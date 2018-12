Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fa5b63d-abaa-43c8-bf9c-7dfcee38f71e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt azonban még nem tudja, kit támogat Karácsony Gergely és Puzsér Róbert közül.„Nem látom, ki mögé sorakozhatnánk fel” – mondta Budapestről Márki-Zay Péter. Szegeden jó eséllyel Botkát támogatják majd.","shortLead":"Azt azonban még nem tudja, kit támogat Karácsony Gergely és Puzsér Róbert közül.„Nem látom, ki mögé sorakozhatnánk fel”...","id":"20181203_MarkiZay_A_Fidesz_Putyinnal_a_szelsojobbal_es_a_kommunistakkal_egyutt_rombolja_az_EUt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fa5b63d-abaa-43c8-bf9c-7dfcee38f71e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74350ad-9c1f-449e-8650-1c20e7c79772","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_MarkiZay_A_Fidesz_Putyinnal_a_szelsojobbal_es_a_kommunistakkal_egyutt_rombolja_az_EUt","timestamp":"2018. december. 03. 09:03","title":"Márki-Zay: A Fidesz Putyinnal, a szélsőjobbal és a kommunistákkal együtt rombolja az EU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd62159-a081-450c-8e8a-0972390ae90a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A családi fotózás előtti váltottak egymással pár szót, és nem tudni, hogy mikor fognak legközelebb találkozni. ","shortLead":"A családi fotózás előtti váltottak egymással pár szót, és nem tudni, hogy mikor fognak legközelebb találkozni. ","id":"20181201_Egyket_szot_valtott_csak_egymassal_Trump_es_Putyin_a_G20csucson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cd62159-a081-450c-8e8a-0972390ae90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"593ffd3e-700b-4782-a231-c444cce86e03","keywords":null,"link":"/vilag/20181201_Egyket_szot_valtott_csak_egymassal_Trump_es_Putyin_a_G20csucson","timestamp":"2018. december. 01. 18:39","title":"Egy-két szót váltott csak egymással Trump és Putyin a G20-csúcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cb79bd0-0a4f-43ad-9df4-4a2813929d6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Schwechtje Mihály filmje Tallinnban verte a mezőnyt az ifjúsági kategóriában.","shortLead":"Schwechtje Mihály filmje Tallinnban verte a mezőnyt az ifjúsági kategóriában.","id":"20181202_Ujabb_magyar_filmes_diadal_fodijat_nyert_a_Remelem_legkozelebb_sikerul_meghalnod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cb79bd0-0a4f-43ad-9df4-4a2813929d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9778cd7-0910-47ff-a56d-c70e32fc7522","keywords":null,"link":"/kultura/20181202_Ujabb_magyar_filmes_diadal_fodijat_nyert_a_Remelem_legkozelebb_sikerul_meghalnod","timestamp":"2018. december. 02. 12:06","title":"Újabb magyar filmes diadal: fődíjat nyert a Remélem, legközelebb sikerül meghalnod:)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acc4b5ad-5d04-4025-91cc-b0abcda78bdc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Scott Stearney altengernagy holttestét a rezidenciáján találták meg - közölte Washingtonban az amerikai haditengerészet.\r

\r

\r

","shortLead":"Scott Stearney altengernagy holttestét a rezidenciáján találták meg - közölte Washingtonban az amerikai...","id":"20181202_Bahreinben_meghalt_az_otodik_amerikai_flotta_parancsnoka_vizsgalat_indult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acc4b5ad-5d04-4025-91cc-b0abcda78bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1110b23-8e19-4a2f-a161-5e04d2c65384","keywords":null,"link":"/vilag/20181202_Bahreinben_meghalt_az_otodik_amerikai_flotta_parancsnoka_vizsgalat_indult","timestamp":"2018. december. 02. 10:22","title":"Bahreinben meghalt az ötödik amerikai flotta parancsnoka, vizsgálat indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"084f4e68-935b-40f8-bf8a-47668a986061","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"József Attila szelleme egy A4-es lapról köszön vissza.","shortLead":"József Attila szelleme egy A4-es lapról köszön vissza.","id":"20181203_Ha_kell_embert_is_olok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=084f4e68-935b-40f8-bf8a-47668a986061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93843361-7fdb-4dbf-a7b8-40b108f968f7","keywords":null,"link":"/kultura/20181203_Ha_kell_embert_is_olok","timestamp":"2018. december. 03. 08:28","title":"„Ha kell, embert is ölök”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50efd9e8-0523-4fdf-9469-408a3c467a54","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Zéró toleranciát hirdetett meg a \"külföldiekkel” szemben Mlada Boleslav polgármestere, aki maga is bevándorló családból származik.","shortLead":"Zéró toleranciát hirdetett meg a \"külföldiekkel” szemben Mlada Boleslav polgármestere, aki maga is bevándorló családból...","id":"20181203_Migrans_csaladbol_szarmazo_polgarmester_ment_neki_a_vendegmunkasoknak_a_Skoda_cseh_fellegvaraban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50efd9e8-0523-4fdf-9469-408a3c467a54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29e08ab0-5125-48fc-8a58-d380d92946f3","keywords":null,"link":"/kkv/20181203_Migrans_csaladbol_szarmazo_polgarmester_ment_neki_a_vendegmunkasoknak_a_Skoda_cseh_fellegvaraban","timestamp":"2018. december. 03. 10:40","title":"Migráns családból származó polgármester ment neki a vendégmunkásoknak a Skoda cseh fellegvárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cf1a0a0-c4a9-4317-981a-b30c5776c34a","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"50 milliárd forintnál is drágább lenne, viszont számos biztosíték és felelősségi kör hiányozna belőle - egészen elképesztő dolgok derültek ki a Belügyminisztérium által kialakítandó központi kamerarendszerről. A BM azt állította, a NAIH által kérteket beépítették a törvényjavaslatba, de ez a hivatal levele alapján egyértelműen nem igaz.","shortLead":"50 milliárd forintnál is drágább lenne, viszont számos biztosíték és felelősségi kör hiányozna belőle - egészen...","id":"20181202_NAIH_50_milliardos_totalis_megfigyeles_lenne_Pinterek_kamerarendszere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cf1a0a0-c4a9-4317-981a-b30c5776c34a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de79f135-7c48-4f53-afc3-a7d29252bad7","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_NAIH_50_milliardos_totalis_megfigyeles_lenne_Pinterek_kamerarendszere","timestamp":"2018. december. 02. 07:00","title":"Totális megfigyelés 50 milliárdért - Pintérék terve kiakasztotta az adatvédelmi biztost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83598597-4eb2-4667-ac43-d6dee5e4546f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TEK páncélosa az idén nem települt ki a Bazilikához. ","shortLead":"A TEK páncélosa az idén nem települt ki a Bazilikához. ","id":"20181201_Civilruhas_rendorokkel_es_betontombokkel_keszult_a_rendorseg_a_karacsonyi_vasarokra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83598597-4eb2-4667-ac43-d6dee5e4546f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d7ebfe1-31e5-43a6-a9f3-b4e774e26ef0","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Civilruhas_rendorokkel_es_betontombokkel_keszult_a_rendorseg_a_karacsonyi_vasarokra","timestamp":"2018. december. 01. 21:43","title":"Civilruhás rendőrökkel és betontömbökkel készült a rendőrség a karácsonyi vásárokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]