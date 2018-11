Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"300b3246-a072-45c5-b6fa-6a97baa391aa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bizonytalan időre elhalasztják a tavaszra tervezett saját produkcióik színpadra állítását.","shortLead":"Bizonytalan időre elhalasztják a tavaszra tervezett saját produkcióik színpadra állítását.","id":"20181119_magveto_cafe_kulturalis_tao_eltorlese_eloadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=300b3246-a072-45c5-b6fa-6a97baa391aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31db36f7-60c3-4bf0-a004-8d354c3071de","keywords":null,"link":"/kultura/20181119_magveto_cafe_kulturalis_tao_eltorlese_eloadas","timestamp":"2018. november. 19. 11:35","title":"Bajban a Magvető Café is a kultúrtao eltörlése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"110d27a8-2fa9-4524-a666-d700f6c593bf","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Előre lehetett tudni, ki nyeri a kelet-ukrajnai szakadárok kezén lévő két „népköztársaságban” az elnökválasztást, mert a győztesnek kijelölt indulók ellenfelei csak statiszták lehettek. A voksolás miatt tovább romlott a viszony a Nyugat és Moszkva között.","shortLead":"Előre lehetett tudni, ki nyeri a kelet-ukrajnai szakadárok kezén lévő két „népköztársaságban” az elnökválasztást, mert...","id":"201846__keletukrajna__valasztas__tolvajok_es_orgyilkosok__regi_idok_politikaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=110d27a8-2fa9-4524-a666-d700f6c593bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb5a10e-fe27-4a8f-a56f-1f7f40d49350","keywords":null,"link":"/vilag/201846__keletukrajna__valasztas__tolvajok_es_orgyilkosok__regi_idok_politikaja","timestamp":"2018. november. 17. 16:30","title":"Bábjáték Ukrajnában: régi idők politikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbcfe76c-1b21-4f2c-b36a-fff6af1c2a6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton égett le annak az irodaháznak a felső szintje, ahol Gyurcsányék béreltek irodát. ","shortLead":"Szombaton égett le annak az irodaháznak a felső szintje, ahol Gyurcsányék béreltek irodát. ","id":"20181119_Gyurcsany_kepeket_posztolt_a_porig_egett_irodaikrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbcfe76c-1b21-4f2c-b36a-fff6af1c2a6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a071e2c-1279-407f-8336-526a86f4821e","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Gyurcsany_kepeket_posztolt_a_porig_egett_irodaikrol","timestamp":"2018. november. 19. 13:23","title":"Gyurcsány képeket posztolt a porig égett irodáikról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az együttes az albán válogatottat mosta le idegenben az Európa-bajnoki selejtezősorozat ötödik fordulójában, ezzel nagy lépést tett a kijutás felé.","shortLead":"Az együttes az albán válogatottat mosta le idegenben az Európa-bajnoki selejtezősorozat ötödik fordulójában, ezzel nagy...","id":"20181118_noi_kosarlabda_valogatott_albania_eb_selejtezo_gyozelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4eeaf6-d6ae-4a38-b158-062b8bb7d331","keywords":null,"link":"/sport/20181118_noi_kosarlabda_valogatott_albania_eb_selejtezo_gyozelem","timestamp":"2018. november. 18. 07:25","title":"112(!) ponttal verte ellenfelét a női kosárlabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f267dcc-d7a4-43f9-a7b3-f505f52edd3a","c_author":"Németh András","category":"itthon","description":"A Fideszhez közeli médiacégek Szlovénia után egy másik volt jugoszláv tagköztáraságban, Macedóniában is megvetették a lábukat, s teljes mellszélességgel támogatják az ellenzékbe szorult jobboldali nacionalista pártot, a VMRO-DPMNE-t. Azt a pártot, amelynek meghatározó személyisége Orbán Viktor nagy barátja, a börtönbüntetés elől Magyarországra szökött Nikola Gruevszki egykori kormányfő.","shortLead":"A Fideszhez közeli médiacégek Szlovénia után egy másik volt jugoszláv tagköztáraságban, Macedóniában is megvetették...","id":"20181117_Macedoniaba_is_betette_a_labat_a_Fideszmedia_es_Gruevszkit_tolja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f267dcc-d7a4-43f9-a7b3-f505f52edd3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c6fc34-7121-4701-a1e3-5b5cc684456b","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Macedoniaba_is_betette_a_labat_a_Fideszmedia_es_Gruevszkit_tolja","timestamp":"2018. november. 17. 14:30","title":"Macedóniába is betette a lábát a Fidesz-média, és Gruevszkit tolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alapvető Jogok Biztosához fordult az OBT működésével kapcsolatban az OBH elnöke. Handó Tünde az ombudsmantól várja, hogy az Alkotmánybíróság elé vigye vitáját az őt ellenőrző szervvel. ","shortLead":"Az Alapvető Jogok Biztosához fordult az OBT működésével kapcsolatban az OBH elnöke. Handó Tünde az ombudsmantól várja...","id":"20181117_Hando_visszavag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"030897f3-3b0d-4fc5-88fb-0c0c5e850c59","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Hando_visszavag","timestamp":"2018. november. 17. 15:20","title":"Handó visszavág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f5229c-ffbe-4585-93c3-f029aa34c5af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az apró szobrok mestere, Kolodko Mihály ezúttal a kockásfülű nyúl szobrát helyezte el.","shortLead":"Az apró szobrok mestere, Kolodko Mihály ezúttal a kockásfülű nyúl szobrát helyezte el.","id":"20181118_A_Lanchidat_kemleli_a_kockasfulu_nyul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17f5229c-ffbe-4585-93c3-f029aa34c5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b90338-520f-4c7b-b229-643c26c09b14","keywords":null,"link":"/itthon/20181118_A_Lanchidat_kemleli_a_kockasfulu_nyul","timestamp":"2018. november. 18. 11:59","title":"A Lánchidat kémleli a kockásfülű nyúl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01373035-758b-4347-b7b4-5fa00962b066","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Portugáliában rendezik az első alkalommal kiírt labdarúgó Nemzetek Ligája júniusi négyes döntőjét.","shortLead":"Portugáliában rendezik az első alkalommal kiírt labdarúgó Nemzetek Ligája júniusi négyes döntőjét.","id":"20181118_Nemzetek_Ligaja__Portugaliaban_lesz_a_negyes_donto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01373035-758b-4347-b7b4-5fa00962b066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0404521a-eee8-4d96-b865-7fea7eb58319","keywords":null,"link":"/sport/20181118_Nemzetek_Ligaja__Portugaliaban_lesz_a_negyes_donto","timestamp":"2018. november. 18. 14:54","title":"Nemzetek Ligája - Portugáliában lesz a négyes döntő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]