelentette új lapkakészletét, az Exynos 9820-at, amely a jövő évi...","id":"20181114_samsung_exynos_9820_nyolcmagos_8nmes_lapkakeszlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee1c8b6f-a54b-4b71-ab2a-0619ac4ce55b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ff8606-ae31-4840-b899-6d650203d07e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_samsung_exynos_9820_nyolcmagos_8nmes_lapkakeszlet","timestamp":"2018. november. 14. 10:38","title":"Minden kiderült: bejelentették az új Samsung-szuperchipet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d3fe8c-d7e2-4ce4-8362-b0ab1cba43aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Amnesty International szerint Aung Szú Szan Kjí tudott a muszlim kisebbség elleni erőszakról, mégis hallgatott.\r

\r

","shortLead":"Az Amnesty International szerint Aung Szú Szan Kjí tudott a muszlim kisebbség elleni erőszakról, mégis hallgatott.\r

\r

","id":"20181112_Visszavontak_a_rohingjak_meszarlasat_vegignezo_mianmari_vezeto_ujabb_kitunteteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51d3fe8c-d7e2-4ce4-8362-b0ab1cba43aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58b74bc-2cd7-41ae-aeb9-ca8296b82bc1","keywords":null,"link":"/vilag/20181112_Visszavontak_a_rohingjak_meszarlasat_vegignezo_mianmari_vezeto_ujabb_kitunteteset","timestamp":"2018. november. 12. 21:04","title":"Újabb kitüntetést vontak vissza a rohingják mészárlását tétlenül tűrő mianmari vezetőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6971066-375d-45b5-981e-a25509d06a9a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes újdonsága gyorsan tankolható hidrogénnel ,és az akkumulátorában tárolt energiával is működhet.","shortLead":"A Mercedes újdonsága gyorsan tankolható hidrogénnel ,és az akkumulátorában tárolt energiával is működhet.","id":"20181114_ilyen_meg_nem_volt_piacon_a_vilag_elso_uzemanyagcellas_hibrid_autoja_mercedes_glc_fcell_suv_divatterepjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6971066-375d-45b5-981e-a25509d06a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15c48f8a-59fb-4f93-a1df-61c36c07a273","keywords":null,"link":"/cegauto/20181114_ilyen_meg_nem_volt_piacon_a_vilag_elso_uzemanyagcellas_hibrid_autoja_mercedes_glc_fcell_suv_divatterepjaro","timestamp":"2018. november. 14. 11:21","title":"Ilyen még nem volt: piacon a világ első üzemanyagcellás hibrid villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]