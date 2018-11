Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73db3500-aca1-4cdb-8fb7-ef6fb83d8f68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú hónapokig tartó utazást követően november 26-án, hétfőn sikerrel landolt a Mars felszínén a NASA új űrszondája.","shortLead":"Hosszú hónapokig tartó utazást követően november 26-án, hétfőn sikerrel landolt a Mars felszínén a NASA új űrszondája.","id":"20181126_Konnyek_oromujjongas_6_ev_utan_ujabb_NASAszonda_landolt_a_Marson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73db3500-aca1-4cdb-8fb7-ef6fb83d8f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e907a14f-5892-4290-aa7d-f937fa88ace9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_Konnyek_oromujjongas_6_ev_utan_ujabb_NASAszonda_landolt_a_Marson","timestamp":"2018. november. 26. 20:59","title":"Könnyek, örömujjongás: 6 év után újabb NASA-szonda landolt a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d76a90-baa6-4b75-873f-327c41bfb90a","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A miniszterelnököt kinevették a parlamentben, majd Jakab Péter lókupecnek nevezte, amiért kizárták az ülésről.","shortLead":"A miniszterelnököt kinevették a parlamentben, majd Jakab Péter lókupecnek nevezte, amiért kizárták az ülésről.","id":"20181126_Kinevettek_Orbant_a_Parlamentben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0d76a90-baa6-4b75-873f-327c41bfb90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2deeb91-8faa-458f-962b-67ff76caac95","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Kinevettek_Orbant_a_Parlamentben","timestamp":"2018. november. 26. 16:53","title":"Orbán: Az alkotmány tiltja a koronázást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6fe397-8deb-4cf9-ae05-821991d63f5a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt jövő hétvégén dönt, az egyik verzió szerint már most beállnának Puzsér mögé. ","shortLead":"A párt jövő hétvégén dönt, az egyik verzió szerint már most beállnának Puzsér mögé. ","id":"20181126_Meg_az_is_lehet_hogy_az_LMP_beall_Puzser_moge","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a6fe397-8deb-4cf9-ae05-821991d63f5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7a6cf47-21b0-4d30-a7af-537f01174e16","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Meg_az_is_lehet_hogy_az_LMP_beall_Puzser_moge","timestamp":"2018. november. 26. 14:59","title":"Még az is lehet, hogy az LMP beáll Puzsér mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f1f0858-5993-4a2c-a486-560f993d90ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lyukat csak közvetlenül előtte jelezte tábla, holott méterekkel előbb ki kellett volna tenni egy figyelmeztetést. ","shortLead":"A lyukat csak közvetlenül előtte jelezte tábla, holott méterekkel előbb ki kellett volna tenni egy figyelmeztetést. ","id":"20181126_Nem_latta_a_feltort_aszfaltot_a_tablat_is_elvitte_egy_autos_a_Soroksari_uton__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f1f0858-5993-4a2c-a486-560f993d90ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9836e6f-c0db-4717-9ec0-4412c6e1ee41","keywords":null,"link":"/cegauto/20181126_Nem_latta_a_feltort_aszfaltot_a_tablat_is_elvitte_egy_autos_a_Soroksari_uton__video","timestamp":"2018. november. 26. 19:36","title":"Nem látta a feltört aszfaltot, a táblát is elvitte egy autós a Soroksári úton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2","c_author":"Hont András, Winditsch Judit","category":"itthon","description":"Ha ugyanaz történik ugyanazokkal a szereplőkkel, akkor a vége is ugyanaz lesz – mondja az ellenzék esélyeit latolgatva Botka László, Szeged MSZP-s polgármestere.","shortLead":"Ha ugyanaz történik ugyanazokkal a szereplőkkel, akkor a vége is ugyanaz lesz – mondja az ellenzék esélyeit latolgatva...","id":"201847__botka_laszlo_karaktergyilkossagrol_kollaboralo_polgarmesterekrol__nem_hagyom_gazemberekre_avarost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3909b2f4-d7b7-4d92-bb4d-11d385f57489","keywords":null,"link":"/itthon/201847__botka_laszlo_karaktergyilkossagrol_kollaboralo_polgarmesterekrol__nem_hagyom_gazemberekre_avarost","timestamp":"2018. november. 25. 20:12","title":"Botka László: „Nem hagyom gazemberekre a várost”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeae0eaf-78f6-48fc-8777-2d1a028ae6c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség keresi az ismeretlen férfit, és szemtanúk jelentkezését várja.","shortLead":"A rendőrség keresi az ismeretlen férfit, és szemtanúk jelentkezését várja.","id":"20181125_Mar_kep_es_video_is_van_a_2es_metroban_paprikasprayt_hasznalo_ferfirol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aeae0eaf-78f6-48fc-8777-2d1a028ae6c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad6f447-8d21-4ca8-9d92-6d8b75be762c","keywords":null,"link":"/elet/20181125_Mar_kep_es_video_is_van_a_2es_metroban_paprikasprayt_hasznalo_ferfirol","timestamp":"2018. november. 25. 07:45","title":"Már kép és videó is van a 2-es metróban paprikaspray-t használó férfiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e10c757-1058-4b33-8b06-a6c8fe858020","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Riadókészültségbe helyezték az ukrán haditengerészet teljes állományát a fekete-tengeri orosz agresszió miatt, minden hadihajót kivezényelnek a tengerre - közölte az ukrán haditengerészet.\r

","shortLead":"Riadókészültségbe helyezték az ukrán haditengerészet teljes állományát a fekete-tengeri orosz agresszió miatt, minden...","id":"20181125_Ukrajna_riadokeszultseget_rendelt_el_az_orosz_agresszio_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e10c757-1058-4b33-8b06-a6c8fe858020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8428d0e9-c279-4a82-b8d8-211f0988abc7","keywords":null,"link":"/vilag/20181125_Ukrajna_riadokeszultseget_rendelt_el_az_orosz_agresszio_miatt","timestamp":"2018. november. 25. 23:24","title":"Az ukrán haditengerészet riadókészültséget rendelt el az orosz agresszió miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6048d6-b306-4bf0-be6f-33f0752ec5a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az OpenSignal nevű független szervezet felmérése szerint már nem igaz, hogy a wifi jobb alternatívát jelent a mobilinternetnél, az 5G pedig végleg le fogja győzni a technológiát.","shortLead":"Az OpenSignal nevű független szervezet felmérése szerint már nem igaz, hogy a wifi jobb alternatívát jelent...","id":"20181126_opensignal_mobilinternet_wifi_internetkapcsolat_adatatviteli_sebesseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e6048d6-b306-4bf0-be6f-33f0752ec5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8421081c-fb20-4a8d-b181-512f93f7643d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_opensignal_mobilinternet_wifi_internetkapcsolat_adatatviteli_sebesseg","timestamp":"2018. november. 26. 13:33","title":"Ha ezekben az országokban jár, gyorsabb lesz a mobilnete, mint ha wifire kapcsolódna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]