Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cda38d45-99f0-4e1e-b7ea-5cf2df8e167b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hivatalos indoklások szerint nem a tüntetések szervezése miatt vették őrizetbe a pakisztáni iszlamisták vezetőjét, hanem a közélet és a javak védelme miatt.","shortLead":"A hivatalos indoklások szerint nem a tüntetések szervezése miatt vették őrizetbe a pakisztáni iszlamisták vezetőjét...","id":"20181124_Letartoztattak_a_pakisztani_kereszteny_no_felmentese_miatti_tuntetesek_szervezojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cda38d45-99f0-4e1e-b7ea-5cf2df8e167b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa98309-b66b-42b5-a4e9-b6898023b765","keywords":null,"link":"/vilag/20181124_Letartoztattak_a_pakisztani_kereszteny_no_felmentese_miatti_tuntetesek_szervezojet","timestamp":"2018. november. 24. 09:02","title":"Letartóztatták a pakisztáni keresztény nő felmentése miatti tüntetések szervezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abad557a-2a49-4901-bbd3-e674d92002c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pécsett hajnalban egy veszekedés fajult emberölésig.","shortLead":"Pécsett hajnalban egy veszekedés fajult emberölésig.","id":"20181125_Osszevesztek_leszurta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abad557a-2a49-4901-bbd3-e674d92002c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad16475a-4676-4bca-aeee-6efb3f9895a2","keywords":null,"link":"/itthon/20181125_Osszevesztek_leszurta","timestamp":"2018. november. 25. 08:09","title":"Összevesztek, leszúrta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92fafc60-0884-4fc2-a555-d457bc74e408","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Angol nyelvű, bentlakásos, jacuzzival és bárral felszerelt, 3 milliárd forintba kerülő teniszakadémiát építenek Kisvárdára. Kósa szerint azért, hogy „a kisvárdai polgárok egy része, akinek van pénze”, klubéletet élhessen.","shortLead":"Angol nyelvű, bentlakásos, jacuzzival és bárral felszerelt, 3 milliárd forintba kerülő teniszakadémiát építenek...","id":"20181123_Kosa_elmagyarazta_miert_kell_az_adofizetoknek_Kisvardara_luxus_teniszakademia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92fafc60-0884-4fc2-a555-d457bc74e408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c45b22b-6913-4aa8-9328-ed8af376f5f7","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Kosa_elmagyarazta_miert_kell_az_adofizetoknek_Kisvardara_luxus_teniszakademia","timestamp":"2018. november. 23. 10:50","title":"Kósa elmagyarázta, miért kell az adófizetőknek Kisvárdára luxus-teniszakadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9521ff1a-9138-4232-9dd1-dbcc920f2b38","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kanadai Coulson Aviation egy Boeing 737-est alakított át úgy, hogy az be tudjon segíteni az ausztrál tűzoltóknak.","shortLead":"A kanadai Coulson Aviation egy Boeing 737-est alakított át úgy, hogy az be tudjon segíteni az ausztrál tűzoltóknak.","id":"20181123_boeing_737_tuzolto_repulogep_ausztralia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9521ff1a-9138-4232-9dd1-dbcc920f2b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be8b0bde-e6dd-41eb-b4ee-29c6ea1f38e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_boeing_737_tuzolto_repulogep_ausztralia","timestamp":"2018. november. 23. 14:33","title":"Utasszállítóból szórták a vizet az ausztrál erdőtűzre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"772e31ca-27cb-4e48-9eb8-0c3a20a609ed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Erősebb alkupozíciót kaphatnak a dolgozók a munkahelyükkel szemben, ha felemelik a túlórakeretet és a munkaidőkeret elszámolási idejét - ezzel magyarázta Kósa Lajos a sokat bírált törvényjavaslatát.","shortLead":"Erősebb alkupozíciót kaphatnak a dolgozók a munkahelyükkel szemben, ha felemelik a túlórakeretet és a munkaidőkeret...","id":"20181124_Kosa_a_munkavallalok_jarnak_jol_ha_tobbet_tulorazhatnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=772e31ca-27cb-4e48-9eb8-0c3a20a609ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe2b681-447a-43ee-a987-ea04339301fc","keywords":null,"link":"/kkv/20181124_Kosa_a_munkavallalok_jarnak_jol_ha_tobbet_tulorazhatnak","timestamp":"2018. november. 24. 11:25","title":"Kósa: a munkavállalók járnak jól, ha többet túlórázhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"602ba1a6-8483-4f6e-a6ba-38da5ea14fca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Chuck Norris most hétvégén a Papp László Budapest Sportarénában fog fellépni a Baptista Szeretetszolgálat meghívására. Talán egy legendás Chuck Norris-féle nézésre, köríves rúgásra és egy Bruce Lee-anekdotára is számíthatunk. ","shortLead":"Chuck Norris most hétvégén a Papp László Budapest Sportarénában fog fellépni a Baptista Szeretetszolgálat meghívására...","id":"20181123_Chuck_Norris_szombaton_maga_ala_gyuri_Budapestet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=602ba1a6-8483-4f6e-a6ba-38da5ea14fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409dff00-e54c-4d85-8b9c-21db65bd6126","keywords":null,"link":"/elet/20181123_Chuck_Norris_szombaton_maga_ala_gyuri_Budapestet","timestamp":"2018. november. 23. 10:31","title":"Chuck Norris szombaton két vállra fekteti Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a186ff3-8b86-4dd7-866b-04ae40b4ef89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ügyvédei hangsúlyozzák, védencük nem lépte túl a hatóságok által engedélyezett időkeretet, csak éppen a rendelők kívül saját étterménél is megállt útközben.","shortLead":"A férfi ügyvédei hangsúlyozzák, védencük nem lépte túl a hatóságok által engedélyezett időkeretet, csak éppen...","id":"20181123_Vedoi_szerint_orvosi_kezelesen_jart_M_Richard_amikor_megsertette_a_hazi_orizet_szabalyait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a186ff3-8b86-4dd7-866b-04ae40b4ef89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56038104-9708-4a0f-8342-bde6b72be404","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Vedoi_szerint_orvosi_kezelesen_jart_M_Richard_amikor_megsertette_a_hazi_orizet_szabalyait","timestamp":"2018. november. 23. 11:59","title":"Védői szerint orvosi kezelésen járt M. Richárd, amikor megsértette a házi őrizet szabályait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így reagált a külügyminiszter az egyetem rektorának levelére. ","shortLead":"Így reagált a külügyminiszter az egyetem rektorának levelére. ","id":"20181123_Szijjarto_a_CEU_politikai_balhet_akar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c9f6e5-d24c-4b19-9bca-698b5f6f1bf2","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Szijjarto_a_CEU_politikai_balhet_akar","timestamp":"2018. november. 23. 15:15","title":"Szijjártó: A CEU politikai balhét akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]