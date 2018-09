Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jobbikos Alfahírnek adott páros interjút Ungár Péter, amelyben azt mondta, ennyi hasonlót mondó pártnak nem feltétlen kell külön lennie.","shortLead":"A jobbikos Alfahírnek adott páros interjút Ungár Péter, amelyben azt mondta, ennyi hasonlót mondó pártnak nem feltétlen...","id":"20180928_A_JobbikLMP_osszefogasrol_beszelt_Ungar_Peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d13463-ba2b-4bc6-a7dd-8bea1e9fd22a","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_A_JobbikLMP_osszefogasrol_beszelt_Ungar_Peter","timestamp":"2018. szeptember. 28. 15:47","title":"A Jobbik-LMP összefogásról beszélt Ungár Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"218a134b-16c1-4be1-bd99-a757795b4d4c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új konnektororrú lakók érkeztek a vaddisznókifutóba.","shortLead":"Új konnektororrú lakók érkeztek a vaddisznókifutóba.","id":"20180928_Budakeszi_vadaspark_kesei_vadmalacok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=218a134b-16c1-4be1-bd99-a757795b4d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a1810e-a287-4f1b-9aa3-f70fa3fa03bd","keywords":null,"link":"/elet/20180928_Budakeszi_vadaspark_kesei_vadmalacok","timestamp":"2018. szeptember. 28. 09:26","title":"Indulhat a röfögés: vadmalackák születtek a Budakeszi Vadasparkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"defe29ef-3eaf-4eea-be4d-b1e3a5bff2b8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A csalók nyereményakcióra hivatkoznak.","shortLead":"A csalók nyereményakcióra hivatkoznak.","id":"20180927_Trukkos_modon_probalnak_szemelyes_adatokat_kicsalni_a_Magyar_Posta_neveben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=defe29ef-3eaf-4eea-be4d-b1e3a5bff2b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516d1481-6f22-42c6-bca3-4289ca3d69cb","keywords":null,"link":"/kkv/20180927_Trukkos_modon_probalnak_szemelyes_adatokat_kicsalni_a_Magyar_Posta_neveben","timestamp":"2018. szeptember. 27. 15:45","title":"Trükkös módon próbálnak személyes adatokat kicsalni a Magyar Posta nevében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc57b4c-a538-4ff2-ba0f-2f062dd53193","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Külső hardver, így számítógép csatlakoztatására sincs szükség, hogy használni lehessen a Facebook tulajdonában álló Oculus új VR-szemüvegét. A Quest az ígéretek szerint teljes szabadságot ad viselőjének, hogy semmi, de legfőképp kábelek ne akadályozzák a virtuális térben való kalandozást.","shortLead":"Külső hardver, így számítógép csatlakoztatására sincs szükség, hogy használni lehessen a Facebook tulajdonában álló...","id":"20180928_virtualis_valosag_facebook_oculus_quest_allinone_vr_szemuveg_szamitogep_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fc57b4c-a538-4ff2-ba0f-2f062dd53193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921ce238-86e9-45bb-a2d8-79b17fd59376","keywords":null,"link":"/tudomany/20180928_virtualis_valosag_facebook_oculus_quest_allinone_vr_szemuveg_szamitogep_nelkul","timestamp":"2018. szeptember. 28. 13:28","title":"Szintet lépett a Facebook csodaszemüvege, itt a számítógépet sem igénylő Oculus Quest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d323c3c-9a8b-4fbb-8785-ca4895b3d160","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eltüntetik belőlük a mesterséges összetevőket. ","shortLead":"Eltüntetik belőlük a mesterséges összetevőket. ","id":"20180927_Egeszsegesebbek_lesznek_a_tengerentuli_mekis_hamburgerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d323c3c-9a8b-4fbb-8785-ca4895b3d160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba8788f-32a0-45a3-875d-0f9549019078","keywords":null,"link":"/elet/20180927_Egeszsegesebbek_lesznek_a_tengerentuli_mekis_hamburgerek","timestamp":"2018. szeptember. 27. 15:19","title":"Egészségesebbek lesznek a tengerentúli mekis hamburgerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f59d84a-6c6c-4462-916f-17906ecdd34e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már nem csak azért büntetnek, ha rossz helyre ülünk.\r

\r

","shortLead":"Már nem csak azért büntetnek, ha rossz helyre ülünk.\r

\r

","id":"20180928_Tovabb_szigorit_Velence_mar_azt_is_buntethetik_akinek_alkohol_van_a_szatyraban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f59d84a-6c6c-4462-916f-17906ecdd34e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feff631b-8a52-400d-97b8-4fa64120b6fe","keywords":null,"link":"/elet/20180928_Tovabb_szigorit_Velence_mar_azt_is_buntethetik_akinek_alkohol_van_a_szatyraban","timestamp":"2018. szeptember. 28. 14:43","title":"Tovább szigorít Velence: már azt is büntethetik, akinek alkohol van a szatyrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbb56b25-1ae2-4706-9413-57fcd3792e30","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180928_szijjarto_peter_maganrepulogep_orban_viktor_garancsi_istvan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbb56b25-1ae2-4706-9413-57fcd3792e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e9e5e20-59de-4da7-bc47-d11cb0c9e792","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_szijjarto_peter_maganrepulogep_orban_viktor_garancsi_istvan","timestamp":"2018. szeptember. 28. 11:36","title":"Amikor a Fidesz szóvivője teljesen kiakadt a miniszterelnöki magánrepülőzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Baloghék a reptéren szembesültek azzal, hogy túlfoglalás történt. Egy hónappal ezelőtt fizettek be egy izraeli útra, amire végül nem tudtak elmenni. Most perelnek és milliós kártérítést akarnak.","shortLead":"Baloghék a reptéren szembesültek azzal, hogy túlfoglalás történt. Egy hónappal ezelőtt fizettek be egy izraeli útra...","id":"20180928_Ujabb_Wizz_Airbotrany_hiaba_volt_jegye_nem_repulhetett_a_ket_magyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da2ccb49-0b62-462f-9bae-d79cad7710cc","keywords":null,"link":"/kkv/20180928_Ujabb_Wizz_Airbotrany_hiaba_volt_jegye_nem_repulhetett_a_ket_magyar","timestamp":"2018. szeptember. 28. 06:14","title":"Újabb Wizz Air-botrány: hiába volt jegyük, nem repülhetett a két magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]