[{"available":true,"c_guid":"37b8aaf3-3a7d-44d1-8571-ae0f1394ea04","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A határidőig várhatóan 80 ezren tesznek majd így, mondják fel a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) szerződésüket, a vállalati flottaszerződéseket nem számítva – közölte a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége.","shortLead":"A határidőig várhatóan 80 ezren tesznek majd így, mondják fel a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb...","id":"20181129_autosok_hatarido_kotelezo_gepjarmu_felelossegbiztositas_kgfb_szerzodes_biztositovaltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37b8aaf3-3a7d-44d1-8571-ae0f1394ea04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72217071-8e93-476b-a367-bb22df7700ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20181129_autosok_hatarido_kotelezo_gepjarmu_felelossegbiztositas_kgfb_szerzodes_biztositovaltas","timestamp":"2018. november. 29. 06:58","title":"Szorítja az idő az autósokat: szombatig leheg felmondani a kgfb-szerződéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb466f7-d522-4076-8a99-7ddbd8ce80f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fájdalmas lehetett: ágyékon lőtte magát.\r

\r

","shortLead":"Fájdalmas lehetett: ágyékon lőtte magát.\r

\r

","id":"20181130_Zsebeben_fegyverrel_ment_a_boltba_egy_ferfi__veletlenul_meglotte_sajat_magat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cb466f7-d522-4076-8a99-7ddbd8ce80f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa6b617-a694-4cef-9054-ac0acf959e30","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Zsebeben_fegyverrel_ment_a_boltba_egy_ferfi__veletlenul_meglotte_sajat_magat","timestamp":"2018. november. 30. 10:24","title":"Zsebében fegyverrel ment a boltba egy férfi – véletlenül meglőtte saját magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5308cd6-510c-4b8d-8c22-f66c3c3d0daa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rekordot Zabarban mérték.","shortLead":"A rekordot Zabarban mérték.","id":"20181129_Megvolt_az_osz_leghidegebb_reggele_12_fokot_mertek_Nogradban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5308cd6-510c-4b8d-8c22-f66c3c3d0daa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ad24556-d5b6-4641-a88a-a50d2b1195c4","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Megvolt_az_osz_leghidegebb_reggele_12_fokot_mertek_Nogradban","timestamp":"2018. november. 29. 08:57","title":"Megvolt az ősz leghidegebb reggele: -12 fokot mértek Nógrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3e4a02-77b5-41ab-8975-f3c3f20957c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint november 11 és 21 között vitte el a telefonokat egy józsefvárosi középiskolából.","shortLead":"A gyanú szerint november 11 és 21 között vitte el a telefonokat egy józsefvárosi középiskolából.","id":"20181130_Mobiltolvajt_koroz_a_jozsefvarosi_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c3e4a02-77b5-41ab-8975-f3c3f20957c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af7b7469-a283-455d-aa65-8772ea8d9049","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Mobiltolvajt_koroz_a_jozsefvarosi_rendorseg","timestamp":"2018. november. 30. 15:32","title":"Iskolából lopott mobilokat, most körözi a józsefvárosi rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"801c3665-89a8-4cd1-b0db-5328b0179d7b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megérkezett az összeolvadásról szóló bejelentés a Gazdasági Versenyhivatalhoz (GVH).","shortLead":"Megérkezett az összeolvadásról szóló bejelentés a Gazdasági Versenyhivatalhoz (GVH).","id":"20181129_Mar_a_GVH_elott_van_az_uj_fideszes_mediabirodalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=801c3665-89a8-4cd1-b0db-5328b0179d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8513f32b-75a3-41d2-b16d-9896cefe4b1c","keywords":null,"link":"/kkv/20181129_Mar_a_GVH_elott_van_az_uj_fideszes_mediabirodalom","timestamp":"2018. november. 29. 09:42","title":"Már a GVH előtt van az új fideszes médiabirodalom ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e15407f-f3ed-4e13-8962-6dfe64ed874b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai színész azt írja, új barátokat talált Magyarországon.","shortLead":"Az amerikai színész azt írja, új barátokat talált Magyarországon.","id":"20181129_Chuck_Norris_a_Twitteren_orul_hogy_talalkozhatott_Orbannal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e15407f-f3ed-4e13-8962-6dfe64ed874b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c673ec6c-2076-4e45-b725-c712d363b65a","keywords":null,"link":"/elet/20181129_Chuck_Norris_a_Twitteren_orul_hogy_talalkozhatott_Orbannal","timestamp":"2018. november. 29. 15:12","title":"Chuck Norris a Twitteren örül, hogy találkozhatott Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcb4042b-07a8-437a-aa79-8385f69dc287","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És ez teljesen bevett gyakorlat Madagaszkáron.","shortLead":"És ez teljesen bevett gyakorlat Madagaszkáron.","id":"20181130_Kapaszkodjon_meg_ezeket_a_noket_olyan_bunokert_zartak_bortonbe_amiket_a_ferfi_rokonaik_kovettek_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcb4042b-07a8-437a-aa79-8385f69dc287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c62057b2-9e23-4c49-b929-418d4da9a087","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Kapaszkodjon_meg_ezeket_a_noket_olyan_bunokert_zartak_bortonbe_amiket_a_ferfi_rokonaik_kovettek_el","timestamp":"2018. november. 30. 21:21","title":"Kapaszkodjon meg, ezeket a nőket olyan bűnökért zárták börtönbe, amiket a férfi rokonaik követtek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732377b7-ecc3-4b65-bf9f-fab347c02a71","c_author":"Szauer Tamás","category":"tudomany","description":"Cédric Villani, a matematika Lady Gagájaként is emlegetett tudós adott exkluzív interjút a HVG munkatársának a Lisszabonban megrendezett Web Summit technológiai konferencián. A francia parlamentben Emmanuel Macron elnököt segítő tudós-politikust kérdeztük politikáról, tudományról és Magyarországról.","shortLead":"Cédric Villani, a matematika Lady Gagájaként is emlegetett tudós adott exkluzív interjút a HVG munkatársának...","id":"20181130_cedric_villani_interju_orban_viktor_emmanuel_macron_ep_valasztasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=732377b7-ecc3-4b65-bf9f-fab347c02a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07495725-84d2-40de-83fd-6a0d66027dd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181130_cedric_villani_interju_orban_viktor_emmanuel_macron_ep_valasztasok","timestamp":"2018. november. 30. 15:00","title":"Orbánnak nincs meg az ereje: „Lehet verni hangosan az asztalt, de a számok nem hazudnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]