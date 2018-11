Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem értik, mit értett az amerikai elnök az alatt, hogy Finnországban gereblyézik az erdőket, de állnak elébe a kihívásnak.","shortLead":"Nem értik, mit értett az amerikai elnök az alatt, hogy Finnországban gereblyézik az erdőket, de állnak elébe...","id":"20181119_Donald_Trump_finnek_erdotuz_gereblyezes_erdo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0199c19e-f4e2-4978-b122-096ae2f5f60d","keywords":null,"link":"/elet/20181119_Donald_Trump_finnek_erdotuz_gereblyezes_erdo","timestamp":"2018. november. 19. 09:50","title":"A finnek nagyon jól szórakoznak Donald Trumpon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c0bcd7-084e-4148-9209-e708ab00dd2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester még gondolkodik, hogyan és mikor érdemes lépni az ügyben.","shortLead":"A főpolgármester még gondolkodik, hogyan és mikor érdemes lépni az ügyben.","id":"20181119_Hajlektalanugy_Tarlos_szemelyesen_kerte_az_aluljarok_ejszakai_lezarast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07c0bcd7-084e-4148-9209-e708ab00dd2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"173a81f9-509f-4cb7-8a44-bb68f5480e97","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Hajlektalanugy_Tarlos_szemelyesen_kerte_az_aluljarok_ejszakai_lezarast","timestamp":"2018. november. 19. 14:41","title":"Hajléktalan-ügy: Tarlós személyesen kérte az aluljárok éjszakai lezárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"395f2ab0-6c90-4e26-b0de-4a50ebf9c809","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szerdán avatják az új Sóstói Stadiont, de már most meglesheti, milyen lett.","shortLead":"Szerdán avatják az új Sóstói Stadiont, de már most meglesheti, milyen lett.","id":"20181118_mol_vidi_fc_sostoi_stadion_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=395f2ab0-6c90-4e26-b0de-4a50ebf9c809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9178a78-3df4-4765-bce0-668da07be983","keywords":null,"link":"/sport/20181118_mol_vidi_fc_sostoi_stadion_video","timestamp":"2018. november. 18. 08:15","title":"Nézzen be a Vidi új, 14 milliárdos stadionjába – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b9afa6-8c5c-4fa6-bd17-0c418689ba08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mozgó/mozgatható alkatrészek sokszor jelentik egy eszköz gyenge pontjait. Vajon mi a helyzet a Xiaomi aktuális csúcstelefonjának csúszkás megoldásával?","shortLead":"A mozgó/mozgatható alkatrészek sokszor jelentik egy eszköz gyenge pontjait. Vajon mi a helyzet a Xiaomi aktuális...","id":"20181119_xiaomi_mi_mix_3_csuszka_600_ezres_kihuzasteszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15b9afa6-8c5c-4fa6-bd17-0c418689ba08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1703a3f0-b2fa-49d6-ad1f-d5e6ae355961","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_xiaomi_mi_mix_3_csuszka_600_ezres_kihuzasteszt","timestamp":"2018. november. 19. 12:03","title":"6000 napig bírja az új Xiaomi-csúcstelefon csúszkás megoldása – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd98e85a-c471-440c-ac3a-91eafb186d94","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20181118_youtube_eu_szerzoi_jogi_iranyelv_jupiter_juno_foto_irorszag_ufo_androidos_appok_naci_kodfejtes_enigma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd98e85a-c471-440c-ac3a-91eafb186d94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2310d8ca-6dcd-4f54-b9e2-fff43bf5cb8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181118_youtube_eu_szerzoi_jogi_iranyelv_jupiter_juno_foto_irorszag_ufo_androidos_appok_naci_kodfejtes_enigma","timestamp":"2018. november. 18. 12:00","title":"Ez történt: a YouTube belengette, hogy kiléphet az EU-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szombaton közölte, hogy legkésőbb keddre részletes jelentést kap arról, hogy kormányzata szerint ki állhat Dzsamál Hasogdzsi szaúd-arábiai ellenzéki újságíró meggyilkolása mögött.","shortLead":"Az amerikai elnök szombaton közölte, hogy legkésőbb keddre részletes jelentést kap arról, hogy kormányzata szerint ki...","id":"20181118_Trump_nem_hisz_a_CIAnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dfac43f-8565-47db-b882-d98f1f76e861","keywords":null,"link":"/vilag/20181118_Trump_nem_hisz_a_CIAnak","timestamp":"2018. november. 18. 09:38","title":"Trump nem hisz a CIA-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Négyen sérültek meg.","shortLead":"Négyen sérültek meg.","id":"20181118_Rendorauto_karambolozott_Delegyhazan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd50fd33-dfd9-4d82-97f4-837ce67a9385","keywords":null,"link":"/itthon/20181118_Rendorauto_karambolozott_Delegyhazan","timestamp":"2018. november. 18. 19:00","title":"Rendőrautó karambolozott Délegyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fda19d34-7373-43b5-8607-e04a87426337","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hogy a vakok és gyengénlátók is ki tudják tölteni.","shortLead":"Hogy a vakok és gyengénlátók is ki tudják tölteni.","id":"20181118_Akadalymentes_lesz_a_nemzeti_konzultacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fda19d34-7373-43b5-8607-e04a87426337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5449b500-02d2-4984-9d5d-7fc352c9ad81","keywords":null,"link":"/itthon/20181118_Akadalymentes_lesz_a_nemzeti_konzultacio","timestamp":"2018. november. 18. 14:41","title":"Akadálymentes lesz a nemzeti konzultáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]