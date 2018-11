Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e6e1f0b-c3be-40c1-adf8-fa33eb8821a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Javítási programot indított az Apple, miután kiderült, gond van néhány iPhone X érintőképernyőjével. Pontos számot ugyan nem tudni, hány készülék érintett, de bizonyosan nem marginális a gond, ha az Apple megteszi ezt a lépést.","shortLead":"Javítási programot indított az Apple, miután kiderült, gond van néhány iPhone X érintőképernyőjével. Pontos számot...","id":"20181114_apple_iphone_x_kijelzohiba_rossz_kepernyo_ingyenes_csereprogram","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e6e1f0b-c3be-40c1-adf8-fa33eb8821a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12fa7799-5499-4d67-a82c-2ff6b5d528a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_apple_iphone_x_kijelzohiba_rossz_kepernyo_ingyenes_csereprogram","timestamp":"2018. november. 14. 17:03","title":"Beismerte az Apple: gondok vannak az iPhone X kijelzőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség fegyveres rablás kísérlete miatt nyomoz.","shortLead":"A rendőrség fegyveres rablás kísérlete miatt nyomoz.","id":"20181114_zsakmany_nelkul_lepett_meg_a_fegyveres_rablo_a_rakosmenti_jyskbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0451516a-0693-4520-a6e2-ff887c7de6c6","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_zsakmany_nelkul_lepett_meg_a_fegyveres_rablo_a_rakosmenti_jyskbol","timestamp":"2018. november. 14. 12:18","title":"Zsákmány nélkül lépett meg a fegyveres rabló a rákosmenti Jyskből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezetek 10 százalék feletti minimálbér-emelést szeretnének, a cégek ennél kisebb emeléssel szeretnék megúszni. A kormány érdeke, hogy a munkáltatók és a munkavállalók képviselői egyezségre jussanak a 2019-es minimálbérekről – mondta Varga Mihály.","shortLead":"A szakszervezetek 10 százalék feletti minimálbér-emelést szeretnének, a cégek ennél kisebb emeléssel szeretnék...","id":"20181113_Megkezdodtek_a_minimalbertargyalasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eecc498-187c-46a4-8d12-6c18a4329895","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_Megkezdodtek_a_minimalbertargyalasok","timestamp":"2018. november. 13. 11:26","title":"Megkezdődtek a minimálbér-tárgyalások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hírcsatorna Trump mellett többek ellen is keresetet indított, miután kitiltották állandó fehér házi tudósítójukat. ","shortLead":"A hírcsatorna Trump mellett többek ellen is keresetet indított, miután kitiltották állandó fehér házi tudósítójukat. ","id":"20181113_A_CNN_beperli_Trumpot_a_kitiltott_ujsagiroja_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05022b5-24f1-491b-9f0f-0ed4e9fa8616","keywords":null,"link":"/vilag/20181113_A_CNN_beperli_Trumpot_a_kitiltott_ujsagiroja_miatt","timestamp":"2018. november. 13. 17:01","title":"A CNN beperli Trumpot a kitiltott újságírója miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c68699c-9288-4853-88ef-6cb5497f5ccf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A korábban érinthetetlen fideszes politikust korrupciós ügyekkel vádolják, mentelmi jogát is felfüggesztették.","shortLead":"A korábban érinthetetlen fideszes politikust korrupciós ügyekkel vádolják, mentelmi jogát is felfüggesztették.","id":"20181114_Rendorok_rohantak_meg_Simonka_Gyorgy_birtokait_lakasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c68699c-9288-4853-88ef-6cb5497f5ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48bd2173-b705-4f28-91e1-93dd8f7b7462","keywords":null,"link":"/kkv/20181114_Rendorok_rohantak_meg_Simonka_Gyorgy_birtokait_lakasat","timestamp":"2018. november. 14. 20:46","title":"Rendőrök rohanták le Simonka György birtokait, lakását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közérdekű munkára ítélhetik a férfit, mert a szakítás után többször is hamisan feljelentette volt élettársát. ","shortLead":"Közérdekű munkára ítélhetik a férfit, mert a szakítás után többször is hamisan feljelentette volt élettársát. ","id":"20181114_Bosszubol_feljelentette_volt_elettarsat_de_o_huzta_a_rovidebbet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f923fa0f-154c-4464-8bef-1b573a602049","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Bosszubol_feljelentette_volt_elettarsat_de_o_huzta_a_rovidebbet","timestamp":"2018. november. 14. 09:23","title":"Bosszúból feljelentette volt élettársát, de ő húzta a rövidebbet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c9f2e98-c730-441a-ac1e-14e5bd1cf579","c_author":"Kovács Gábor","category":"elet","description":"Minden kocsma megtalálja a maga közönségét. Vagy fordítva? \r

\r

","shortLead":"Minden kocsma megtalálja a maga közönségét. Vagy fordítva? \r

\r

","id":"20181113_Kruzolas_a_bulinegyedben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c9f2e98-c730-441a-ac1e-14e5bd1cf579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf8db574-5d3a-4408-9d58-8491f558a9f6","keywords":null,"link":"/elet/20181113_Kruzolas_a_bulinegyedben","timestamp":"2018. november. 13. 17:10","title":"Krúzolás a bulinegyedben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7416f9b-3660-4cfd-a039-657c2966d044","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hatóságok először vizsgálatot indítottak, majd eljárást kezdtek, a rendőrség is nyomoz. De a területre még mindig bárki bemehet.","shortLead":"A hatóságok először vizsgálatot indítottak, majd eljárást kezdtek, a rendőrség is nyomoz. De a területre még mindig...","id":"20181114_Eljarast_inditottak_az_Obudan_a_Dunaba_szivargo_mergek_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7416f9b-3660-4cfd-a039-657c2966d044&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"613b13d8-9f82-4913-bffe-78e10b1acffa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_Eljarast_inditottak_az_Obudan_a_Dunaba_szivargo_mergek_ugyeben","timestamp":"2018. november. 14. 20:04","title":"Eljárást indítottak az Óbudán a Dunába szivárgó mérgek ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]