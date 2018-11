Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e366ea56-c248-4b93-847d-19967a0b5547","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legerősebb számítógépében 2,4 millió processzormag van, a másodikban \"csak\" 1,6 millió.","shortLead":"A világ legerősebb számítógépében 2,4 millió processzormag van, a másodikban \"csak\" 1,6 millió.","id":"20181114_szuperszamitogep_amerika_egyesult_allamok_usa_summit_sierra_ibm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e366ea56-c248-4b93-847d-19967a0b5547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9cddb4-c3aa-4232-b17a-37cbed93fb68","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_szuperszamitogep_amerika_egyesult_allamok_usa_summit_sierra_ibm","timestamp":"2018. november. 14. 11:03","title":"Íme a friss lista: ezek most a leggyorsabb számítógépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"617355b4-a647-4c0f-b710-025bce7a0831","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A közpénzből fenntartott gimnáziumnak kell végül bírságot fizetnie, amiért a biológia-szakkörben állatokat – köztük egy még élő kiscsibét – boncoltak tizenéves diákok, derül ki a hvg.hu birtokába került kormányhivatali határozatból. A rendőrség korábban megszüntette a nyomozást, a hatóság viszont elfogadhatatlannak tartja, hogy egy állami oktatási intézményben állatokat öljenek le „elfogadható ok nélkül”. A szakkört vezető tanár is megszólalt, szerinte egy húsevő társadalomban mindez „üres és visszataszító” képmutatás.","shortLead":"A közpénzből fenntartott gimnáziumnak kell végül bírságot fizetnie, amiért a biológia-szakkörben állatokat – köztük...","id":"20181114_Az_allatok_leoleseben_a_diakok_is_segedkezhettek__buntettek_az_iskolai_boncolasert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=617355b4-a647-4c0f-b710-025bce7a0831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34e3c0b-27db-4ab0-9101-fe29305519fd","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Az_allatok_leoleseben_a_diakok_is_segedkezhettek__buntettek_az_iskolai_boncolasert","timestamp":"2018. november. 14. 06:30","title":"„A leölésben a diákok is segédkezhettek” – büntettek az iskolai állatboncolásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cdd2596-b61a-401b-8722-031fd9bd953a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kis tömeg, kis fogyasztás, relatíve nagy hatótávolság. Ezek a legújabb villanyautó legfontosabb ütőkártyái. ","shortLead":"Kis tömeg, kis fogyasztás, relatíve nagy hatótávolság. Ezek a legújabb villanyautó legfontosabb ütőkártyái. ","id":"20181113_ketszemelyes_elektromos_torpeauto_kifejezetten_ingazashoz_kinai_villanyauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cdd2596-b61a-401b-8722-031fd9bd953a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac4929c2-a18d-4012-92ee-f3ccac325ec6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181113_ketszemelyes_elektromos_torpeauto_kifejezetten_ingazashoz_kinai_villanyauto","timestamp":"2018. november. 13. 13:21","title":"Kétszemélyes elektromos törpeautó kifejezetten ingázáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00e0620-ef99-47b3-9aac-2a8b9c737ac4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De nem ezért.","shortLead":"De nem ezért.","id":"20181112_Bortonbe_megy_az_angol_hazaspar_akik_Hitlernek_neveztek_el_gyerekuket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a00e0620-ef99-47b3-9aac-2a8b9c737ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0821a079-4200-4d9c-b257-cbf25bfe9869","keywords":null,"link":"/elet/20181112_Bortonbe_megy_az_angol_hazaspar_akik_Hitlernek_neveztek_el_gyerekuket","timestamp":"2018. november. 12. 17:44","title":"Börtönbe megy az angol házaspár, amely Hitlernek nevezte el gyerekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b68c471-2a0d-4f71-947a-ff4a83ae77bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokak számára már unalmas a Model S külcsínje, de szerencsére akadnak olyan cégek, amelyek egyedivé tudják tenni a nagy Tesla szedán designját.","shortLead":"Sokak számára már unalmas a Model S külcsínje, de szerencsére akadnak olyan cégek, amelyek egyedivé tudják tenni a nagy...","id":"20181114_ha_superman_autot_szeretne_velhetoen_erre_a_kulonleges_teslara_csapna_le_tesla_model_s_villanyauto_tuning","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b68c471-2a0d-4f71-947a-ff4a83ae77bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2e2e91-2b87-4f4f-b620-1f65402a943d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181114_ha_superman_autot_szeretne_velhetoen_erre_a_kulonleges_teslara_csapna_le_tesla_model_s_villanyauto_tuning","timestamp":"2018. november. 14. 13:21","title":"Ha Superman autót szeretne, vélhetően erre a különleges Teslára csapna le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc063df1-37f4-4cfa-86ce-07a2812d433f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Második alkalommal szervezik meg A zene éjszakája – csak klasszikusan című eseményt, ennek keretében november 17-én, nyolc budapesti szórakozóhelyen adnak éjfélig klasszikus zenei minikoncerteket. ","shortLead":"Második alkalommal szervezik meg A zene éjszakája – csak klasszikusan című eseményt, ennek keretében november 17-én...","id":"20181114_Egy_ejszakara_bekoltozik_Beethoven_es_Vivaldi_a_budapesti_kocsmakba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc063df1-37f4-4cfa-86ce-07a2812d433f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98fea7aa-3601-45ba-8af2-650bd49d1074","keywords":null,"link":"/kultura/20181114_Egy_ejszakara_bekoltozik_Beethoven_es_Vivaldi_a_budapesti_kocsmakba","timestamp":"2018. november. 14. 10:56","title":"Egy éjszakára beköltözik Beethoven és Vivaldi a budapesti kocsmákba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Samu Tamás Gergő a szakadár Luhanszki Népköztársaságban tartott népszavazáson járt megfigyelőként. A Jobbik azt mondja, nem tudott erről. Annak idején Kovács Béla még a krími népszavazáson volt jelen.","shortLead":"Samu Tamás Gergő a szakadár Luhanszki Népköztársaságban tartott népszavazáson járt megfigyelőként. A Jobbik azt mondja...","id":"20181112_Keletukrajnai_szakadar_valasztason_volt_megfigyelo_egy_jobbikos_politikus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8412948a-57c1-4e0f-8def-636b94be2097","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Keletukrajnai_szakadar_valasztason_volt_megfigyelo_egy_jobbikos_politikus","timestamp":"2018. november. 12. 20:02","title":"Kelet-ukrajnai szakadár választáson volt megfigyelő egy jobbikos politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39eb3fad-82fb-4294-8853-98d2696c0a6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár az unió csalás elleni hivatala, az OLAF egyértelmű csalásokat tárt fel, a magyar hatóságok bűncselekmény hiányában mégis megszüntették az Elios-ügyben indult eljárást. Emiatt tüntetett ma a Nemzeti Nyomozó Iroda épületénél a Főnix Mozgalom.","shortLead":"Bár az unió csalás elleni hivatala, az OLAF egyértelmű csalásokat tárt fel, a magyar hatóságok bűncselekmény hiányában...","id":"20181112_elios_nemzeti_nyomozo_iroda_fonix_mozgalom_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39eb3fad-82fb-4294-8853-98d2696c0a6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3123eaf-a588-4d64-ae96-c4a76a640e4e","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_elios_nemzeti_nyomozo_iroda_fonix_mozgalom_tuntetes","timestamp":"2018. november. 12. 19:03","title":"\"Mégis mi folyik itt?!\" – Tüntettek a lezárt Elios-ügy miatt az NNI épületénénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]