[{"available":true,"c_guid":"9cdfbfa1-5fbd-40be-8865-005f475cce54","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jövő héten hazánkban koncertező páros új videóklipje a Miami Vice, illetve a Bad Boys jegyében fogant. És nem egy sok száz lóerős izomautó, hanem egy elérhető árú kis sportkocsi szerepel benne.","shortLead":"A jövő héten hazánkban koncertező páros új videóklipje a Miami Vice, illetve a Bad Boys jegyében fogant. És nem egy sok...","id":"20181115_a_hamarosan_hozzank_erkezo_sting_es_shaggy_egy_izgalmas_kis_olasz_sportautoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cdfbfa1-5fbd-40be-8865-005f475cce54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb3481d-1a38-41c0-b096-a20639d084a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20181115_a_hamarosan_hozzank_erkezo_sting_es_shaggy_egy_izgalmas_kis_olasz_sportautoban","timestamp":"2018. november. 15. 08:21","title":"A Budapestre érkező Sting és Shaggy egy izgalmas kis olasz sportautóban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több rendőrautó és helyszínelő tűnt fel kedd éjjel a XVII. kerületi Jysk áruház környékén, a hatóság hírzárlatot rendelt el.","shortLead":"Több rendőrautó és helyszínelő tűnt fel kedd éjjel a XVII. kerületi Jysk áruház környékén, a hatóság hírzárlatot...","id":"20181114_Rendorok_leptek_el_a_XVII_keruleti_Jysk_kornyeket_keso_estig_helyszineltek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34ec91e-e986-4a3f-97b9-afa888647de7","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Rendorok_leptek_el_a_XVII_keruleti_Jysk_kornyeket_keso_estig_helyszineltek","timestamp":"2018. november. 14. 05:10","title":"Rendőrök lepték el a XVII. kerületi Jysk környékét, késő estig helyszíneltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e456a00d-a7f6-48a5-8a45-18499b1e6c40","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Amerikában élő nő talált a nagyapja hagyatékában egy albumnyi képet arról, ahogyan náci csapatok zsidók lakásait, boltjait és zsinagógákat fosztanak ki és gyújtanak fel. ","shortLead":"Egy Amerikában élő nő talált a nagyapja hagyatékában egy albumnyi képet arról, ahogyan náci csapatok zsidók lakásait...","id":"20181113_EddigsohanemltottfotkkerltekelaKristlyjszakrl","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e456a00d-a7f6-48a5-8a45-18499b1e6c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc73d4ce-4822-4fe0-b331-88831f64791c","keywords":null,"link":"/elet/20181113_EddigsohanemltottfotkkerltekelaKristlyjszakrl","timestamp":"2018. november. 13. 16:10","title":"Eddig soha nem látott fotók kerültek elő a Kristályéjszakáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cdd2596-b61a-401b-8722-031fd9bd953a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kis tömeg, kis fogyasztás, relatíve nagy hatótávolság. Ezek a legújabb villanyautó legfontosabb ütőkártyái. ","shortLead":"Kis tömeg, kis fogyasztás, relatíve nagy hatótávolság. Ezek a legújabb villanyautó legfontosabb ütőkártyái. ","id":"20181113_ketszemelyes_elektromos_torpeauto_kifejezetten_ingazashoz_kinai_villanyauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cdd2596-b61a-401b-8722-031fd9bd953a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac4929c2-a18d-4012-92ee-f3ccac325ec6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181113_ketszemelyes_elektromos_torpeauto_kifejezetten_ingazashoz_kinai_villanyauto","timestamp":"2018. november. 13. 13:21","title":"Kétszemélyes elektromos törpeautó kifejezetten ingázáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn egy rövid ideig világszerte akadoztak a Google szolgáltatásai, jelen állás szerint pedig úgy tűnik, a hibát pedig nem a mi készülékünkben kell keresni. A feltételezések szerint kibertámadás érte a Google-t, de az is lehet, hogy csupán technikai probléma lépett fel a kiszolgálói oldalon.","shortLead":"Hétfőn egy rövid ideig világszerte akadoztak a Google szolgáltatásai, jelen állás szerint pedig úgy tűnik, a hibát...","id":"20181113_kibertamadas_google_border_gateway_protocol_bgp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d1ebea-7241-44f9-9c91-9d860e6acdf4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_kibertamadas_google_border_gateway_protocol_bgp","timestamp":"2018. november. 13. 11:33","title":"Kibertámadás érhette a Google-t, elterelték a cég forgalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be275f3-b8ee-4ddd-b725-ea7c65efec5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független jelölt azt kéri, az előválasztás lezárultáig senki ne tárgyaljon budapesti pozíciókról, mert erről az előválasztásnak kellene döntenie. ","shortLead":"A független jelölt azt kéri, az előválasztás lezárultáig senki ne tárgyaljon budapesti pozíciókról, mert erről...","id":"20181114_Puzser_komolyan_veszi_az_elovalasztast_be_is_szolt_az_MSZPnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1be275f3-b8ee-4ddd-b725-ea7c65efec5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1615a13d-f7d6-4f09-8bef-22623006b246","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Puzser_komolyan_veszi_az_elovalasztast_be_is_szolt_az_MSZPnek","timestamp":"2018. november. 14. 08:10","title":"Puzsér komolyan veszi az előválasztást, be is szólt az MSZP-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c42854c-a3c7-488a-975b-534153cd4f82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"December 7-től a Sony konzolján is játszható lesz a hazánkban is igen népszerű PlayerUnknown's Battlegrounds. ","shortLead":"December 7-től a Sony konzolján is játszható lesz a hazánkban is igen népszerű PlayerUnknown's Battlegrounds. ","id":"20181113_pubg_playerunknownss_battlegrounds_playstation_4_megjelenes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c42854c-a3c7-488a-975b-534153cd4f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9afad3bb-589a-4032-ace9-6b3ba0eaffca","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_pubg_playerunknownss_battlegrounds_playstation_4_megjelenes","timestamp":"2018. november. 13. 17:33","title":"Itt a bejelentés: PlayStationre is megjelenik az utóbbi idők egyik legjobb játéka, a PUBG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4fd2b7e-9025-4f6b-9153-466adc94b4a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A plakátot szállító teherautó az európai liberálisoké, de a Momentum most Magyarországra hozza, azon belül is a Pancho Aréna elé.","shortLead":"A plakátot szállító teherautó az európai liberálisoké, de a Momentum most Magyarországra hozza, azon belül is a Pancho...","id":"20181114_Felcsutra_viszi_a_Momentum_az_Orbant_tolvajkent_feltunteto_plakatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4fd2b7e-9025-4f6b-9153-466adc94b4a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51964422-fefc-4eda-93f5-2ba208227fd2","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Felcsutra_viszi_a_Momentum_az_Orbant_tolvajkent_feltunteto_plakatot","timestamp":"2018. november. 14. 18:00","title":"Felcsútra viszi a Momentum az Orbánt tolvajként feltüntető plakátot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]