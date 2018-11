Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8783622-0b4e-4d3d-b155-787bc43791f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Károkról egyelőre nem tudni.","shortLead":"Károkról egyelőre nem tudni.","id":"20181118_Foldrenges_volt_Olaszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8783622-0b4e-4d3d-b155-787bc43791f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0779adc-ef34-4100-9912-5f67d37c1424","keywords":null,"link":"/vilag/20181118_Foldrenges_volt_Olaszorszagban","timestamp":"2018. november. 18. 19:32","title":"Földrengés volt Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7fb4f75-6427-4881-b0b9-c23f388d3d3f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár az uniós közvetlen földalapú támogatási kérelmek kifizetése tavasszal esedékes, a gazdák rendszeresen megkapják az előleget ősszel. Idén sokkal kevesebbet kaptak, emiatt borulnak az aszály miatt egyénként is nehezen végezhető őszi munkák, de még a bérleti szerződések és a bankhitelek is veszélybe kerülnek.","shortLead":"Bár az uniós közvetlen földalapú támogatási kérelmek kifizetése tavasszal esedékes, a gazdák rendszeresen megkapják...","id":"20181119_Eso_es_penzhiany_nem_kaptak_meg_az_eloleget_nagy_bajba_kerultek_a_gazdak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7fb4f75-6427-4881-b0b9-c23f388d3d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dcc0a75-af06-420c-a392-64a168a29072","keywords":null,"link":"/kkv/20181119_Eso_es_penzhiany_nem_kaptak_meg_az_eloleget_nagy_bajba_kerultek_a_gazdak","timestamp":"2018. november. 19. 12:59","title":"Eső- és pénzhiány: nem kapták meg az előleget, nagy bajba kerültek a gazdák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6ce655-ff14-4dfc-8696-1ef05e0c827c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"2-0-ról fordítva 5-2-re győztek a svájciak, a belgák a meccs mellett a csoportgyőzelmet is elbukták.\r

","shortLead":"2-0-ról fordítva 5-2-re győztek a svájciak, a belgák a meccs mellett a csoportgyőzelmet is elbukták.\r

","id":"20181119_svajci_belga_valogatott_nemzetek_ligaja_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c6ce655-ff14-4dfc-8696-1ef05e0c827c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"858263de-13df-407c-8def-a7e7518202ff","keywords":null,"link":"/sport/20181119_svajci_belga_valogatott_nemzetek_ligaja_foci","timestamp":"2018. november. 19. 05:21","title":"Csúnyán megleckéztette Belgiumot a svájci válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4093f191-e6f7-4727-9a72-77850e3a78e7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A változások azokat érintik, akiknek elutasították a menekültkérelmét.","shortLead":"A változások azokat érintik, akiknek elutasították a menekültkérelmét.","id":"20181118_Megszigoritjak_a_menekultekre_vonatkozo_szabalyokat_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4093f191-e6f7-4727-9a72-77850e3a78e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"823d5219-2965-4fb3-9ac7-1ed49a0fd2e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181118_Megszigoritjak_a_menekultekre_vonatkozo_szabalyokat_Nemetorszagban","timestamp":"2018. november. 18. 20:09","title":"Megszigorítják a menekültekre vonatkozó szabályokat Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d074c0-59fe-4b6b-8815-a7045d0ff4cf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Magyarországon alig van kerti illemhely, a 4 százalékot sem éri el az arányuk.","shortLead":"Magyarországon alig van kerti illemhely, a 4 százalékot sem éri el az arányuk.","id":"20181119_Romania_megnyerte_ott_a_legtobb_a_kerti_WC_az_EUban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5d074c0-59fe-4b6b-8815-a7045d0ff4cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"039372cf-c53f-4811-9ed5-e9afb1e9ecc7","keywords":null,"link":"/vilag/20181119_Romania_megnyerte_ott_a_legtobb_a_kerti_WC_az_EUban","timestamp":"2018. november. 19. 17:27","title":"Románia megnyerte: ott a legtöbb a kerti WC az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5960f713-2a9b-4234-b544-c4b74ab43888","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Japánban külön szó van arra, ha valaki a munkába hal bele. Itthon szavunk ugyan még nincs rá, de az már bizonyított, hogy a stresszes munka akár komoly betegségeket is okozhat.","shortLead":"Japánban külön szó van arra, ha valaki a munkába hal bele. Itthon szavunk ugyan még nincs rá, de az már bizonyított...","id":"remotivextra_20170130_Ezt_a_7_jelet_vegye_komolyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5960f713-2a9b-4234-b544-c4b74ab43888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15652bdf-a4e8-4b79-933f-ba82092a4555","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20170130_Ezt_a_7_jelet_vegye_komolyan","timestamp":"2018. november. 19. 07:32","title":"Állandó feszültség, ami már-már természetesnek hat: így ismerjük fel a krónikus stressz jeleit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"ef833a08-577c-4a5b-b7fc-ccbb4baf9079","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"c781cceb-8492-4715-ada1-8afc5fec9218","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyjából egy éve mondott fel a csatornánál, most visszatért az egyik műsorba.","shortLead":"Nagyjából egy éve mondott fel a csatornánál, most visszatért az egyik műsorba.","id":"20181120_Demcsak_Zsuzsa_az_ATVben_bukkant_fel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c781cceb-8492-4715-ada1-8afc5fec9218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f0f0f2-ac02-4e47-8d1a-2b557a61bf2a","keywords":null,"link":"/elet/20181120_Demcsak_Zsuzsa_az_ATVben_bukkant_fel","timestamp":"2018. november. 20. 08:30","title":"Demcsák Zsuzsa az ATV-ben bukkant fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d1ebdc-7ad8-44e3-893b-0c68d6092bda","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Úgy tudni, nincs is meg az ehhez szükséges számú kérvény.","shortLead":"Úgy tudni, nincs is meg az ehhez szükséges számú kérvény.","id":"20181118_Theresa_May_eltavolitasom_nem_konnyitene_meg_a_Brexitet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12d1ebdc-7ad8-44e3-893b-0c68d6092bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37456cf0-d2bb-4384-b4d7-21aa79ff3111","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181118_Theresa_May_eltavolitasom_nem_konnyitene_meg_a_Brexitet","timestamp":"2018. november. 18. 18:30","title":"Theresa May: eltávolításom nem könnyítené meg a Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]